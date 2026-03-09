AC मैकेनिक की बातों में न आएं! गैस भरवाने से पहले खुद करें ये 3 टेस्ट, बच जाएंगे हजारो रुपये

How to Check AC Gas at Home: मार्च का महीना आते ही सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. दोपहर के समय तो घर की दीवारों ने तपना शुरू कर दिया है और ऐसे में हर किसी का पहला रिएक्शन होता है AC को चलाना. लंबे समय तक बंद होने के कारण कई बार एसी ऑन होने के बाद भी घंटों तक सिर्फ हवा देता रहता है कूलिंग नहीं. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, ऐसे मामलों में बहुत संभावना होती है कि एसी की गैस कम या खत्म हो गई होती है.

ज्यादातर लोग तुरंत मैकेनिक को बुलाते हैं और मैकेनिक का सबसे कॉमन बहाना होता है गैस कम हो गई है रीफिल करनी होगी. एक बार एसी में गैस भरवाने का खर्चा 2500 से 4000 रुपये के आस-पास आता है. लेकिन जरा रुकिए! पैसे खर्च करने से पहले आप खुद घर बैठे मिनटों में यह चेक कर सकते हैं कि क्या सच में एसी में गैस खत्म या कम है या नहीं. एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि AC की गैस अपने आप कभी खत्म नहीं होती है.

AC की गैस तभी कम या खत्म होती है जब पाइप में कहीं लीकेज होता है. ऐसे में अगर बिना लीकेज को सही किए एसी में गैस भरवाने पर पैसों की बर्बादी हो सकती है और गैस फिर से निकल सकती है. इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि सर्विस से खुद ही चेक कर लिया जाए कि AC में गैस सच में कम है या नहीं. आइए जानते हैं इसका तरीका क्या है.

सबसे पहले इस तरह करें चेक

AC में गैस कम है या नहीं इसका सबसे पहला और सीधा इशारा आपको उसकी कूलिंग से ही मिल जाता है. इसलिए टेक्नीशियन को बुलाने से पहले कम से कम 30 मिनट पहले आप खुद AC चलाकर कमरे का तापमान चेक कर लें. अगर AC की हवा में वही पुरानी वाली ठंडक है और कमरा जल्दी ठंडा हो रहा है तो यह बताता है कि एसी में गैस कम नहीं है. ऐसे में मैकेनिक के 'गैस कम है' वाले दावे पर आँख मूंदकर भरोसा न करें.

बर्फ जमें तो हो जाइए सावधान

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर आपके घर में लगा AC ठंडक देने के बाद इनडोर यूनिट की कॉइल्स पर बर्फ जमा रहा है तो सावधान हो जाइए. यह गैस कम होने का पक्का सबूत है. दरअसल, जब गैस का लेवल कम होने लगता है तो कॉइल्स का तापमान भी बहुत तेजी से कम होने लगता है. ऐसे में कमरे की नमी इन कॉइल्स के संपर्क में आते ही पानी बनने के बजाय बर्फ की परत जम जाती है.

बबल टेस्ट

अगर आपके AC में गैस लीकेज हो रहा है तो इसे पकड़ने का अच्छा तरीका है बबल टेस्ट. यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बचपन में टायर का पंचर चेक करते थे. इसमें टेक्नीशियन साबुन या सर्फ का एक गाढ़ा घोल बनाकर पाइप के हर जोड़ पर लगाते हैं. अगर कहीं भी जरा सी भी लीकेज होती है तो वहां तुरंत बुलबुले उठने लगते हैं. लेकिन अगर घोल लगाने के बाद भी बुलबुले नहीं उठ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका AC पूरी तरह लीक-प्रूफ है और गैस खत्म नहीं है.

