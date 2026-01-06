क्या 2026 में नहीं लॉन्च होगा iPhone 18? Apple फैंस को लगा जोर का झटका! नई रिपोर्ट से मच गया हड़कंप

iPhone 18 को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसने Apple फैन्स को चौंका दिया है. फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 18 की बिक्री 2027 से पहले शुरू नहीं होगी. अगर ऐसा होता है, तो यह Apple की अब तक की लॉन्च रणनीति से बड़ा बदलाव होगा. आमतौर पर हर नया iPhone अपने पिछले मॉडल को करीब एक साल में रिप्लेस कर देता है. इससे पहले ऐसा सिर्फ iPhone 4s के साथ हुआ था, जो iPhone 4 के 15 महीने बाद आया था.

iPhone 17 बन सकता है सबसे लंबे समय तक बिकने वाला मॉडल

अगर iPhone 18 की लॉन्चिंग सच में 2027 तक टलती है, तो iPhone 17 एक खास स्थिति में आ जाएगा. यह पहला ऐसा रेगुलर iPhone होगा, जो करीब 18 महीने तक मार्केट में बना रहेगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि iPhone Air को भी 2027 की स्प्रिंग से पहले अपग्रेड नहीं किया जाएगा. चूंकि iPhone Air को भी Pro मॉडल्स की तरह प्रीमियम कैटेगरी में रखा जा रहा है, इसलिए Apple का फोकस हाई-एंड डिवाइसेज पर ज्यादा हो सकता है.

Pro मॉडल्स पहले, रेगुलर iPhone बाद में

नई क्लेम हुई रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max इस साल की फॉल सीजन में ही लॉन्च किए जाएंगे. लेकिन रेगुलर iPhone 18 को बाद के लिए टाल दिया जाएगा. कुछ दिन पहले एक अफवाह थी कि iPhone 18 को स्प्रिंग 2026 में लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन अब नई रिपोर्ट उस दावे को खारिज करती है. MacRumors के मुताबिक, पिछले एक दशक से Apple हर साल सितंबर में अपने सभी iPhone मॉडल्स एक साथ लॉन्च करता आया है.

Apple बदल सकता है अपनी सालों पुरानी रणनीति

हालांकि तकनीकी रूप से iPhone 12 अक्टूबर 2020 में बिक्री के लिए आया था, लेकिन उसकी घोषणा सितंबर में ही कर दी गई थी. वह देरी कोविड महामारी की वजह से हुई थी. अब रिपोर्ट्स का कहना है कि Apple इस बार जानबूझकर अपनी iPhone लॉन्च टाइमलाइन को दो हिस्सों में बांट सकता है. इसके तहत कंपनी फॉल सीजन में महंगे और प्रीमियम मॉडल्स लॉन्च करेगी, जबकि सस्ते या स्टैंडर्ड iPhone को अगले साल तक टाल दिया जाएगा.

iPhone 18e और iPhone Air भी साथ आ सकते हैं

अगर यह रणनीति लागू होती है, तो रेगुलर iPhone 18 के साथ iPhone 18e को भी स्प्रिंग 2027 में लॉन्च किया जा सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि दूसरी पीढ़ी का iPhone Air भी इसी समय पेश किया जा सकता है. यह तरीका पहले iPhone 16e के साथ अपनाया जा चुका है, जिसे iPhone 16 सीरीज के बाकी फोन्स के काफी समय बाद लॉन्च किया गया था.

फोल्डेबल iPhone से जुड़ा हो सकता है बड़ा कारण

इस बदलाव के पीछे एक बड़ी वजह Apple का पहला फोल्डेबल iPhone भी माना जा रहा है. अफवाहों के मुताबिक, Apple इस फॉल में अपना पहला फोल्डिंग iPhone लॉन्च कर सकता है. ऐसे में कंपनी का फोकस और मार्केटिंग पूरी तरह उसी प्रीमियम डिवाइस पर रहे, इसके लिए रेगुलर iPhone 18 को बाद में लाया जा सकता है.

ग्राहकों के लिए जोखिम भरा फैसला

हालांकि कई रिव्यूअर्स iPhone 17 को मौजूदा लाइन-अप का सबसे बेहतरीन फोन बता रहे हैं, लेकिन फिर भी रेगुलर iPhone के लिए छह महीने ज्यादा इंतजार करवाना जोखिम भरा हो सकता है. कुछ ग्राहक इस बात से नाराज हो सकते हैं कि या तो वे अभी ज्यादा पैसे देकर Pro मॉडल खरीदें, या फिर सस्ते विकल्प के लिए महीनों इंतजार करें.

बढ़ती iPhone रेंज भी एक वजह

Indian Express के मुताबिक, Apple की iPhone रेंज लगातार बड़ी होती जा रही है. 2025 में iPhone 16e और iPhone Air जैसे नए मॉडल जोड़े गए. 2026 में फोल्डेबल iPhone आने की उम्मीद है. ऐसे में अगले साल तक Apple के पास एक साथ आठ अलग-अलग iPhone मॉडल बिक्री में हो सकते हैं. लॉन्च को पूरे साल में फैलाने से मॉडल्स के बीच टकराव कम होगा और हर फोन को ज्यादा समय तक बेचा जा सकेगा.

चिप, कीमत और डिजाइन में बदलाव

एक और वजह iPhone 18 सीरीज में आने वाला 2-नैनोमीटर प्रोसेसर हो सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नई चिप महंगी हो सकती है, जिससे iPhone 18 की कीमत बढ़ने का खतरा है. रेगुलर मॉडल को बाद में लॉन्च करने से चिप की लागत कुछ कम हो सकती है. डिजाइन की बात करें तो रिपोर्ट्स में कहा गया है कि iPhone 18 में कैमरा बम्प छोटा हो सकता है. साथ ही Dynamic Island भी पहले से छोटा हो सकता है और Face ID सेंसर डिस्प्ले के नीचे शिफ्ट किए जा सकते हैं.