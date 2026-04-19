Back Button Hijacking: क्या है मोबाइल का बैक बटन दबाकर ट्रैप में फंसाने वाला खेल? निपटने के लिए Google को छेड़नी पड़ी जंग!

Back Button Hijacking: इंटरनेट पर किसी भी सवाल का जवाब खोजते समय या फिर कुछ ब्राउज करते समय आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी वेबसाइट से बाहर निकलने के लिए Back Button पर क्लिक करते हैं, लेकिन आप वहीं फंसे रह जाते हैं? या फिर बैक बटन प्रेस करने के बाद कोई नया टैब खुल जाता है? अगर हां, तो आप भी जाने अनजाने में Back Button Hijacking का शिकार हो चुके हैं.

पहले समझिए क्या है बैक बटन हाईजैकिंग

गूगल ने ऐसी वेबसाइटों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है. आसान भाषा में कहें तो, जब कोई वेबसाइट आपके ब्राउजर की हिस्ट्री के साथ चालाकी से छेड़छाड़ करती है, तो उसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में बैक बटन हाईजैकिंग कहते हैं. ज्यादातर, जब आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, तो ब्राउजर पिछली वेबसाइट हिस्ट्री को याद रखता है, जिससे आप वापस जा सकें. लेकिन हाईजैकर वेबसाइटें आपके ब्राउजर हिस्ट्री में जबरन कई फर्जी पेज डाल देती हैं.

इसी वजह से जैसे ही आप बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो आप पिछले असली पेज पर जाने के बजाय उन्हीं फर्जी पेजों के बीच घूमते रह जाते हैं. वेबसाइटें ऐसा इसलिए करती हैं जिससे आप उनके पेज पर ज्यादा समय बिताएं या फिर मजबूरी में उनके विज्ञापनों पर क्लिक करें.

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15 जून से बदलेगा नियम

इस तरह के स्कैम को लेकर गूगल ने बड़ी तैयारी कर ली है. 15 जून से बैक बटन हाईजैकिंग को Malicious Practice यानी दुर्भावनापूर्ण व्यवहार की श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा. गूगल के नए नियमों के अनुसार जो वेबसाइटें इस ट्रिक का इस्तेमाल 15 जून के बाद भी करेंगी, उन्हें इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

इस तरह के स्कैम करने वाली साइटों की रैंकिंग भी गूगल कम कर देगा, इससे वे सर्च रिजल्ट में बहुत नीचे दिखाई देंगी. गंभीर मामलों में इन वेबसाइटों को गूगल सर्च के इंडेक्स से पूरी तरह हटा भी सकता है. यानी अगर 15 तारीख के बाद भी वेबसाइटों में सुधार नहीं हुआ तो गूगल पर उनका अस्तित्व ही खत्म कर सकता है.

गूगल ने क्यों लिया यह फैसला?

इस पूरे मामले को लेकर गूगल ने अपने ऑफशियल ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि इस तरह की एक्टिविटी बीते कुछ समय से खूब हो रही है. गूगल के अनुसार- बैक बटन हाईजैकिंग ब्राउजर की वर्कपॉवर पर में रुकावट बनती है और यूजर्स के भी एक्सपीरियंस को खराब करती है. इससे लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं और अनजान वेबसाइटों पर जाने से डरने लगते हैं.

ये है सबसे बड़ा खतरा

बैक बटन हाईजैकिंग के खतरे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा खतरा है फिशिंग. जब आप बैक जाने की कोशिश करते हैं, तो इस स्कैम में आप ऐसे फेक पेज पर पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल आपके बैंक या जीमेल जैसा दिख सकता है. जल्दबाजी में आप वहां पासवर्ड या फिर जरूरी डिटेल्स डाल सकते हैं और इस तरह आपके साथ ठगी हो सकती है.

इसके साथ ही इस तरह की स्कैम करने वाली वेबसाइटें Drive-by Download टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करती हैं, जिससे आपके परमिशन के बिना भी बैकग्राउंड में वायरस या स्पाइवेयर डाउनलोड हो जाते हैं, ये स्पाइवेयर आपके डिवाइस का पूरा कंट्रोल हमलावर को दे सकता है.

जब भी आप किसी वेबसाइट के लूप में फंस जाते हैं, तो हमलावर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं. आपक डेटा चुराकर बेच सकते हैं.

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सही कर लें ये सेटिंग

गूगल ने वेबसाइट चलाने वालों को साफ साफ चेतावनी दी है कि वे अपनी सेटिंग्स की तुरंत जांच करें. उन्हें तय करना होगा कि उनकी वेबसाइट यूजर को ब्राउजर हिस्ट्री में पीछे जाने से न रोके. अभी गूगल ने सुधार का मौका दिया है.

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