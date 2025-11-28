आपका गीजर भी हो गया है 'सुस्त' और हीटिंग में ले रहा है घंटों? तो बस कर लीजिए ये 3 काम, तुरंत मिलेगा खौलता हुआ पानी!

Geyser Slow Heating Problem: सर्दियों की ठिठुरन में अगर आपका गीजर ठीक से पानी नहीं गर्म कर पा रहा है तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है. ठंड के मौसम में जब गर्म पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है तो गीजर की एक छोटी सी समस्या बड़ा झंझट खड़ा कर देती है. अगर आपका गीजर भी अचानक सुस्त पड़ गया है तो परेशान होने की बात नहीं है. आप कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर तुरंत इस समस्या को दूर कर सकते हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि जब गीजर समय पर और सही तरह से पानी गर्म न करे तो क्या करें.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि गीजर का पानी देर से गर्म करना बहुत ही आम समस्या है, लेकिन अगर इसे समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह गीजर की लाइफ को भी कम कर सकता है. कई बार लोगों को समझ ही नहीं आता कि अचानक गीजर की परफॉर्मेंस स्लो क्यों हो जाती है. दरअसल इसके पीछे कई चीजें होती हैं जिन्हें अगर सही समय पर ठीक कर लिया जाए तो गीजर फिर से पहले जैसी स्पीड में पानी गर्म करने लगता है.

ये है सबसे बड़ा कारण

गीजर जब पानी को काफी ज्यादा समय में गर्म करता है तो इसके पीछे का कारण होती है स्केलिंग. जब पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स टैंक और हीटिंग एलिमेंट पर जम जाते हैं तो यह लेयर समय के साथ मोटी होती चली जाती है. इस कारण से हीटिंग एलिमेंट का पानी से सीधा संपर्क कम हो जाता है. यही कारण है कि पानी गर्म होने में ज्यादा समय लगने लगता है. कई बार तो स्केलिंग इतनी बढ़ जाती है कि एलिमेंट खराब भी हो सकता है. एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि हर ठंड से पहले गीजर की सर्विस जरूर करवानी चाहिए. सर्विसिंग के दौरान टैंक की डीस्केलिंग और एलिमेंट की पूरी सफाई की जाती है जिससे गीजर फिर से तेजी से पानी गर्म करने लगता है और बिजली की बचत भी होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बिजली सप्लाई की समस्या

गीजर में लगा थर्मोस्टेट पानी के टेंपरेचर को कंट्रोल करता है. कई बार यूजर्स टेंपरेचर को बहुत कम पर सेट कर देते हैं जिससे पानी को गर्म होने में ज्यादा समय लगता है. अगर टेंपरेचर सही सेट होने के बाद भी गीजर स्लो चले तो यह संकेत हो सकता है कि थर्मोस्टेट खराब हो चुका है और उसे बदलने की जरूरत है.

इसी तरह बिजली की सप्लाई भी गीजर की परफॉर्मेंस में बड़ी भूमिका निभाती है. अगर वोल्टेज 200 वोल्ट से कम हो जाए तो हीटिंग एलिमेंट अपनी पूरी क्षमता से गर्म नहीं हो पाता और इस कारण से भी पानी बहुत स्लो गर्म होता है. पुराने घरों की वायरिंग, ढीले सॉकेट या वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण भी पानी गर्मी होने की स्पीड स्लो हो जाती है. यही कारण है कि एक्सपर्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाने की सलाह देते हैं जिससे गीजर सुरक्षित और बेहतर ढंग से काम कर सके.

ये भी पढे़ंः बंपर छूट...iPhone 16 की कीमत हुई ₹40,000 से भी कम, खरीदने वालों की लगी लाइन!

लो प्रेशर की समस्या

अगर गीजर का हीटिंग एलिमेंट, थर्मोस्टेट और बिजली सप्लाई सब कुछ सही होने के बाद भी पानी गर्म होने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है तो इसका कारण कम पानी का प्रेशर भी हो सकता है. जब पानी का प्रेशर कम होता है तो गीजर में पानी बहुत धीरे पहुंचता है जिससे हीटिंग प्रक्रिया लंबी हो जाती है.

ऐसे में बेहतर होगा कि किसी प्लंबर से पाइपलाइन या नलों की जांच करवाकर पानी का प्रेशर सही कराया जाए. एक्सपर्ट्स का मानना है कि गीजर को तेज और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए साल में कम से कम एक बार उसकी सर्विस और इलेक्ट्रिकल चेकअप करवाना जरूरी होता है. समय पर मेंटेनेंस न सिर्फ गीजर की लाइफ बढ़ाता है बल्कि बिजली भी बचाता है.

ये भी पढे़ंः AR रहमान का AI पर गुस्सा फूटा! Sam Altman और Aravind Srinivas को दी सख्त नसीहत