सिर्फ नाम का रह गया Apple? फीचर्स के लिए अब दूसरी कंपनियों की 'नकल' करने को मजबूर! अब Google दिखाएगा रास्ता

Apple Google Deal: टेक जगत की दिग्गज कंपनी Apple का दौर अब खत्म होने वाला है? एक समय था जब पूरी दुनिया टिम कुक और स्टीव जॉब्स की कंपनी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती थी कि Apple कुछ ऐसा लाएगा जो मोबाइल की दुनिया ही बदल देगा, लेकिन आज हालात इसके विपरीत हैं. जो Apple कभी दूसरों की नकल नहीं करता था वही अब एप्पल दूसरी कंपनी से मदद लेने जा रहा है! iPhone में नए फीचर्स के लिए Apple को अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी Google के साथ आना पड़ रहा है.

स्मार्टफोन की दुनिया में अपनी नई और क्रांतिकारी सोच के लिए फेमस Apple को लेकर अब एक नई बहस शुरू हो गई है. टेक जगत के जानकारों का मानना है कि जो कंपनी कभी पूरी दुनिया को नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराती थी वह अब इनोवेशन के मामले में पीछे होती जा रही है.

स्टीव जॉब्स का वो दौर और आज का एप्पल

कभी ऐसा भी समय था जब स्टीव जॉब्स के लीडरशिप में Apple हर साल दुनिया को चौंका देता था. मल्टी-टच स्क्रीन से लेकर ऐप स्टोर और Face ID जैसे फीचर्स टेक जगत को Apple की ही देन हैं, जिन्होंने स्मार्टफोन की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी. लेकिन बीते कु सालों मे Apple के नए मॉडल्स में कुछ भी बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है. अब कंपनी नए फीचर्स लाने के बजाय दूसरी कंपनियों के साथ चलते नजर आ रही है.

AI की रेस में पिछड़ा Apple ?

टेक जगत के जानकारो का मानना है कि Apple की सबसे बड़ी कमजोरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में देखने को मिली है. Siri को सबसे पहले पेश करने के बाद भी एप्पल जेनरेटिव AI के मामले में दूसरी कंपनियों से पीछे रह गया है. स्थिति यह है कि अब कंपनी को अपने एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स के लिए गूगल के Gemini मॉडल का सहारा लेना पड़ रहा है. जहां गूगल और सैमसंग के फोन पहले से ही एडवांस AI फीचर्स के साथ आ रहे हैं वहीं Apple के सिरी का पूरा अपडेट साल 2026 तक आने की उम्मीद है.

कमाई में नंबर-1, लेकिन विजन में?

कमाई के मामले में Apple आज भी एक महाशक्ति है. एप्पल म्यूजिक, आईक्लाउड और एम-सीरीज चिप्स की सफलता ने कंपनी की कमाई को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है. Vision Pro जैसे नए गैजेट्स के साथ कंपनी ने हाथ-पैर तो मारे हैं लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिली जो कभी आईफोन को मिली थी.

