गांधी की तरह बोलने लगे Elon Musk! दशकों बाद दुनिया के सबसे अमीर शख्स की जुबान पर क्यों आए 'बापू' के विचार?

Elon Musk Gandhi Thoughts: दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने सोशल मीडिया से लेकर ग्लोबल मीडिया तक सभी का ध्यान खींच लिया है. मस्क के शब्दों में अचानक महात्मा गांधी जैसी सोच की झलक दिखाई दी और यही बात खबर को और चर्चा में ला रही है. दशकों बाद पहली बार किसी टेक अरबपति के बयान ने लोगों को गांधी के मूल सिद्धांतों की याद दिला दी है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 22, 2025, 07:25 AM IST
Elon Musk Gandhi Thoughts: दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क अक्सर अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए चर्चा में बने रहते हैं. एलन मस्क अचानक महात्मा गांधी की तरह क्यों बोलने लगे? सोशल मीडिया पर लोग हैरान हैं क्योंकि मस्क ने गरीबी को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसकी झलक गांधी के पुराने विचारों में मिलती है. US-Saudi Investment Forum में मस्क ने कहा कि दुनिया में गरीबी खत्म हो सकती है लेकिन इंसानी ईर्ष्या नहीं. ये बयान सुनते ही लोग तुलना करने लगे कि क्या वाकई टेक दुनिया का सबसे बड़ा नाम अब गांधी की सोच से मिलता-जुलता नजर आने लगा है?

ईर्ष्या शाश्वत है: मस्क
हाल ही में हुए यूएस-सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में टेस्ला के सीईओ मस्क ने गरीबी को मानवता की सबसे बड़ी अनसुलझी समस्या बताया. उन्होंने कहा कि यह समस्या सामाजिक या राजनीतिक नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग समस्या है जिसका समाधान टेक्नोलॉजी के पास है. इसके बाद मस्क ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट किया और लिखा कि गरीबी खत्म हो सकती है और होकर रहेगी लेकिन ईर्ष्या शाश्वत है.

गांधी ने कब कही थी ये बात?

मस्क का यह बयान महात्मा गांधी के उस प्रसिद्ध बात से मिलता है जो उन्होंने दशकों पहले कहा था-इस ग्रह पर हर किसी की जरूरत के लिए काफी है लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गांधी ने यह बात 1947 में हरिजन पत्रिका में कहा था. इस उद्धरण का अर्थ है कि पृथ्वी पर सभी की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं लेकिन लालच असीमित होता है और उसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता है. दरअसल यह भी एक दिलचस्प संयोग है कि दोनों की जिंदगी को दक्षिण अफ्रीका में बिताए समय ने आकार दिया. महात्मा गांधी ने जहां दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का सामना किया वहीं मस्क ने अपनी शुरुआती शिक्षा यहीं पूरी की.

ये भी पढ़ेंः डीपफेक-AI से टूटा विश्वास! सरकार का आया फाइनल वार्निंग, अगर नहीं किए ये काम तो...

पैसा कमाना होगा वीडियो गेम जैसा
मस्क का मानना है कि तेज और आधुनिक टेक्नोलॉजी क्रांति ही गरीबी को खत्म करेगी. फोरम में मस्क ने आत्मविश्वास से कहा कि AI और ह्यूमनॉइड रोबोट्स वास्तव में गरीबी को मिटा देंगे. मस्क का तर्क सीधा है-अगर मशीनें सारा काम सस्ते में और कम समय में कर सकती है तो समाज हर किसी के लिए पर्याप्त उत्पादन कर सकता है. मस्क ने इस दौरान यह भी भविष्यवाणी की कि भविष्य में जब मशीनें इंसानों की हर जरूरत का उत्पादन करेंगी तब पैसा खुद ही अप्रासंगिक हो जाएगा. काम करना भी एक विकल्प होगा जो खेल या वीडियो गेम खेलने जैसा बन जाएगा.

ये भी पढ़ेंः Apple के लिए 'नया चीन' बन रहा भारत! 9 अरब डॉलर पहुंची घरेलू सेल

