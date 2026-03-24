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Hindi NewsटेकPixel और Samsung यूजर्स के लिए खतरे की घंटी! बैकग्राउंड में चल रहे ये AI जासूस खाली कर रहे हैं आपके फोन का दम

Pixel और Samsung यूजर्स के लिए खतरे की घंटी! बैकग्राउंड में चल रहे ये AI 'जासूस' खाली कर रहे हैं आपके फोन का दम

फोन के NPU और RAM का AI टास्क के लिए लगातार एक्टिव रहना बैटरी को तेजी से ड्रेन करता है. CNET के 2025 के सर्वे के अनुसार, केवल 11% लोग AI के लिए फोन अपग्रेड कर रहे हैं, जबकि 54% के लिए बैटरी लाइफ सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:19 AM IST
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Pixel और Samsung यूजर्स के लिए खतरे की घंटी! बैकग्राउंड में चल रहे ये AI 'जासूस' खाली कर रहे हैं आपके फोन का दम

आजकल स्मार्टफोन कंपनियां AI को लेकर एक बड़ी रेस में हैं. Google और Samsung जैसे ब्रांड अपने फोन में जनरेटिव AI, स्मार्ट टाइपिंग और हमेशा एक्टिव असिस्टेंट जैसे फीचर्स जोड़ रहे हैं. लेकिन इन सभी AI फीचर्स की एक कीमत है- बैटरी. ये फीचर्स लगातार RAM का इस्तेमाल करते हैं, क्लाउड सर्वर से जुड़े रहते हैं और फोन के प्रोसेसर को लगातार काम में लगाए रखते हैं. CNET के 2025 के सर्वे के अनुसार, केवल 11% लोग AI के लिए फोन अपग्रेड कर रहे हैं, जबकि 54% के लिए बैटरी लाइफ सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

यूजर्स को AI से ज्यादा चाहिए बैटरी
हाल के सर्वे में सामने आया है कि लोग AI फीचर्स के लिए फोन अपग्रेड नहीं कर रहे हैं. ज्यादातर यूजर्स के लिए आज भी कीमत, बैटरी लाइफ और स्टोरेज ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. यही कारण है कि अब लोग ज्यादा AI फीचर्स के बजाय बेहतर बैटरी लाइफ चाहते हैं.

कैसे AI फोन की बैटरी खत्म करता है
अब सिर्फ क्लाउड ही नहीं, फोन खुद भी AI टास्क करता है. Google Tensor जैसे चिप्स में NPU (Neural Processing Unit) होता है, जो AI से जुड़े काम करता है. यह यूनिट स्पीच रिकग्निशन, फोटो प्रोसेसिंग और लाइव ट्रांसलेशन जैसे काम संभालती है, जो लगातार बैटरी का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा, Gemini Nano जैसे AI मॉडल RAM में लगातार एक्टिव रहते हैं, जिससे फोन की मेमोरी पर दबाव बढ़ता है और बैटरी तेजी से खत्म होती है.

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Pixel फोन में ज्यादा दिखती है समस्या
Google Pixel फोन में AI फीचर्स ज्यादा गहराई से जुड़े होते हैं, इसलिए इनमें बैटरी ड्रेन की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है. कुछ सेटिंग्स को बंद करके आप आसानी से बैटरी बचा सकते हैं.

Now Playing और Live Translate बंद करें
Now Playing फीचर आपके आसपास बज रहे गाने को पहचानता है और लॉक स्क्रीन पर दिखाता है. यह लगातार ऑडियो प्रोसेस करता रहता है, जिससे बैटरी खर्च होती है. इसी तरह Live Translate भी रियल-टाइम में भाषा को ट्रांसलेट करता है, जो बैटरी पर असर डालता है. अगर आप इन फीचर्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो इन्हें बंद करना बेहतर है.

AI वॉलपेपर और इफेक्ट्स से बचें
AI वॉलपेपर और सिनेमैटिक इफेक्ट्स दिखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये GPU और NPU को लगातार एक्टिव रखते हैं. बैटरी बचाने के लिए सिंपल वॉलपेपर और डार्क मोड का इस्तेमाल करें. OLED स्क्रीन में डार्क थीम बैटरी बचाने में मदद करती है.

Smart Reply जैसे फीचर्स भी करते हैं असर
Google Messages और कीबोर्ड में Smart Reply जैसे फीचर्स आपके मैसेज को पढ़कर जवाब सुझाते हैं. इसका मतलब है कि फोन लगातार स्क्रीन के टेक्स्ट को एनालाइज करता रहता है. अगर आपको यह फीचर जरूरी नहीं लगता, तो इसे बंद करने से बैटरी लाइफ बेहतर हो सकती है.

Screenshots AI फीचर भी करता है बैटरी खर्च
Pixel Screenshots जैसे फीचर स्क्रीनशॉट को सर्चेबल बनाने के लिए AI का इस्तेमाल करते हैं. जब भी आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, फोन बैकग्राउंड में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने का काम शुरू कर देता है, जो काफी बैटरी खर्च करता है. इसे बंद करने से फर्क दिख सकता है.

About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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