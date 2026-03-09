Advertisement
trendingNow13134709
Hindi NewsटेकAC मैकेनिक की बातों में न आएं! गैस भरवाने से पहले खुद करें ये 3 टेस्ट, बच जाएंगे हजारो रुपये

AC मैकेनिक की बातों में न आएं! गैस भरवाने से पहले खुद करें ये 3 टेस्ट, बच जाएंगे हजारो रुपये

How to Check AC Gas at Home: मार्च का महीना आधा भी बीता नहीं है कि गर्मी अपना असर दिखाने लगी है और घरों में बंद पड़े AC फिर से रफ्तार पकड़ने लगे हैं. लेकिन क्या आपका AC भी ऑन होने के घंटों बाद सिर्फ हवा ही देता है कूलिंग नहीं? अक्सर ऐसे में मैकेनिक को बुलाते ही गैस खत्म होने की बात कही जाती है और आपकी जेब पर हजारों रुपये तक का फटका लग जाता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 09, 2026, 02:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AC मैकेनिक की बातों में न आएं! गैस भरवाने से पहले खुद करें ये 3 टेस्ट, बच जाएंगे हजारो रुपये

How to Check AC Gas at Home: मार्च का महीना आते ही सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. दोपहर के समय तो घर की दीवारों ने तपना शुरू कर दिया है और ऐसे में हर किसी का पहला रिएक्शन होता है AC को चलाना. लंबे समय तक बंद होने के कारण कई बार एसी ऑन होने के बाद भी घंटों तक सिर्फ हवा देता रहता है कूलिंग नहीं. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, ऐसे मामलों में बहुत संभावना होती है कि एसी की गैस कम या खत्म हो गई होती है.

ज्यादातर लोग तुरंत मैकेनिक को बुलाते हैं और मैकेनिक का सबसे कॉमन बहाना होता है गैस कम हो गई है रीफिल करनी होगी. एक बार एसी में गैस भरवाने का खर्चा 2500 से 4000 रुपये के आस-पास आता है. लेकिन जरा रुकिए! पैसे खर्च करने से पहले आप खुद घर बैठे मिनटों में यह चेक कर सकते हैं कि क्या सच में एसी में गैस खत्म या कम है या नहीं. एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि AC की गैस अपने आप कभी खत्म नहीं होती है.

AC की गैस तभी कम या खत्म होती है जब पाइप में कहीं लीकेज होता है. ऐसे में अगर बिना लीकेज को सही किए एसी में गैस भरवाने पर पैसों की बर्बादी हो सकती है और गैस फिर से निकल सकती है. इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि सर्विस से खुद ही चेक कर लिया जाए कि AC में गैस सच में कम है या नहीं. आइए जानते हैं इसका तरीका क्या है.

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे पहले इस तरह करें चेक
AC में गैस कम है या नहीं इसका सबसे पहला और सीधा इशारा आपको उसकी कूलिंग से ही मिल जाता है. इसलिए टेक्नीशियन को बुलाने से पहले कम से कम 30 मिनट पहले आप खुद AC चलाकर कमरे का तापमान चेक कर लें. अगर AC की हवा में वही पुरानी वाली ठंडक है और कमरा जल्दी ठंडा हो रहा है तो यह बताता है कि एसी में गैस कम नहीं है. ऐसे में मैकेनिक के 'गैस कम है' वाले दावे पर आँख मूंदकर भरोसा न करें.

बर्फ जमें तो हो जाइए सावधान
ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर आपके घर में लगा AC ठंडक देने के बाद इनडोर यूनिट की कॉइल्स पर बर्फ जमा रहा है तो सावधान हो जाइए. यह गैस कम होने का पक्का सबूत है. दरअसल, जब गैस का लेवल कम होने लगता है तो कॉइल्स का तापमान भी बहुत तेजी से कम होने लगता है. ऐसे में कमरे की नमी इन कॉइल्स के संपर्क में आते ही पानी बनने के बजाय बर्फ की परत जम जाती है.

ये भी पढे़ंः iPhone Air पर ₹26,400 की सीधी छूट! पहली बार Apple का प्रीमियम फोन हुआ इतना सस्ता

बबल टेस्ट 
अगर आपके AC में गैस लीकेज हो रहा है तो इसे पकड़ने का अच्छा तरीका है बबल टेस्ट. यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बचपन में टायर का पंचर चेक करते थे. इसमें टेक्नीशियन साबुन या सर्फ का एक गाढ़ा घोल बनाकर पाइप के हर जोड़ पर लगाते हैं. अगर कहीं भी जरा सी भी लीकेज होती है तो वहां तुरंत बुलबुले उठने लगते हैं. लेकिन अगर घोल लगाने के बाद भी बुलबुले नहीं उठ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका AC पूरी तरह लीक-प्रूफ है और गैस खत्म नहीं है.

ये भी पढे़ंः सिम चालू रखने का सबसे सस्ता जुगाड़! Jio लाया 336 दिनों वाला धांसू प्लान, कॉलिंग फ्री

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

How to check AC gas at homeAC low gas symptoms

Trending news

इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
Indigo flight
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
jammu kashmir news
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
india iran news
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
Droupadi Murmu
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
Lok Sabha
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
akasa airlines
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
Budget Session Phase-2 Live: विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता...विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बाद बोले रिजिजू
Budget Session Phase 2 live
Budget Session Phase-2 Live: विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता...विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बाद बोले रिजिजू
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
om birla
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
West Bengal Election 2026
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
'लोअर कास्ट की महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशन...' नई गाइडलाइंस क्यों तैयार करा रहा SC?
Supreme Court News
'लोअर कास्ट की महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशन...' नई गाइडलाइंस क्यों तैयार करा रहा SC?