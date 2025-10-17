IRCTC: अब नहीं पड़ेगी ट्रेन टिकट कैंसिल करने की जरूरत, सिर्फ डेट चेंज करने से हो जाएगा काम

IRCTC Cancellation Charge: भारतीय रेलवे जल्द ही यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए टिकट बुकिंग से जुड़े नए नियम लाने की योजना बना रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब रेल यात्री बिना कैंसिलेशन चार्ज दिए अपनी कन्फर्म टिकट की तारीख बदल यानी रिशेड्यूल कर सकेंगे.

यह भी पढ़ें: Free Fire के चक्कर में गई 13 साल के मासूम की जान, घंटों तक खेलता रहा गेम और फिर...

कैंसिलेशन पर 25-50% तक चार्ज

Add Zee News as a Preferred Source

अभी अगर कोई पैसेंजर अपने ट्रैवल की डेट बदलना चाहता है, तो उसे पुरानी टिकट कैंसिल करवानी होती है और दोबारा से नई टिकट बुक करनी पड़ती है. इस प्रोसेस में कैंसिलेशन चार्ज भी लगता है, जो टिकट की कीमत का 25 से 50% तक होता है. ट्रेन छूटने पर तो कोई रिफंड भी नहीं दिया जाता है.

क्या है ये नया नियम?

दावा किया जा रहा है कि भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी (IRCTC) पोर्टल से बुक की गई कन्फर्म ट्रेन टिकटों पर ये नई सुविधा दी जाएगी. यात्री अपनी कन्फर्म टिकट को कैंसिल किए बिना भी यात्रा की अगली डेट के लिए रिशेड्यूल कर सकेंगे. अगर टिकट के किराए में कोई अंतर आता है तो यात्री को उसका भुगतान करना होगा. हालांकि, यह जरूरी नहीं होगा कि रिशेड्यूल करने पर भी आपको कन्फर्म सीट मिलेगी. ये ट्रेन में उपलब्ध सीटों पर डिपेंड करेगा.

ये नया नियम रेल ट्रैवल को ज्यादा किफायती और फ्लैक्सीबल बना देगा. कई बार इमरजेंसी में पैसेंजर्स को प्लान बदलना पड़ जाता है, ऐसे में ये सुविधा उनके लिए बड़ी राहत भरी होगी. इसके साथ ही जानकारी सामने आई है कि ट्रेन छूटने पर यात्रियों को होने वाले नुकसान को लेकर भी नियम बनाने पर विचार चल रहा है.

यह भी पढ़ें: OxygenOS 16 Launch: OnePlus यूजर्स को मिलेंगे ये 5 जबरदस्त AI फीचर्स, फोन बन जाएगा और भी स्मार्ट

हालांकि भारतीय रेलवे (IRCTC) ने अभी तक इन नए नियमों के बारे में ऑफिशियली कोई डिटेल्स नहीं दी है. रेल पैसेंजर लंबे समय से ऐसे फ्लैक्सीबल ऑप्शन की मांग कर रहे थे. अब यह देखना होगा कि ये नियम कब से लागू किया जाता है.