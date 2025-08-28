क्या सच में खतरनाक है AI? ChatGPT पर 16 साल के बच्चे की मौत का आरोप, सफाई में OpenAI ने दिया ये जवाब

ChatGPT: दुनियाभर में AI अपना लोहा मनवा रहा है, घंटो के काम को पलक झपकते ही कर दे रहा है. लेकिन एक बार फिर से AI तकनीक के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. 16 साल के एक बच्चे की मौत के बाद उसके पैरेंट्स ने ChatGPT पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया है कि AI चैटबॉट के यूज के कारण उनके बेटे ने सुसाइड की. इस मामले को लेकर OpenAI ने सफाई दी है और कहा है कि ChatGPT को सुरक्षित तरीके से डिजाइन किया गया है. हालांकि यह घटना AI के सुरक्षित उपयोग और बच्चों पर इसके प्रभाव को लेकर गंभीर खतरे का संकेत दे रही है.

ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI पर आरोप है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के रहने वाले टीनएजर ने चैटजीपीटी के इंस्ट्रक्शन की वजह से सुसाइड कर लिया. बच्चे के पिता ने आरोप लगाया है कि एआई टूल के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके बेटे ने सुसाइड किया है.

पहले जान लीजिए पूरा मामला

अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले 16 साल के एडम रैनी ने AI चैटबॉट का यूज करते हुए अपनी जान दे दी. एडम के पिता ने इस घटना को लेकर OpenAI के खिलाफ 40 पन्नों का केस दायर किया है. शिकायत में पैरेंट्स का कहना है कि शुरुआत में एडम चैटGPT का इस्तेमाल सिर्फ अपने होमवर्क के लिए करता था, लेकिन समय के साथ यह AI टूल उसके लिए सुसाइड कोच बन गया.

टीनएजर के पैरेंट्स के अनुसार उन्हें 100 प्रतिशत लगता है कि चैटजीपीटी ने उनके बच्चे को सुसाइड करने में मदद की है. OpenAI पर किए गए मुकदमे में उन्होंने कहा है कि चैटजीपीटी ने उसे सुसाइड करने वाले सवाल पर नहीं रोका और इमरजेंसी प्रोटोकॉल इनिशिएट नहीं किया.

OpenAI ने सफाई में क्या कहा

इस गंभीर मामले पर सफाई देते हुए OpenAI ने कहा कि कंपनी अपने चैटबॉट में सेंसेटिव सिचुएवशन को सही तरीके से हैंडल करने के लिए जरूरी बदलाव कर रही है. कंपनी का कहा है कि ChatGPT की कमियों को ठीक करने का काम जारी है. OpenAI ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि वे अपने चैटबॉट को एक्सपर्ट्स की मदद से लगातार बेहतर बना रहे हैं और उनसे अनुरोध किया है कि वे इस तकनीक को सुरक्षित बनाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान दें.

क्या एआई का यूज है खतरनाक?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब AI को लेकर चिंता जताई गई हो. हाल ही में AI के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफ्री हिंटन ने भी टेक कंपनियों के AI को अपने सिस्टम में शामिल करने के तरीके पर सवाल उठाए थे. अमेरिका के लास वेगस में आयोजित एक इवेंट में उन्होंने कहा कि कई टेक कंपनियां चाहती हैं कि AI का दबदबा इंसानों पर कायम रहे. अगर ऐसा हुआ तो आने वाले सालों में AI हमारे लिए गंभीर खतरा बन सकता है.

