/ChatGPT को टक्कर देने वाले DeepSeek समेत चीन के सभी AI मॉडल्स पर लगेगा ताला? बीजिंग में गुपचुप तैयार हो रहा प्लान!

China AI Models: क्या आप भी अपने मन में आने वाले सवालों के जवाब, ऑफिस के काम या फिर बिजनेस के लिए चीन के सस्ते और एडवांस AI मॉडल्स जैसे DeepSeek या Qwen का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बड़ा झटका लग सकता है. चीन बहुत ही जल्द भारत और अमेरिका सहित दुनिया भर के कई देशों के लिए अपने सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स का एक्सेस मुश्किल या पूरी तरह बंद कर सकती है.
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीते एक महीने से चीनी अधिकारी देश की बड़ी टेक कंपनियों के साथ बैठकें कर रहे हैं. इन बैठकों में चर्चा हो रही है कि चीन के आने वाले सबसे ताकतवर AI सिस्टम्स को विदेशी डेवलपर्स और कंपनियों से कैसे दूर रखा जाए.
इस हाई-लेवल मीटिंग में चीन के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ही Alibaba, ByteDance और स्टार्टअप Z.ai जैसी कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए. बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि क्या चीन के एडवांस क्लोज्ड-सोर्स और ओपन-वेट AI मॉडल्स पर बाहरी देशों के लिए पाबंदी लगाई जानी चाहिए.
इसके अलावा, AI टेक्नोलॉजी लीक करने या चोरी करने वालों पर चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करने और चीनी AI स्टार्टअप्स में विदेशी निवेश के नियमों को और सख्त करने पर भी बात हुई.
हालांकि रिपोर्ट में किसी खास मॉडल का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि चीन के सबसे पॉपुलर फ्रंटियर मॉडल्स पर इसका एक्शन हो सकता है-
Alibaba का Qwen
यह दुनिया भर में काफी चर्चा में रहने वाला और ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ओपन-वेट प्लेटफॉर्म है.
ByteDance का Doubao
यह टिकटॉक की पैरेंट कंपनी का बेहद ताकतवर AI इकोसिस्टम है.
Z.ai का GLM-5.2
यह स्टार्टअप अपने इस मॉडल की वजह से ग्लोबल मार्केट में छाया हुआ है, क्योंकि यह अमेरिकी कंपनियों के महंगे AI के मुकाबले बेहद सस्ता और दमदार है.
DeepSeek
इस कंपनी के AI मॉडल्स अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहद कम ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए पूरी दुनिया में तेजी से अपनाए जा रहे हैं.
पिछले कुछ समय में चीनी AI कंपनियों ने OpenAI और Anthropic जैसी अमेरिकी दिग्गज कंपनियों को कड़ी टक्कर दी है. सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीनी AI मॉडल्स अमेरिकी मॉडल्स की तुलना में 60 से 90 फीसदी तक सस्ते होते हैं, वहीं काम भी टक्कर वाला ही करते हैं.
अगर बीजिंग इन मॉडल्स के ग्लोबल एक्सेस पर रोक लगा देता है, तो भारत और दुनिया भर के स्टार्टअप्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और कंपनियों का खर्च अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. भारत जैसे देश में, जहां डेवलपर्स कम बजट में बेहतर AI ऑप्शंस की खोज में रहते हैं, वहां सस्ते विकल्पों का दायरा काफी छोटा हो जाएगा.
यह कदम एक बड़े ग्लोबल ट्रेंड को दिखाता है. कुछ समय पहले अमेरिका ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अपने सबसे एडवांस AI मॉडल्स के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल लगा दिया था. अब चीन भी उसी रास्ते पर चल रहा है. हालांकि अभी कोई आधिकारिक नीति घोषित नहीं हुई है, लेकिन साफ है कि अब दुनिया के सबसे ताकतवर AI का इस्तेमाल इस बात पर तय होगा कि देशों के आपस में राजनीतिक रिश्ते कैसे हैं.