Chrome की 4GB वाली फाइल का सच: क्या वाकई आपकी जासूसी कर रहा है Google? यहां जानें पूरी हकीकत

Google Chrome एक बार फिर चर्चा में है. इस बार वजह कोई नया फीचर नहीं, बल्कि एक बड़ी AI फाइल है जो कई यूजर्स के सिस्टम में अपने आप डाउनलोड होती दिखाई दी. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया कि Chrome बिना बताए लगभग 4GB की एक फाइल डाउनलोड कर रहा है. कुछ यूजर्स ने इसे “स्पायवेयर” तक कहना शुरू कर दिया क्योंकि उनके डिवाइस का स्टोरेज अचानक कम होने लगा. हालांकि, वायरल दावों के पीछे की सच्चाई कुछ अलग बताई जा रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार यह फाइल Google के Gemini Nano AI मॉडल से जुड़ी हुई है, जिसे Chrome के AI फीचर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

क्या है Gemini Nano AI मॉडल?

Gemini Nano Google का हल्का AI मॉडल है जिसे सीधे यूजर के डिवाइस पर चलाने के लिए बनाया गया है. इसका मतलब यह है कि AI से जुड़े कई काम क्लाउड सर्वर पर भेजने की बजाय कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर ही पूरे हो सकते हैं. यह फाइल आमतौर पर Chrome के “User Data” फोल्डर में सेव होती है और कई सिस्टम में इसका नाम “weights.bin” दिखाई देता है. फाइल का साइज बड़ा होने की वजह से यूजर्स हैरान हो गए, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि यह कोई वायरस या स्पायवेयर है.

यह AI फाइल आखिर करती क्या है?

Google इस AI मॉडल का इस्तेमाल Chrome के नए AI फीचर्स को चलाने के लिए कर रहा है. इसमें टेक्स्ट समरी बनाना, AI की मदद से लिखना और दूसरे स्मार्ट ब्राउजर टूल्स शामिल हैं. क्योंकि यह मॉडल डिवाइस पर ही काम करता है, इसलिए यूजर की जानकारी बार-बार इंटरनेट के जरिए बाहरी सर्वर तक भेजने की जरूरत कम हो जाती है. टेक एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह तरीका प्राइवेसी के लिहाज से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग सीधे कंप्यूटर के CPU या GPU पर होती है. एक और फायदा यह है कि फाइल डाउनलोड होने के बाद कुछ AI फीचर्स बिना इंटरनेट के भी काम कर सकते हैं.

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फिर यूजर्स नाराज क्यों हैं?

असल विवाद AI मॉडल को लेकर नहीं, बल्कि उसके डाउनलोड होने के तरीके को लेकर है. कई यूजर्स का कहना है कि Chrome ने उन्हें पहले से कोई साफ जानकारी नहीं दी कि इतनी बड़ी फाइल डाउनलोड होने वाली है. जिन सिस्टम्स में स्टोरेज कम था, वहां यह 4GB डाउनलोड परेशानी का कारण बन गया. कुछ लोगों ने इंटरनेट डेटा ज्यादा खर्च होने की भी शिकायत की.

कई यूजर्स ने यह भी दावा किया कि फाइल डिलीट करने के बाद भी Chrome दोबारा उसे डाउनलोड कर लेता है, खासकर तब जब AI फीचर्स फिर से ऑन किए जाते हैं. इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोगों को शक होने लगा कि कहीं यह कोई छिपा हुआ ट्रैकिंग सिस्टम तो नहीं.

क्या सच में यह स्पायवेयर है?

अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार, इस फाइल को स्पायवेयर कहना सही नहीं होगा. टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका मकसद उल्टा यूजर डेटा को ज्यादा सुरक्षित रखना है. क्योंकि AI प्रोसेसिंग लोकल डिवाइस पर होती है, इसलिए कम जानकारी क्लाउड सर्वर तक जाती है. हालांकि, इस मामले ने एक बड़ी बहस जरूर शुरू कर दी है. यूजर्स अब यह सवाल उठा रहे हैं कि कंपनियों को AI फीचर्स और बड़े डाउनलोड्स के बारे में पहले से साफ जानकारी देनी चाहिए. यानी विवाद का असली कारण AI नहीं, बल्कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है. आने वाले समय में Google जैसी कंपनियों पर यह दबाव बढ़ सकता है कि वे AI अपडेट्स और बैकग्राउंड डाउनलोड्स को लेकर यूजर्स को ज्यादा स्पष्ट जानकारी दें.