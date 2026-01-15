सावधान! Air India की कई फ्लाइट्स पर लगा ब्रेक, क्या आपकी फ्लाइट भी हो गई है कैंसिल? फौरन ऐसे चेक करें

Advertisement
Air India Flight Status Check​: क्या आप कहीं फ्लाइट से सफर करने की प्लानिंग में हैं? जवाब अगर हां है तो जरा रुकिए. एयर इंडिया की कई फ्लाइट कैंसिल, रूट बदलाव या देरी का सामना कर रही हैं. इसका कारण है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव. ईरान और आसपास के इलाकों में बढ़ते तनाव के कारण वहां का एयरस्पेस बंद कर दिया गया है. इस वजह से एयर इंडिया की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर बड़ा असर पड़ा है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 15, 2026, 04:10 PM IST
Air India Flight Status: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपना एयरस्पेस (हवाई क्षेत्र) बंद कर दिया है. इसका सीधा असर एयर इंडिया की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पड़ा है. एयर इंडिया ने एक अहम ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों को आगाह किया है कि वे एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब हवाई यात्रा पर भी देखने को मिलने लगा है. ईरान में हो रहा विरोध प्रदर्शन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है जिसका असर अब फ्लाइट से सफर करने वाले लोगों पर भी देखने को मिल रहा है. ईरान ने बढ़ते तनाव को देखते हुए अपना एयरस्पेस यानी हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है. इसका इसर एयर इंडिया का इंटरनेशल फ्लाइटों पर पड़ रहा है. जिसको लेकर एयर इंडिया ने एक जरूरी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों को सावधान किया है कि वे एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

Air India ने सुरक्षा कारणों को देखे हुए अपनी कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बदलाव किया जा सकता है जिससे हजारों यात्रियों की प्लानिंग प्रभावित हो सकती है. खासतौर पर यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका रूट पर उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए यह खबर बहुत ही जरूरी है. हालात ऐसे बन रहे है कि जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक करा रखे हैं उनकी फ्लाइट कैंसिल, डायवर्ट या री-शेड्यूल भी हो सकती है. ऐसे में अगर आप भी एयर इंडिया से कहीं सफर करने वाले हैं तो घर से निकलने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करना बेहद जरूरी हो गया है, वरना एयरपोर्ट पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

क्यों बदला गया फ्लाइट्स का रूट?
एयरलाइन के अनुसार ईरान का एयरस्पेस बंद होने के कारण सुरक्षा कारणों से कई फ्लाइटों के रूट में बदलाव किया गया है. अब फ्लाइट को दूसरे लंबे रास्तों से उड़ान भरनी पड़ रही है जिससे यात्रा के समय ज्यादा लग सकता है. एयर इंडिया ने साफ किया है कि  जहां रूट बदलना संभव नहीं है, वहां कुछ उड़ानें कैसिल भी की जा सकती है.

अब जानिए फ्लाइट स्टेटस कैसे चेक करें? 
एयर इंडिया ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें. फ्लाइट स्टेटस चेक करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें-

इसके लिए सबसे पहले एयर इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट airindia.com पर जाएं.

अब यहां Flight Status को सेलेक्ट करें .

अपनी फ्लाइट का नंबर डालें या फिर रूट यानी कहां से कहां तक का ऑप्शन सेलेक्ट करें.

अब ट्रिप की सही डेट सेलेक्ट करें.

सबमिट पर क्लिक करते ही आपको फ्लाइट की सही स्थिति जैसे देरी, कैंसिल या फिर समय में बदलाव तुरंत पता चल जाएगा.

