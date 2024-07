क्या मोदी सरकार फ्री में दे रही 3 महीने का प्रीपेड प्लान? जान लीजिए सच्चाई

क्या आपको भी एक मैसेज मिला है जिसमें कहा गया है कि सरकार तीन महीने का मुफ्त मोबाइल रिचार्ज दे रही है? अगर हां, तो सावधान हो जाइए. यह एक फर्जी मैसेज है जो लोगों को धोखा देने के लिए ऑनलाइन फैलाया जा रहा है. ट्विटर पर PIB फैक्ट चेक ने बताया है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के नाम से एक फर्जी मैसेज घूम रहा है. इसमें दावा किया जा रहा है कि मोबाइल रिचार्ज के दाम बढ़ने की वजह से मुफ्त रिचार्ज दिया जा रहा है.

ये फेक मैसेज हो रहा वायरल

'बधाई हो! आपको तीन महीने का मुफ्त रिचार्ज मिला है. इसमें 200GB का बहुत तेज 4G/5G डेटा और बिना किसी सीमा के कॉल करने की सुविधा है. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने मोबाइल रिचार्ज के दाम बढ़ने की वजह से यह तीन महीने का मुफ्त रिचार्ज दे रहा है. यह ऑफर 31 जुलाई तक ही मान्य है.'

A message circulating with a link, allegedly from TRAI, claims to offer free mobile recharge to all Indian citizens#PIBFactCheck

This message is #Fake

@TRAI is not providing any free recharge

Be cautious! Do not click on such links pic.twitter.com/undk03sycr

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 24, 2024