ईरान युद्ध के बीच रुला रही LPG? गैस सिलेंडर के नखरों से पाएं आजादी, इंडक्शन खरीदने से पहले जान लें ये 10 काम की बातें

ईरान युद्ध के बीच रुला रही LPG? गैस सिलेंडर के 'नखरों' से पाएं आजादी, इंडक्शन खरीदने से पहले जान लें ये 10 काम की बातें

Induction Cooktop Buying Guide: ईरान युद्ध के कारण भारत जैसे बड़े देश में रसोई गैस की कीमतें बढ़ने और सप्लाई रुकने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में भारत के लोगों के लिए इंडक्शन कुकटॉप एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. नया इंडक्शन लेते समय 2000W पावर, ऑटो-कट सेफ्टी और इंडियन प्री-सेट मेन्यू का ध्यान रखें. यह गैस के मुकाबले सस्ता, सेफ और तेज खाना बनाने के लिए सही ऑप्शन है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 13, 2026, 07:00 AM IST
ईरान युद्ध के बीच रुला रही LPG? गैस सिलेंडर के 'नखरों' से पाएं आजादी, इंडक्शन खरीदने से पहले जान लें ये 10 काम की बातें

Induction Cooktop Buying Guide: ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया में एक अलग तरह का ऊर्जा संकट (Energy Crisis) पैदा कर दिया है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है, तो कच्चे तेल के साथ-साथ आने वाले दिनों में रसोई गैस (LPG) की कीमतों में और भी उछाल आ सकता है. इसके साथ ही सप्लाई में भी दिक्कत हो सकती है. भारत में अभी से लोग रसोई गैस और कमर्शियल गैस को लेकर परेशान हो रहे हैं. हालांकि सरकार का कहना है कि अभी देश के पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है. लेकिन कोई भी बड़ा संकट आपकी रसोई को प्रभावित करे उससे पहले ही आप अपनी रसोई के लिए एक बैकअप तैयार रखें. LPG सिलेंडर का सबसे बेहतरीन और किफायती ऑप्शन इंडक्शन कुकटॉप (Induction Cooktop) है. 2026 में यह टेक्नोलॉजी और भी स्मार्ट हो गई है. अगर आप भी गैस की झंझट से बचने के लिए इंडक्शन खरीदने का मन बना रहे हैं, तो ये 10 बातें जरूर जान लें. इससे आपको इंडक्शन कुकटॉप खरीदने में बड़ी मदद होगी.

1. पावर क्षमता का रखें ध्यान

इंडक्शन कुकटॉप लेते समय उसकी पावर यानी वॉट क्षमता जरूर देखें. आमतौर पर 1200 से 2000 वॉट तक के कुकटॉप घरों में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं. ज्यादा पावर वाला कुकटॉप खाना जल्दी पकाता है और बड़ी कड़ाही या अन्य बर्तनों के लिए बेहतर रहता है. अगर आप हर रोज ज्यादा कुकिंग करते हैं, तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा पावर वाला मॉडल लेना अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

2. हर बर्तन इंडक्शन पर काम नहीं करता

इंडक्शन कुकटॉप की एक खास बात यह है कि इसमें सभी बर्तन इस्तेमाल नहीं किए जा सकते. ऐसे बर्तन जिनका तल मैग्नेट से चिपकता है, वही इंडक्शन पर सही तरीके से गर्म होते हैं. स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन के बर्तन आमतौर पर इसमें काम करते हैं. इसलिए नया कुकटॉप खरीदने से पहले अपने किचन के बर्तनों को एक बार जरूर देख लें.

3. प्री-सेट मेन्यू से काम होगा आसान

आज के समय में आने वाले कई इंडक्शन कुकटॉप में अलग-अलग तरह के प्री-सेट मेन्यू दिए जाते हैं. जैसे दूध उबालना, चाय बनाना, फ्राई करना या चावल पकाना. इन मोड्स को चुनने पर कुकटॉप अपने-आप तापमान और समय को नियंत्रित कर लेता है. इससे नए यूजर्स के लिए कुकिंग करना काफी आसान हो जाता है. इससे बार-बार टेम्परेचर सेट करने की माथापच्ची नहीं होती.

4. सेफ्टी फीचर्स भी हैं जरूरी

सेफ्टी के लिहाज से भी इंडक्शन कुकटॉप काफी बेहतर माने जाते हैं. इसमें गैस की तरह आग नहीं होती है. इसके बाद भी आपको इंडक्शन खरीदते समय यह देखना होगा कि उसमें ऑटो-ऑफ, ओवरहीट प्रोटेक्शन और पैन डिटेक्शन जैसे फीचर्स हों. ये फीचर्स ज्यादा गर्म होने या बर्तन हटने पर मशीन को अपने-आप बंद कर देते हैं. इससे कई प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है.

5. साइज और डिजाइन का भी रखें ख्याल

बाजार में पोर्टेबल और बिल्ट-इन दोनों तरह के इंडक्शन कुकटॉप मिलते हैं. पोर्टेबल कुकटॉप हल्के होते हैं और जरूरत पड़ने पर कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. वहीं बिल्ट-इन मॉडल रसोई में स्थायी रूप से लगाए जाते हैं और देखने में भी काफी मॉडर्न लगते हैं. इसलिए खरीदने से पहले अपनी जरूरत और रसोई की जगह को ध्यान में रखना जरूरी है.

6. वोल्टेज स्टेबलाइजर (In-built)

युद्ध जैसे संकट के समय कभी-कभी बिजली के वोल्टेज में उतार-चढ़ाव हो सकता है. इसलिए इन-बिल्ट वोल्टेज रेगुलेटर वाला मॉडल ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. इससे आपका इंडक्शन खराब नहीं होगा.

7. टाइमर और पॉज बटन

अगर आप वर्किंग हैं, तो टाइमर फीचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है. इस फीचर के बाद आप खाना बनाते समय निश्चिंत होकर और भी काम कर सकते हैं. समय पूरा होते ही यह अपने आप बंद हो जाएगा.

8. क्लीनिंग और मेंटेनेंस

गैस चूल्हे की सफाई में घंटों लगते हैं, जबकि इंडक्शन का फ्लैट कांच (Glass Top) सिर्फ एक गीले कपड़े से साफ हो जाता है. इसलिए इंडक्शन आपके किचन के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

9. बिजली बिल की टेंशन?

क्या इंडक्शन से बिजली बिल बहुत ज्यादा आता है? तो इसका जवाब है नहीं. 2026 के नए स्टार-रेटेड मॉडल्स इतने एफिशिएंट हैं कि महीने भर का खाना बनाने पर भी यह गैस सिलेंडर के मुकाबले सस्ता पड़ता है.

10. इंडक्शन क्यों है खास?

युद्ध कब खत्म होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन हम अपनी तैयारी तो कर ही सकते हैं. गैस की बढ़ती कीमतों और कमी से बचने के लिए इंडक्शन कुकटॉप न केवल एक स्मार्ट चॉइस है, बल्कि यह आने वाले समय की जरूरत भी है. इसके साथ इंडक्शन कुकटॉप आज के मॉडर्न किचन का अहम हिस्सा भी बनते जा रहे हैं. सही मॉडल चुनने के लिए आपको पावर, बर्तन, सेफ्टी फीचर्स और डिजाइन जैसी बातों पर ध्यान देना जरूरी है. अगर सोच-समझकर कुकटॉप खरीदा जाए तो यह रसोई का काम तेज और आसान दोनों बना सकता है.

यह भी पढ़ें:- LPG Cylinder महंगा है या इंडक्शन चूल्हा? एक महीने में कितना आएगा बिजली बिल? जानिए 

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं.

Induction Cooktop Buying Guide, LPG price hike, Iran War Crisis, induction vs gas stove

