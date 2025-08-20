ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए कमाल के हैं ये IRCTC के सीक्रेट फीचर्स, कंफर्म टिकट के लिए जरूर करें ट्राई

Confirm Ticket Booking Tricks: अगर आप इस दीवाली-छठ पर घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर खास आपके लिए है. फेस्टिवल सीजन में ट्रेन का कंफर्म टिकट मिलना आसान नहीं होती है. बिना कंफर्म टिकट के रेल में सफर करना आसान नहीं होता है. ऐसे में हर कोई चाहता है कि उनकी सीट पक्की हो जाए. फेस्टिवल सीजन में ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है और कंफर्म टिकट पाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है. लेकिन परेशान होने की अब कोई बात नहीं है. कुछ खास ट्रिक्स और आसान तरीके अपनाकर आप अपनी ट्रेन की सीट कंफर्म करवा सकते हैं और आराम से अपने घर तक पहुंच सकते हैं.

ट्रेन से सफर करने वाले बहुत से लोगों को IRCTC के टिकट बुकिंग से जुड़ी कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में नहीं पता होता है. लेकिन अगर इनकी सहायता ली जाए तो सीट आसानी से पक्की हो सकती है. इसके लिए आपको टिकट बुकिंग करते समय बस कुछ थोड़े-से छोटे-छोटे बदलाव करने पड़ते हैं. आइए जानते हैं...

IRCTC के इन फीचर्स से टिकट होगा कन्फर्म

अगर आप इस छठ-दीवाली या दूसरे मौके पर ट्रेन में पक्की सीट चाहते हैं तो बुकिंग के समय कुछ काम के फीचर्स इस काम में आपकी सहायता कर सकते हैं. इसके लिए आपको पहले Alternate Trains वाला ऑप्शन चुनना होगा . इससे यह फायदा होगा कि उसी दिन चलनेवाली दूसरी ट्रेनों में खाली सीटें भी दिख जाएंगी और आपको सिर्फ एक ट्रेन के भरोसे नहीं रहना होगा.

इसके साथ ही टिकट बुकिंग के दौरान Auto Upgrade का ऑप्शन आपको दिखाई देगा. टिकट बुक करते समय इसे हमेशा ऑन कर देना चाहिए, इससे यह फायदा होता है कि अगर हाई क्लास में सीट खाली है तो आपको बिना न एक्स्ट्रा पैसे खर्च उसमें सीट मिल जाएगी.

वहीं अगर आपका स्टेशन ज्यादा भीड़ वाला है, जैसे बड़े शहरों के स्टेशन जहां हर दिन लाखों लोग चढ़ते-उतरते हैं, तो सीधे वही स्टेशन सेलेक्ट करने के बजाय पास के किसी छोटे स्टेशन से टिकट बुक करें.

कई बार नॉर्मली टिकट बुकिंग करते समय आपको सीट खाली नहीं मिलती है. ऐसे में आप तत्काल टिकट भी बुक कर सकते हैं. तत्काल बुकिंग करते वक्त अक्सर जरा से वक्त में टिकट वेटिंग में चली जाती है. इसीलिए आप समय न गंवाने के लिए पैसेंजर की डिटेल पहले ही ऐड कर सकते हैं.