रेलवे का सख्त नियम, नहीं किया आधार से ये जरूरी काम, तो नहीं बुक होगी ट्रेन टिकट, जानें प्रोसेस

IRCTC Aadhaar Card Rules: अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं और ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. IRCTC (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन) ने टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो 28 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है. इस तारीख से सुबह 8 बजे से 10 बजे तक का समय सिर्फ उन यात्रियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जिनका IRCTC अकाउंट Aadhaar से वेरिफाइड है.

IRCTC का नया आधार स्लॉट नियम

28 अक्टूबर 2025 से सुबह 8:00 बजे से 10:00 बजे तक के इस हाई डिमांड स्लॉट में सिर्फ वही यात्री टिकट बुक कर पाएंगे, जिन्होंने अपना IRCTC अकाउंट आधार से लिंक कर लिया है. जिन यूजर्स का अकाउंट आधार से वेरिफाइड नहीं है, वे 10 बजे के बाद सामान्य रूप से टिकट बुक कर सकते हैं.

यह नियम क्यों लागू किया गया?

रेलवे का कहना है कि यह कदम फेक बुकिंग, बॉट्स और एजेंटों द्वारा टिकटों की हेरफेर पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है. यह समय वही होता है जब लोकप्रिय ट्रेनों के रिजर्वेशन खुलते हैं और कन्फर्म टिकट की सबसे ज्यादा मांग रहती है. पहले एजेंट या बॉट्स एक साथ कई टिकट बुक करके सिस्टम को जाम कर देते थे, जिससे आम और असली यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाती थी. Aadhaar Authentication से अब हर यूजर की पहचान तय होगी, जिससे सिस्टम को पता रहेगा कि टिकट असली व्यक्ति के नाम से बुक हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: गीजर इस्तेमाल करते वक्त कर दी ये छोटी सी भूल, घर में बम की तरह होगा धमाका!

Tatkal पर भी लागू हैं सख्त नियम

रेलवे ने पहले ही तत्काल टिकट बुकिंग पर भी नियम सख्त कर दिए थे. 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए भी आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है. 15 जुलाई 2025 से, तत्काल टिकट बुक करते समय यूजर के मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे डालना जरूरी होगा. यह सुनिश्चित करेगा कि टिकट बुक करने वाला वही व्यक्ति है जिसका अकाउंट है.

Aadhaar को IRCTC अकाउंट से कैसे लिंक करें

अगर आप 28 अक्टूबर के बाद भी सुबह 8 से 10 बजे के बीच टिकट बुक करने का मौका नहीं छोड़ना चाहते, तो तुरंत यह काम करें.

1. सबसे पहले www.irctc.co.in पर जाएं और लॉगिन करें.

2. इसके बाद 'My Profile' में जाएं

3. अब 'Authenticate Aadhaar' पर क्लिक करें.

4. इसके बाद अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी डालें.

5. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को डालकर Submit करें.

यह भी पढ़ें: Jio या Vi? ₹50 कम और 96 दिन ज्यादा वैलिडिटी...जानें किस रिचार्ज प्लान में है कितना..