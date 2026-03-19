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Hindi Newsटेकजिस काम को सीखने में लगते थे सालों, अब AI उसे कर रहा सेकंड्स में; OpenAI चीफ का ये ट्वीट उड़ा देगा आपकी नींद!

जिस काम को सीखने में लगते थे सालों, अब AI उसे कर रहा सेकंड्स में; OpenAI चीफ का ये ट्वीट उड़ा देगा आपकी नींद!

Sam Altman: तकनीकी की दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भविष्य को लेकर बहस तेज हो गई है. दिग्गज AI कंपनी OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया पर दुनिया भर के डेवलपर्स के लिए थैंक यू पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने उन लोगों की मेहनत को धन्यवाद कहा है जिन्होंने आज की डिजिटल दुनिया बनाने में योगदान दिया. वहीं AI अब कोडिंग के कई काम मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में करने लगा है. इसी बीच सैम का यह बयान लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 19, 2026, 06:00 AM IST
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जिस काम को सीखने में लगते थे सालों, अब AI उसे कर रहा सेकंड्स में; OpenAI चीफ का ये ट्वीट उड़ा देगा आपकी नींद!

Future of Software Engineering Jobs: टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या एक बड़े युग का अंत होने वाला है? इस समय यह सवाल खूब चर्चा में है. इसके पीछे का कारण है OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने दुनिया भर के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए एक थैंक यू पोस्ट शेयर करना. सैम ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन कोडर्स की कड़ी मेहनत का आभार जताया जिन्होंने एक-एक कैरेक्टर टाइप करके आज की डिजिटल दुनिया तैयार की, लेकिन उनके इस थैंक यू को अब विदाई संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में एक बड़े बदलाव की आहट है. जिस कोडिंग को कभी घंटों की मेहनत और बारीकी से तैयार किया जाता था, अब उसे आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस मात्र कुछ ही सेकंड्स में पूरा कर रहा है. इसी बीच OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन के की थैंक यू वाली पोस्ट ने पूरी दुनिया के डेवलपर्स के बीच एक नई बहस छेड़ दी है.

सैम ऑल्टमैन का मैसेज
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सैम ऑल्टमैन ने उन डेवलपर्स का आभार व्यक्त किया जिन्होंने दशकों तक मेहनत करके आज की डिजिटल दुनिया तैयार की है. सैम ने लिखा कि-
मैं उन लोगों का आभारी हूं जिन्होंने एक-एक कैरेक्टर टाइप करके बहुत कठिनाई से सॉफ्टवेयर लिखे. अब यह याद रखना भी मुश्किल लग रहा है कि इसमें कितनी मेहनत लगती थी. हमें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए सभी का शुक्रिया.

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क्या खत्म हो रही कोडिंग की नौकरियां?
सैम के इस पोस्ट के बाद कई लोग कोडिंग के एक दौर का समापन मान रहे हैं. आज AI टूल्स न केवल कुछ ही सेंकड में कोड लिख दे रहे हैं बल्कि गलतियां सुधारने और प्रोग्राम को बेहतर बनाने का भी सुझाव दे रहे हैं. इससे जूनियर लेवल के डेवलपर्स और इस फील्ड में कदम रखने वाले नए लोगों में एक अलग ही चिंता है.

हालांकि अमेरिकी बिजनेसमैन और स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क के AI चैटबॉट ग्रोक ने इस पर अलग ही नजरिया पेश किया है. ग्रोक के अनुसार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मर नहीं रही बल्कि बदल रही है. AI रूटीन काम को आसान कर रहा है जिससे डेवलपर्स 2-3 गुना तेजी से और जल्दी काम कर पा रहे हैं. लेकिन बड़े सिस्टम का आर्किटेक्चर बनाना, कठिन समस्याओं को सुलझाना और एथिक्स से जुड़े फैसले लेना आज भी इंसानों का ही काम है.

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Anthropic की स्टडी क्या कहती है?
AI कंपनी Anthropic की एक नई रिसर्च बताती है कि अभी नौकरियां पूरी तरह से सेफ हैं. स्टडी के मुताबिक-

कंप्यूटर और गणित से जुड़े 94% कामों में AI लोगों की सहायता कर सकता है.

लेकिन हकीकत में अभी सिर्फ 33% कामों में ही AI का इस्तेमाल किया जा रहा है.

खेती, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और वकालत जैसे क्षेत्रों में इंसानी सूझबूझ और लोगों की जरूरत बनी रहेगी.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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