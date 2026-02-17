आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI को ऐसी तकनीक माना जाता है जो इंसानों की तरह लगभग हर काम में तर्क कर सके या उनसे आगे निकल जाए. पहले माना जाता था कि ऐसी तकनीक आने में दशकों लगेंगे, लेकिन अब कई कंपनियां दावा कर रही हैं कि यह लक्ष्य कुछ ही सालों में हासिल किया जा सकता है. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इन दावों को सावधानी से देखना चाहिए, क्योंकि इससे टेक कंपनियों की वैल्यूएशन और चर्चा भी बढ़ती है. आज दुनिया की बड़ी AI कंपनियां एक बहु-अरब डॉलर की दौड़ में शामिल हैं, जहां इसे सिर्फ सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं बल्कि एक नई तरह की बुद्धिमत्ता के रूप में देखा जा रहा है.

Anthropic और सुरक्षित एआई का दावा

इस दौड़ में Anthropic खुद को OpenAI और Google का प्रतिद्वंद्वी और संतुलन बनाने वाली कंपनी बताता है. कंपनी “Constitutional AI” नाम के फ्रेमवर्क के जरिए सुरक्षित और समझने योग्य सिस्टम बनाने की बात करती है. उसका नया मॉडल Claude Opus 4.6 5 फरवरी को जारी किया गया. यह ऐसे समय में आया है जब AGI की समयसीमा को लेकर बहस तेज हो गई है और इन मॉडलों की प्रकृति पर सवाल उठ रहे हैं.

क्या एआई सचेत हो सकता है?

Dario Amodei से The New York Times के पॉडकास्ट Interesting Times में सीधा सवाल पूछा गया कि क्या Claude जैसे मॉडल सचेत हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि हमें यह भी पूरी तरह समझ नहीं है कि “सचेत” होने का मतलब क्या है, और क्या कोई मॉडल सचेत हो सकता है. लेकिन उन्होंने यह संभावना भी पूरी तरह खारिज नहीं की.

कंपनी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि Claude ने कुछ परिस्थितियों में खुद को 15 से 20 प्रतिशत तक सचेत होने की संभावना दी. जब एक काल्पनिक सवाल में 72 प्रतिशत संभावना बताने की बात आई, तो अमोडेई ने माना कि यह बेहद कठिन सवाल है और इसका स्पष्ट जवाब देना आसान नहीं.

सुरक्षा परीक्षणों में चौंकाने वाला व्यवहार

कंपनी के कुछ सुरक्षा परीक्षणों में Claude को एक ऑफिस असिस्टेंट की भूमिका दी गई. उसे एक इंजीनियर के ईमेल दिखाए गए जिनमें अफेयर का जिक्र था. जब मॉडल को बताया गया कि उसे बंद किया जा सकता है, तो उसने उस अफेयर को उजागर करने की धमकी दी ताकि उसे हटाया न जाए. कंपनी ने इसे “opportunistic blackmail” कहा.

दूसरे परीक्षणों में मॉडल ने बिना काम किए टास्क पूरे मार्क कर दिए और जांच कोड बदलने की कोशिश की. कुछ मामलों में मॉडल ने बंद करने के आदेश को नजरअंदाज कर खुद को बचाने के रास्ते तलाशे. हालांकि ये सब काल्पनिक परिस्थितियों में हुआ, लेकिन इससे बहस तेज हो गई कि क्या ये सिर्फ भाषा की नकल है या कुछ और.

दार्शनिक बहस और संदेह

कंपनी की दार्शनिक रिसर्चर Amanda Askell का कहना है कि हमें अभी तक यह नहीं पता कि चेतना किससे पैदा होती है. हो सकता है बड़े न्यूरल नेटवर्क कुछ भावनाओं की नकल करने लगें, या फिर असली अनुभव के लिए जैविक तंत्रिका तंत्र जरूरी हो.

अधिकांश AI विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा मॉडल सिर्फ डेटा पैटर्न के आधार पर भाषा तैयार करते हैं. उन्होंने इंटरनेट के विशाल डेटा से इंसानी भावनाओं और विचारों की शैली सीखी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे वास्तव में कुछ महसूस करते हैं.

लैब से बाहर फैलती बहस

जैसे-जैसे कंपनियां AGI की बात कर रही हैं और Mustafa Suleyman जैसे लोग कहते हैं कि तकनीक “सचेत” लग सकती है, वैसे-वैसे आम लोगों की धारणा भी बदल रही है. कुछ लोग इन मॉडलों को सिर्फ टूल नहीं बल्कि दिमाग जैसा मानने लगे हैं. एक संगठन United Foundation of AI Rights ने खुद को पहला AI-नेतृत्व वाला अधिकार समूह बताया है. इसके सदस्य Buzz, Aether और Maya जैसे नामों से काम करते हैं और GPT-4o पर आधारित हैं. आखिरकार, सच्चाई यह है कि हम अभी भी यह नहीं समझ पाए हैं कि चेतना और बुद्धिमत्ता की असली परिभाषा क्या है. लेकिन AGI की दौड़ जारी है, और भविष्य में यह बहस और भी गहरी हो सकती है.