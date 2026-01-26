ट्रेन लेट या रद्द होने से सफर नहीं हुआ पूरा! अब टिकट का एक-एक पैसा होगा वापस, IRCTC से रिफंड के लिए करें ये काम

Advertisement
ट्रेन से यात्रा करने की प्लानिंग तो हम पूरे उत्साह से करते हैं, लेकिन कई बार हालात साथ नहीं देते. कभी ट्रेन अचानक रद्द हो जाती है तो कभी इतनी देर से चलती है कि सफर करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे समय में सबसे बड़ा दुख यही होता है कि टिकट पर खर्च किए गए पैसे डूब गए. लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है. अगर आप सफर पूरा नहीं हो पाए हैं तो IRCTC से अपना पैसा वापस ले सकते हैं. यहां हम इसके लिए आसान तरीका बता रहे हैं. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 26, 2026, 12:46 PM IST
जब भी आप सब में से कोई ट्रिप प्लान करता होगा, तो सबसे पहले ट्रेन की टिकट बुक करता हैं और उम्मीद करता है कि सब हिसाब से चलेगा. लेकिन कई बार ट्रेन लेट हो जाती है, रद्द हो जाती है या अपने समय से स्थान तक नहीं पहुंच पाती है. ऐसे में लोगों को लगता है कि पैसा तो बेकार चला गया. अब ऐसी ही परेशानियों को देखते हुए IRCTC ने एक आसान तरीका दिया है. जिसमें आप अपना टिकट कैंसल करके पैसा रिफंड ले सकते हैं. यह रिफंड आपको RCTC की TDR (Ticket Deposit Receipt) प्रक्रिया के जरिए मिलता है. 

TDR कैसे काम करता है?
स्टेप 1. सबसे पहले आपको IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप में लॉग इन करना होगा. 
स्टेप 2. वहां आपको'My Transactions'वाले सेक्शन में जाकर TDR फाइल करना होता है. 
स्टेप 3. यहां आपको अपने टिकट का PNR नंबर और समस्या बतानी होगी. जैसे ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होना, चार्ट न बनना या AC फेल होना या यात्रा न होना. 
स्टेप 4. इनमें से किसी भी समस्या पर IRCTC आपको टिकट के पैसे रिफंड करती है. 
स्टेप 5. याद रखिए हर कारण के लिए समय सीमा अलग-अलग होती है. 

क्यों मिल सकता है पैसा वापस?
अगर ट्रेन बहुत देर से चलती है या अचानक रद्द हो जाती है, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं. पहला आप टिकट कैंसल कर दें दुसरा TDR फाइल करें. टिकट कैंसल करने पर आपको चार्ज काटकर कुछ पैसा मिल जाता है. लेकिन वहीं अगर आपने TDR सही कारण के साथ फाइल किया है, तो पूरा पैसा वापस मिल सकता है. 

कब मिलेगा पूरा पैसा?
अगर आपने TDR सही समय पर फाइल किया है और वजह भी सही दिखाई है तभी आपको पूरा पैसा मिल सकता है. लेकिन अगर आप साधारण तरीके से टिकट कैंसल करते हैं, तो उस पर कैंसलेशन चार्ज काट लिया जाता है और जो पैसा बचता है वही आपको मिलता है. इसलिए TDR फाइल करना बेहतर रहता है. 

कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखें
TDR सिर्फ उन्हीं मामलों में फाइल करें जहां आप सच में सफर नहीं कर पाए या ट्रेन बहुत देर से चली.
TDR फाइल करने का समय सीमित होता है. जितनी जल्दी करेंगे, उतना बेहतर रहता है. 
अगर आपने सही कारण नहीं चुना तो आपका रिफंड रद्द हो सकता है.

कितने दिन में मिलेगा पैसा?
TDR फाइल करने के बाद पैसे आने में कुछ दिनों का समय लग सकता है. इसकी जानकारी आपको मैसेज या ऐप के जरिए मिलती रहती है. सोचिए कि आपने टिकट बुक किया और ट्रेन अचानक रात को रद्द हो गई. अब आप परेशान हो गए कि पैसे भी गए और ट्रेन भी नहीं मिली. लेकिन जब आपने IRCTC ऐप से TDR फाइल किया, तो कुछ दिनों में पैसा वापस आपके खाते में आ गए. ऐसे में पता चलता है कि थोड़ा ध्यान और सही तरीका अपनाने से आप नुकसान को टाल सकते हैं. 

