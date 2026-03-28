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Hindi NewsटेकDhurandhar 2 Propaganda फिल्म है या नहीं? Wikipedia पर छिड़ी जंग, आधी रात बदले गए पन्ने, फाउंडर को आना पड़ा सामने

Dhurandhar 2 Propaganda फिल्म है या नहीं? Wikipedia पर छिड़ी जंग, 'आधी रात' बदले गए पन्ने, फाउंडर को आना पड़ा सामने

Dhurandhar 2 Wikipedia Controversy: सिनेमाघरों में धूम मचाने वाली फिल्म धुरंधर 2 को लेकर इंटरनेट पर एक नया विवाद सामने आया है. इस मूवी को प्रोपेगेंडा करार देने की कोशिशों ने विकिपीडिया पर एक एडिट वॉर शुरू हो गया जहां बार-बार फिल्म की परिभाषा बदली जा रही थी. विवाद इतना बढ़ गया कि फाउंडर जिमी वेल्स को खुद मोर्चा संभालना पड़ा. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 28, 2026, 07:36 AM IST
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Dhurandhar 2 Propaganda फिल्म है या नहीं? Wikipedia पर छिड़ी जंग, 'आधी रात' बदले गए पन्ने, फाउंडर को आना पड़ा सामने

Dhurandhar 2 Wikipedia Controversy: सिनेमाघरों में दर्शकों की तालियों और बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश के बीच फिल्म धुरंधर द रिवेंज (Dhurandhar 2) ने अब इंटरनेट पर भी तहलका मचा दिया है. इंटरनेट की दुनिया के सबसे बड़े अखाड़े यानी Wikipedia पर धुरंधर द रिवेंज ने एक ऐसा युद्ध छेड़ दिया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. इस युद्ध की शुरुआत सिर्फ 'प्रोपेगेंडा' शब्द का था लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि विकिपीडिया के फाउंडर जिमी वेल्स को आधी रात को मैदान में आना पड़ा. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और विकीपीडिया के फाउंडर को क्यों इस मामले में दखल देना पड़ा....

एडिटर्स के बीच शुरू हुई 'जंग'

भारत के बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म धुरंधर 2 रिलीज के बाद से ही विकिपीडिया के टॉप एडिटर्स के बीच इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई कि फिल्म को कैसे परिभाषित किया जाए. जहां एक ओर इसे सामान्य एक्शन-थ्रिलर बताया जा रहा था तो वहीं दूसरी ओर फिल्म की शुरुआती लाइन में ही प्रोपोगेंडा शब्द जोड़ने पर जोर दिया. धुरंधर 2 का विकीपीडिया पेज देखें तो पूरे आर्टिकल में लगभग 30 बार प्रोपेगेंडा शब्द लिखे गए हैं. ये फिल्म फिलहाल विकीपीडिया की वजह से भी चर्चा में है.

इस बहस में एक समय तो ऐसा आया जब विकिपीडिया पर फिल्म का परिचय बदलकर यह लिख दिया गया-धुरंधर: द रिवेंज 2026 की एक एक्शन-थ्रिलर प्रोपोगेंडा फिल्म है. इसके तुरंत बाद दूसरे पक्ष ने इसे हटा दिया, इसके बाद से ही विकीपीडिया पर एक अलग ही सिलसिला शुरू हो गया.

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बता दें कि विकीपीडिया यूजर्स को ये ऑप्शन देता है कि किसी नॉर्मल पेज एडिट करके आप इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं. हालांकि ये थोड़ा लंबा है लेकिन लोग लगातार विकीपीडिया अपडेट करते रहे.

अभी क्या है स्थिति?

मामला जब शांत होने का नाम नहीं ले रहा था तब धुरंधर 2 के पेज को एक्सटेंडेड कन्फर्म प्रोटेक्शन के तहत लॉक कर दिया गया. इसका मतलब है कि अब केवल पुराने और अनुभवी एडिटर्स ही इसमें बदलाव कर सकेंगे. अभी विकिपीडिया इसे सिर्फ एक इंडियन हिंदी-लैंग्वेज स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म के रूप में परिभाषित कर रहा है.

(ये भी पढ़ेंः इंसानी दिमाग की कॉपी कर रहा है Meta! बनाया 'डिजिटल ब्रेन', जो देख और सुन सकता है)

विवाद जब नहीं रुका तो खुद विकीपीडिया के फाउंडर जिमी वेल्स को आना पड़ा. उन्होंने कहा कि विकीपीडिया किसी भी विवादित  मुद्दे पर एक तरफ खड़े होकर फैसला नहीं दे सकता. उनका कहना था कि अगर किसी चीज पर सहमति नहीं बन पा रही है तो उसे सीधे फैक्ट की तरह नहीं लिख सकते हैं. जिमी ने यह भी कहा कि प्रोपेगेंडा जैसे शब्द का जिक्र आर्टिकल में किया जा सकता है लेकिन उसे विकीपीडिया अपनी आवाज या फैक्ट की तरह पेश नहीं कर सकता है.  

(ये भी पढ़ेंः जैमिंग फेल, रडार ढेर! होर्मुज में ईरान के FPV सुसाइड ड्रोन्स से कैसे निपटेंगें ट्रंप)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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