Advertisement
trendingNow12993909
Hindi Newsटेक

रेलवे का सख्त नियम, नहीं किया आधार से ये जरूरी काम, तो नहीं बुक होगी ट्रेन टिकट, जानें प्रोसेस

IRCTC Train Ticket Booking: IRCTC ने ट्रेन टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब सुबह 8 से 10 बजे तक ट्रेन टिकट सिर्फ आधार वेरीफाइड यूजर्स ही बुक कर सकते हैं. यह नया नियम 28 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है. आइए जानते हैं कैसे आधार लिंकिंग प्रोसेस पूरा करें. 

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 08, 2025, 05:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रेलवे का सख्त नियम, नहीं किया आधार से ये जरूरी काम, तो नहीं बुक होगी ट्रेन टिकट, जानें प्रोसेस

IRCTC Aadhaar Card Rules: अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं और ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. IRCTC (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन) ने टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो 28 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है. इस तारीख से सुबह 8 बजे से 10 बजे तक का समय सिर्फ उन यात्रियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जिनका IRCTC अकाउंट Aadhaar से वेरिफाइड है.

IRCTC का नया आधार स्लॉट नियम
28 अक्टूबर 2025 से सुबह 8:00 बजे से 10:00 बजे तक के इस हाई डिमांड स्लॉट में सिर्फ वही यात्री टिकट बुक कर पाएंगे, जिन्होंने अपना IRCTC अकाउंट आधार से लिंक कर लिया है. जिन यूजर्स का अकाउंट आधार से वेरिफाइड नहीं है, वे 10 बजे के बाद सामान्य रूप से टिकट बुक कर सकते हैं.

यह नियम क्यों लागू किया गया?
रेलवे का कहना है कि यह कदम फेक बुकिंग, बॉट्स और एजेंटों द्वारा टिकटों की हेरफेर पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है. यह समय वही होता है जब लोकप्रिय ट्रेनों के रिजर्वेशन खुलते हैं और कन्फर्म टिकट की सबसे ज्यादा मांग रहती है. पहले एजेंट या बॉट्स एक साथ कई टिकट बुक करके सिस्टम को जाम कर देते थे, जिससे आम और असली यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाती थी. Aadhaar Authentication से अब हर यूजर की पहचान तय होगी, जिससे सिस्टम को पता रहेगा कि टिकट असली व्यक्ति के नाम से बुक हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: गीजर इस्तेमाल करते वक्त कर दी ये छोटी सी भूल, घर में बम की तरह होगा धमाका!

Tatkal पर भी लागू हैं सख्त नियम
रेलवे ने पहले ही तत्काल टिकट बुकिंग पर भी नियम सख्त कर दिए थे. 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए भी आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है. 15 जुलाई 2025 से, तत्काल टिकट बुक करते समय यूजर के मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे डालना जरूरी होगा. यह सुनिश्चित करेगा कि टिकट बुक करने वाला वही व्यक्ति है जिसका अकाउंट है.

Aadhaar को IRCTC अकाउंट से कैसे लिंक करें  
अगर आप 28 अक्टूबर के बाद भी सुबह 8 से 10 बजे के बीच टिकट बुक करने का मौका नहीं छोड़ना चाहते, तो तुरंत यह काम करें.
1. सबसे पहले www.irctc.co.in पर जाएं और लॉगिन करें.
2. इसके बाद 'My Profile' में जाएं
3. अब 'Authenticate Aadhaar' पर क्लिक करें.
4. इसके बाद अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी डालें.
5. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को डालकर Submit करें.

यह भी पढ़ें: Jio या Vi? ₹50 कम और 96 दिन ज्यादा वैलिडिटी...जानें किस रिचार्ज प्लान में है कितना..

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

train ticket bookingIRCTCAadhaar card

Trending news

VIDEO: चलती ट्रेन से टकराया बाज... टूट गया कांच; फिर लोको पायलट के साथ क्या हुआ?
Viral Video
VIDEO: चलती ट्रेन से टकराया बाज... टूट गया कांच; फिर लोको पायलट के साथ क्या हुआ?
क्या अब ठंडा होगा तनाव का तवा? अमेरिका से भारत ने कर ली 113 जेट इंजन की बड़ी डील
Tejas
क्या अब ठंडा होगा तनाव का तवा? अमेरिका से भारत ने कर ली 113 जेट इंजन की बड़ी डील
ममता के सांसद हुए ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार, 56 लाख का चूना लगा तो उठाया बड़ा सवाल
Kalyan Banerjee Cyber Fraud
ममता के सांसद हुए ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार, 56 लाख का चूना लगा तो उठाया बड़ा सवाल
सेना के 'फ्यूचर रेडी' अवतार ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, ट्रेलर देख कांप रहे दुश्मन
Army
सेना के 'फ्यूचर रेडी' अवतार ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, ट्रेलर देख कांप रहे दुश्मन
1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
parliament session
1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला
Jammu Kashmir
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
AIR INDIA
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
Maharashtra news
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
West Bengal
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Jairam ramesh
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज