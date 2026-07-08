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ChatGPT को टक्कर देने वाले DeepSeek समेत चीन के सभी AI मॉडल्स पर लगेगा ताला? बीजिंग में गुपचुप तैयार हो रहा प्लान!

China AI models: चीन अपने एडवांस और सस्ते AI DeepSeek समेत दूसरे मॉडल्स का ग्लोबल एक्सेस बंद करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी पाबंदियों के जवाब में बीजिंग विदेशी डेवलपर्स पर रोक लगा सकता है, जिससे भारत सहित दुनिया भर के स्टार्टअप्स का खर्च भारी बढ़ जाएगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 08, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:57 PM IST
ChatGPT को टक्कर देने वाले DeepSeek समेत चीन के सभी AI मॉडल्स पर लगेगा ताला? बीजिंग में गुपचुप तैयार हो रहा प्लान!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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