क्या Instagram आपकी बातें सुनकर दिखाता है विज्ञापन? खुद कंपनी के हेड ने किया चौंकाने वाला खुलासा

कई यूजर्स को लगता है कि वे किसी विषय पर बात करते हैं और तुरंत उसी विषय से जुड़े विज्ञापन उनके इंस्टाग्राम फीड में दिखाई देने लगते हैं. अब इस मुद्दे पर खुद इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी ने सफाई दी है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 02, 2025, 10:47 AM IST
क्या Instagram आपकी बातें सुनकर दिखाता है विज्ञापन? खुद कंपनी के हेड ने किया चौंकाने वाला खुलासा

सोशल मीडिया पर लंबे समय से यह चर्चा चल रही है कि क्या इंस्टाग्राम हमारी फोन की बातें सुनकर हमें विज्ञापन दिखाता है. कई यूजर्स को लगता है कि वे किसी विषय पर बात करते हैं और तुरंत उसी विषय से जुड़े विज्ञापन उनके इंस्टाग्राम फीड में दिखाई देने लगते हैं. अब इस मुद्दे पर खुद इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी ने सफाई दी है.

इंस्टाग्राम हेड ने क्या कहा?
एडम मोसेरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर कहा कि “इंस्टाग्राम गुप्त रूप से यूजर्स के माइक्रोफोन ऑन नहीं करता. ऐसा करना प्राइवेसी का गंभीर उल्लंघन होगा.” उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो यूजर्स को आसानी से पता चल जाता- फोन की बैटरी ज्यादा खत्म होती या माइक्रोफोन का इंडिकेटर लाइट ऑन दिखता.

उन्होंने यह भी बताया कि यह अफवाह बहुत सालों से चल रही है. 2016 से ही Meta (जिसके अंतर्गत Instagram आता है) इस दावे को झूठा बता रहा है. यहां तक कि मार्क जुकरबर्ग को भी अमेरिकी कांग्रेस में गवाही देते हुए यह साफ करना पड़ा था कि माइक्रोफोन डेटा विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल नहीं होता. मोसेरी ने यह भी स्वीकार किया कि उनकी अपनी पत्नी ने भी उनसे यह सवाल किया था.

फिर विज्ञापन इतने सटीक कैसे आते हैं?
मोसेरी ने समझाया कि यह सब “सुनने” से नहीं बल्कि एल्गोरिदम और डेटा शेयरिंग से होता है. विज्ञापन देने वाली कंपनियां अपनी वेबसाइट पर आने वाले विज़िटर्स का डेटा Meta के साथ शेयर करती हैं. इसके आधार पर Meta प्रोफाइल बनाता है और “lookalike audiences” (आपके जैसे लोगों की रुचियों पर आधारित) के जरिए विज्ञापन दिखाता है.

उन्होंने कहा कि बहुत बार यह मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है. जब लोग किसी विषय पर सोचते या बात करते हैं, तब उनका ध्यान उस विषय से जुड़े विज्ञापनों पर ज्यादा जाता है. इससे उन्हें लगता है कि Instagram उनकी बातें सुन रहा है.

AI और नई प्राइवेसी पॉलिसी
हालांकि, यही समय है जब Meta अपने डेटा कलेक्शन को और आगे बढ़ा रहा है. 16 दिसंबर से Meta की नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू होगी. इसके तहत Instagram, Facebook और WhatsApp पर AI चैटबॉट्स से होने वाली आपकी बातचीत के डेटा का इस्तेमाल भी विज्ञापन टार्गेटिंग के लिए किया जाएगा.

कंपनी ने कहा है कि संवेदनशील विषय (जैसे धर्म, स्वास्थ्य या यौन रुझान) को छोड़कर बाकी विषयों को विज्ञापन सिस्टम में शामिल किया जाएगा. इसका मतलब है कि अब यूजर्स की AI चैट्स भी Meta के विज्ञापन इंजन को और मजबूत बनाएंगी.

पैरानॉयड या सच?
संक्षेप में कहें तो Meta को गुप्त रूप से आपकी बातें सुनने की जरूरत ही नहीं है. उसका विज्ञापन सिस्टम पहले से ही इतना मजबूत है कि वह बिना सुने भी आपकी रुचियां और आदतें समझ सकता है. अब AI डेटा के जुड़ने से यह सिस्टम और भी पावरफुल हो जाएगा. उन यूजर्स के लिए जो पहले से Instagram के विज्ञापनों की सटीकता देखकर डरते हैं, उनके लिए अब हकीकत और पैरानॉयड (भ्रम) के बीच की रेखा और धुंधली हो गई है.

;