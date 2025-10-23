Advertisement
फोन तो तुरंत चार्ज हुआ, पर बैटरी...क्या फास्ट चार्जिंग से Battery Health कम होती है? जानिए असली वजह

Fast Charging Impact On Phone Battery: आजकल फोन में फास्ट चार्जिंग करना सबको पसंद है. लेकिन यह आपके फोन की बैटरी के लिए खतरानाक साबित हो सकता है. हाई स्पीड से बैटरी पर दबाव और गर्मी बढ़ती है, जिससे बैटरी लाइफ कम होती है. हालांकि नए फोन में कूलिंग सिस्टम होता है. बैटरी की हेल्थ बनाए रखने के लिए फास्ट चार्जिंग केवल जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 23, 2025, 02:52 PM IST
Fast Charging Affect on Smartphone Battery: आजकल के स्मार्टफोन केवल डिवाइस नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं. मिनटों में चार्ज होने वाले फोन मार्केट में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं. 30 वॉट से लेकर 120 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग ने काम को बेहद आसान बना दिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सुविधा आपके फोन की बैटरी लाइफ कम कर सकती है? हर कोई चाहता है कि उसका फोन जल्द से जल्द चार्ज हो. आइए डिटेल में जानते हैं ऐसा करना आपके डिवाइस के लिए क्यों नुकसानदायक है.  

फास्ट चार्जिंग फोन की बैटरी को कैसे नुकसान पहुंचाती है?

जब भी आप किसी फास्ट चार्जर का यूज करते हैं, तो बैटरी में बहुत तेजी से हाई वोल्टेज करंट जाता है. इससे बैटरी के अंदर का तापमान भी बढ़ जाता है. लगातार हाई स्पीड चार्जिंग करने से बैटरी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स पर बुरा असर पड़ सकता है. अगर आप बार-बार इस तरह से चार्ज करते हैं, तो टाइम के साथ बैटरी की क्षमता जल्दी खराब हो जाती है. हर चार्ज साइकिल के साथ बैटरी थोड़ी कमजोर होती जाती है.

क्या फोन का ज्यादा गर्म होना बड़ी समस्या है?
पुराने स्मार्टफोन्स में यह समस्या ज्यादा थी क्योंकि उनका थर्मल कंट्रोल सिस्टम यानी कूलिंग सिस्टम अच्छा नहीं होता था. लेकिन आजकल के फोन्स में कंपनियां थर्मल कंट्रोल सिस्टम और कूलिंग सिस्टम लगाती हैं. जिससे चार्जिंग के समय बैटरी ज्यादा गर्म न हो. इसलिए फास्ट चार्जिंग से बैटरी को तुरंत नुकसान नहीं होता है. हालांकि इसे हर रोज और बार-बार इस्तेमाल करने से बैटरी की परफॉर्मेंस धीरे-धीरे कम होती जाती है. इससे बैटरी पर लगातार थर्मल और वोल्टेज का दबाव बना रहता है.

तो क्या डेली फास्ट चार्जिंग करनी चाहिए?

अगर आप अपने फोन को रोजाना हाई स्पीड चार्जर से चार्ज करते हैं, तो उसकी बैटरी लाइफ तेजी से कम हो सकती है. बैटरी लाइफ को बढ़ाने के लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है. अगर आपके फोन में यह फीचर है तो आप सेटिंग्स में जाकर फास्ट चार्जिंग को बंद कर सकते हैं. फोन को सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही फास्ट चार्जर से चार्ज करें.

Mumtaj Pathan

