सावधान! भारत में फिर लौट आई 'ईस्ट इंडिया कंपनी', Zoho फाउंडर श्रीधर वेम्बू की इस चेतावनी से मचा हड़कंप!

Sridhar Vembu Warning: आज का दौर इंटरनेट का है जहां देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना या सरहद से तय नहीं होती है बल्कि उसके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति भी बहुत मायने रखते है. भारत तेजी से डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है. किसी सवाल का जवाब खोजना हो या फिर कुछ खरीदारी करना हो, Google-Amazon जैसे ऐप्स ने भारत के लोगों के काम को आसान बना दिया है. लेकिन इसी बीच Zoho के फाउंडर और चीफ साइंटिस्ट श्रीधर वेम्बू ने विदेशी Big Tech कंपनियों को लेकर एक बड़ी चेतावनी दे दी है. Google और Amazon जैसी कंपनियों को आधुनिक दौर की ईस्ट इंडिया कंपनी बताते हुए वेम्बु ने चेतावनी दी है कि भारत तेजी से टेक्नोलॉजी पर विदेशों पर निर्भर होता जा रहा है जो एक बार फिर से परोक्ष गुलामी की ओर धकेल सकती है.

Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने भारत की विदेशी तकनीक पर बढ़ती निर्भरता को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर करते हुए वेम्बु ने Google, Meta, OpenAI, Amazon जैसी अमेरिकी Big Tech कंपनियों की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी है. बेम्बू ने कहा कि आज भारत जैसे देश इन विदेशी टेक कंपनियों को डेटा और रिसोर्स दे रहे हैं लेकिन इसके बदले में भारतीय उन्हीं के प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर होते जा रहे हैं.

France announced today its phasing out Teams, Zoom, etc. to be replaced with a French/European solution called Visio. Add Zee News as a Preferred Source The very definition of a sovereign nation should now include technology sovereignty Big Tech now is the New East India company and Europeans are now… https://t.co/IJ81oCpnOc — Sridhar Vembu (svembu) January 27, 2026

विदेशी टेक पर निर्भरता बड़ा खतरा

वेम्बु के मुताबिक विदेशी टेक प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा निर्भरता देश की आर्थिक मजबूती और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है. ये कंपनियां भारतीय बाजारों से फायदा कमाकर अपना पैसा और ताकत अपने देश ले जाती हैं वहीं भारत सिर्फ कस्टमर बनकर रह जाता है.

यूरोप से सबक लेने की जरूरत

इस पोस्ट में वेम्बु ने यूरोप का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां सरकार Microsoft Teams और Zoom जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म्स की जगह यूरोपियन टेक ऑप्शन्स को अपनाने पर काम कर रही है. इससे यह पता चलता है कि डिजिटल निर्भरता किसी देश की आजादी को कमजोर भी कर सकती है.

ये भी पढे़ंः लाखों Mac यूजर्स को लगेगा बड़ा झटका! Google के एक फैसले ने बढ़ाई मुसीबत, क्या अब...

पहले भी सरकार से कर चुके हैं अपील

वेम्बू ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अब किसी देश की संप्रभुता की परिभाषा में टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी भी शामिल होनी चाहिए. Big Tech आज की ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब श्रीधर वेम्बु ने टेक सॉवरेनिटी की बात की हो. इससे पहले भी वह भारत से खुद का टेक स्टैक, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तैयार करने की अपील कर चुके हैं. उनका मानना है कि विदेशी कंपनियों पर निर्भरता से डेटा सिक्योरिटी, पॉलिसी कंट्रोल और इनोवेशन तीनों पर बड़ा खतरा रहता है.

ये भी पढे़ंः ट्रंप का AI दांव..अब इंसान नहीं, रोबोट बनाएंगे कानून; 20 मिनट में तैयार होगा ड्रॉफ्ट