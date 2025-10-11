Advertisement
सावधान! कहीं Instagram तो नहीं बता रहा आपकी 'लाइव लोकेशन'? जानिए नए मैप फीचर को ऑफ करने का पूरा प्रोसेस

Instagram Map Feature: सोशल मीडिया की दिग्गज प्लेटफॉर्म Instagram हमेशा नए-नए फीचर्स लाता रहता है. लेकिन इस बार इंस्टाग्राम ने एक ऐसा अपडेट जारी किया है, जिसने लाखों यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है. प्लेटफॉर्म ने हाल ही में Instagram Map नामक एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसके जरिए यूज़र्स अपनी लाइव लोकेशन अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं. लेकिन कई यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि उनका लोकेशन शेयरिंग ऑन हो गया है. अगर आप भी इस बात को लेकर परेशान हैं तो आइए जानते हैं इसे ऑफ करने का पूरा तरीका.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 11, 2025, 01:40 PM IST
Instagram Map Feature: सोशल मीडिया ऐप्स पर लगातार नए-नए अपडेट्स आते रहते हैं जिससे यूजर्स को नए-नए फीचर्स मिलते हैं. लेकिन कुछ अपडेट यूजर्स को हैरान भी कर देने वाले होते हैं। Instagram ने भी इस सप्ताह अपना नया अपडेट जारी किया है, जिसमें Instagram Map नाम का नया फीचर लॉन्च किया है. इस फीचर की सहायता से यूजर्स अपनी लाइव लोकेशन अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं।

हालांकि इंस्ट्रा ने इस फीचर को डिफाल्ट रूप से बंद किया है. यूजर्स के पास लोकेशन छुपाने या स्पेशल लोगों, ग्रुप्स के साथ शेयर करने का भी ऑप्शन है. जब भी कोई यूज़र इंस्टाग्राम ओपन करेगा उसकी लोकेशन अपडेट होती रहेगी. वहीं अगर एक बार लोकेशन शेयर करने के बाद यूजर 24 घंटे तक ऐप नहीं खोलता है तो उसकी लोकेशन अपने आप गायब हो जाएगी.

सेफ्टी को लेकर यूजर्स की आ रही प्रतिक्रिया
Instagram के इन नए अपडेट आते ही यूजर्स तुरंत अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं, और इनमें से ज्यादातर यूजर्स ने सेफ्टी को लेकर गंभीर चिंता जताई है. कई लोगों ने रियल-टाइम लोकेशन अजनबियों में जाने की संभावना को खतरा बताया है.

इसको लेकर लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके Instagram में यह फीचर ऑन है. हालांकि Instagram का कहना है कि यह फीचर डिफाल्ट रूप से ऑफ है, यूजर्स इसे खुद ऑन कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके साथ ऐसा  ही कुछ हो रहा है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. इस आर्टिकल में हम आपको यह बताएंगे कि आप इस फीचर को कैसे ऑफ कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस फीचर को ऑफ करने का पूरा तरीका.

फीचर को बंद करने का तरीका
इंस्टाग्राम का कहना है कि यह लोकेशन फीचर डिफॉल्ट रूप से ऑफ होता है, लेकिन अगर किसी यूज़र को इसे बंद करने की रूरत हो, तो प्लेटफॉर्म ने इसके लिए निर्देश भी दिए हैं. Instagram के इस फीचर में मैसेजिंग पर दिखने वाले मैप को खोलते ही नीला तीर (blue arrow) अगर दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आप अपनी लोकेशन अपने चुने हुए लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं. वहीं अगर लाल बिंदु (red dot) दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आप लोकेशन शेयर नहीं कर रहे हैं; और नारंगी त्रिकोण (orange triangle) दिखाई दे तो इसका मतलब है कि लोकेशन शेयर करने के लिए आपको अपने डिवाइस पर लोकेशन परमिशन को ऑन करना होगा.

अगर आप लोकेशन शेयरिंग को बंद यानी Disable करना चाहते हैं तो इसके लिए

सेटिंग्स (Settings) में जाएं.

यहां स्टोरी, लाइव और लोकेशन (Story, live and location) टैब तक स्क्रॉल करें.

अब कोई नहीं" (no one) पर क्लिक करें.

 इतना करते ही लोकेशन शेयरिंग फीचर बंद हो जाएगा. अब जब चाहें इसी तरीके से फिर से ऑन भी कर सकते हैं.

