IRCTC: अब नहीं पड़ेगी ट्रेन टिकट कैंसिल करने की जरूरत, सिर्फ डेट चेंज करने से हो जाएगा काम

Indian Railways Ticket Rules: भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है. अब यात्री बिना कैंसिलेशन चार्ज दिए भी अपनी कन्फर्म टिकट को अगली डेट के लिए रिशेड्यूल कर पाएंगे. ये सुविधा IRCTC पोर्टल पर मिल सकती है. इससे रेल यात्रा अधिक किफायती और सुविधाजनक हो जाएगी.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 17, 2025, 06:04 PM IST
IRCTC Cancellation Charge: भारतीय रेलवे जल्द ही यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए टिकट बुकिंग से जुड़े नए नियम लाने की योजना बना रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब रेल यात्री बिना कैंसिलेशन चार्ज दिए अपनी कन्फर्म टिकट की तारीख बदल यानी रिशेड्यूल कर सकेंगे.

कैंसिलेशन पर 25-50% तक चार्ज

अभी अगर कोई पैसेंजर अपने ट्रैवल की डेट बदलना चाहता है, तो उसे पुरानी टिकट कैंसिल करवानी होती है और दोबारा से नई टिकट बुक करनी पड़ती है. इस प्रोसेस में कैंसिलेशन चार्ज भी लगता है, जो टिकट की कीमत का 25 से 50% तक होता है. ट्रेन छूटने पर तो कोई रिफंड भी नहीं दिया जाता है.

क्या है ये नया नियम?

दावा किया जा रहा है कि भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी (IRCTC) पोर्टल से बुक की गई कन्फर्म ट्रेन टिकटों पर ये नई सुविधा दी जाएगी. यात्री अपनी कन्फर्म टिकट को कैंसिल किए बिना भी यात्रा की अगली डेट के लिए रिशेड्यूल कर सकेंगे. अगर टिकट के किराए में कोई अंतर आता है तो यात्री को उसका भुगतान करना होगा. हालांकि, यह जरूरी नहीं होगा कि रिशेड्यूल करने पर भी आपको कन्फर्म सीट मिलेगी. ये ट्रेन में उपलब्ध सीटों पर डिपेंड करेगा.

ये नया नियम रेल ट्रैवल को ज्यादा किफायती और फ्लैक्सीबल बना देगा. कई बार इमरजेंसी में पैसेंजर्स को प्लान बदलना पड़ जाता है, ऐसे में ये सुविधा उनके लिए बड़ी राहत भरी होगी. इसके साथ ही जानकारी सामने आई है कि ट्रेन छूटने पर यात्रियों को होने वाले नुकसान को लेकर भी नियम बनाने पर विचार चल रहा है.

हालांकि भारतीय रेलवे (IRCTC) ने अभी तक इन नए नियमों के बारे में ऑफिशियली कोई डिटेल्स नहीं दी है. रेल पैसेंजर लंबे समय से ऐसे फ्लैक्सीबल ऑप्शन की मांग कर रहे थे. अब यह देखना होगा कि ये नियम कब से लागू किया जाता है.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

