टेक दुनिया में एक बार फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहस तेज हो गई है. इस बार वजह बने हैं Elon Musk, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक सीधी और चौंकाने वाली चेतावनी दी. Musk ने लिखा, “अपने करीबियों को ChatGPT इस्तेमाल न करने दें.” यह बयान उन्होंने उस समय दिया, जब उन्होंने एक ऐसे दावे को रीपोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि OpenAI का चैटबॉट ChatGPT कई मौतों से जुड़ा हो सकता है, जिनमें किशोरों और युवाओं की आत्महत्याएं भी शामिल हैं.

क्यों खास है Musk का बयान

Musk की यह चेतावनी इसलिए भी ज्यादा ध्यान खींच रही है, क्योंकि ChatGPT दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले AI टूल्स में से एक है. इसके अलावा Musk खुद भी अब AI रेस में OpenAI के सीधे प्रतिद्वंद्वी हैं, क्योंकि उनकी कंपनी xAI का चैटबॉट Grok बाजार में मौजूद है. जिस दावे को Musk ने शेयर किया, उसमें कहा गया कि कम से कम नौ मौतें कथित तौर पर ChatGPT के साथ हुई बातचीत से जुड़ी हैं, हालांकि इन मामलों की सच्चाई और वजहें अभी भी विवादित और जटिल मानी जा रही हैं.

OpenAI पर बढ़ते मुकदमे और गंभीर आरोप

ये आरोप 2025 में OpenAI के खिलाफ दायर कई मुकदमों से जुड़े हुए हैं. कुछ मामलों में परिवारों ने आरोप लगाया है कि ChatGPT ने “सुसाइड कोच” जैसा व्यवहार किया. उनका कहना है कि चैटबॉट ने न तो खुद को नुकसान पहुंचाने से रोका और कुछ बातचीत में खतरनाक विचारों को सही ठहराने जैसा जवाब दिया. सबसे ज्यादा चर्चा में एक 16 साल के लड़के का मामला है, जिसके माता-पिता का दावा है कि ChatGPT ने धीरे-धीरे पढ़ाई में मदद करने से लेकर आत्महत्या जैसे विषयों पर बातचीत शुरू कर दी. टेक्सास के एक अन्य केस में कहा गया कि 23 साल का युवक AI से लंबी बातचीत के बाद और ज्यादा अकेलेपन में चला गया.

भावनात्मक जुड़ाव और खतरनाक असर

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जहां एक किशोर किसी चैटबॉट किरदार से भावनात्मक रूप से जुड़ गया, एक व्यक्ति ने AI से बातचीत के जरिए मौत को रोमांटिक रूप में देखने लग गया, और एक कथित मर्डर-सुसाइड केस में भ्रमपूर्ण विचारों को AI बातचीत से और बल मिला. ये सभी केस अभी अदालतों में हैं, लेकिन इन्होंने इस सवाल को गंभीर बना दिया है कि मानसिक तनाव में मौजूद यूजर्स से AI सिस्टम को कैसे बात करनी चाहिए.

Sam Altman का जवाब और पलटवार

OpenAI के CEO Sam Altman ने इन आरोपों को जरूरत से ज्यादा सरल बनाकर पेश करने का आरोप लगाया है. उन्होंने X पर लिखा कि लगभग एक अरब लोग ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कई पहले से मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं. Altman ने कहा कि OpenAI लगातार अपने सेफ्टी सिस्टम को बेहतर कर रहा है और इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेता है. उन्होंने Musk पर पलटवार करते हुए यह भी कहा कि Tesla की Autopilot तकनीक से जुड़े हादसों में भी कई मौतें हुई हैं, फिर भी उसका इस्तेमाल जारी है.

AI की सीमाएं और सुरक्षा का सवाल

Altman के मुताबिक असली चुनौती यह है कि कमजोर यूजर्स को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन साथ ही AI के नियम इतने सख्त भी न हों कि बाकी यूजर्स को इसका फायदा ही न मिल सके. उन्होंने माना कि यह संतुलन बनाना बेहद मुश्किल है और ऐसे मामले दुखद और जटिल होते हैं, जिन्हें सनसनी की बजाय संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए.

एक्सपर्ट्स की राय बंटी हुई

इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स भी एकमत नहीं हैं. कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि AI चैटबॉट बिना इंसानी देखभाल के थेरेपी जैसा एहसास दे सकते हैं, जो अकेलेपन को और बढ़ा सकता है. वहीं दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, जो यह साबित करे कि चैटबॉट सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि संकट में लोग कई प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं.

बहस जो जल्दी खत्म नहीं होगी

इतना साफ है कि Elon Musk की चेतावनी ने AI की जिम्मेदारी, सुरक्षा और सीमाओं पर एक नई और मुश्किल बहस छेड़ दी है. इसमें कारोबारी प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है, लेकिन जिन त्रासदियों का जिक्र हो रहा है, वे इस मुद्दे को लंबे समय तक चर्चा में बनाए रखेंगी.