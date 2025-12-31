सच में महिलाओं और छात्रों को मिल रहा है फ्री मोबाइल? वायरल PM मोबाइल स्कीम की सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे!

Advertisement
PM Free Mobile Scheme Fact Check: क्या आप भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे प्रधानमंत्री फ्री मोबाइल योजना का वीडियो देखकर खुशी से झूम उठे हैं? तेजी से वायरल हो रहे इन वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार देश की महिलाओं और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को फ्री में स्मार्टफोन बांट रही है. लेकिन जरा रुकिए! कहीं फ्री मोबाइल का यह लालच आपको भारी न पड़ जाए. वायरल हो रहे इस दावे की पड़ताल PIB Fact Check ने की, तो एक ऐसा सच सामने आया जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 31, 2025, 06:12 AM IST
PM Free Mobile Scheme Fact Check: सोशल मीडिया पर आए दिन तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इसी क्रम में इन दिनों सोशल मीडिया और यूट्यूब परएक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोबाइल स्कीम के तहत महिलाओं और 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे वो भी बिलकुल फ्री में. तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में लोगों से अप्लाई करने और लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जा रहा है. लेकिन इस वायरल स्कीम की हकीकत कुछ और ही है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. तो अगर आपके पास भी ऐसा ही कुछ वायरल वीडियो आया होतो और आवेदन करने का सोच रहे हों तो जरा सावधानी हो जाइए, नहीं तो आपकी मुसीबत बढ़ सकती है. 

सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री फ्री मोबाइल योजना को लेकर वायरल हो रहे वीडियो के लिए भारत सरकार ने साफ किया है कि ऐसी कोई योजना केंद्र सरकार द्वारा नहीं चलाई जा रही है. PIB फैक्ट चेक ने इस वायरल दावे की सच्चाई सामने लाते हुए बड़ा स्कैम बताया है.

क्यों फैलाया जा रहा है झूठ?
बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर पीएम फ्री मोबाइल योजना को लेकर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. वायरल हो रहे इन वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सरकार कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों और सभी महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन बांट रही है. इन पोस्ट में लोगों को एक लिंक पर क्लिक करने और अपनी पर्सनल डिटेल्स भरने के साथ ही साथ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी कहा जा रहा है. यह एक तरह का फ्रॉड हो सकता है जो आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है.

सरकार ने क्या कहा?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि ये दावे पूरी तरह फर्जी हैं. सरकार ने साफ किया है कि

केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना फिलहाल अभी नहीं है, जिसमें फ्री में मोबाइल फोन दिए जा रहे हों.

किसी भी ऐसे फेक वीडियो पर भरोसा न करें.

सरकार की योजना को लेकर सही जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट्स जिनके अंत में .gov.in होता है पर ही शेयर की जाती है.

डेटा चोरी का है बड़ा खतरा
साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह के फर्जी दावे अक्सर लोगों का डेटा चुराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं.

अगर आप इन लिंक्स पर क्लिक करते हैं और अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स देते हैं तो यह आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकता है.

कई बार ये लिंक आपको ऐसी वेबसाइट पर ले जाते हैं जहां रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर भी आप से पैसे की ठगी की जा सकती है.

आपकी जानकारी का इस्तेमाल भविष्य में किसी भी गलत काम या साइबर अपराध के लिए किया जा सकता है.

