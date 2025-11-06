भूलकर भी ठंड में न करें AC के साथ ये गलती, नहीं तो आधी कीमत से ज्यादा हो सकता है रिपेयरिंग खर्च!

AC Care Tips in Winter: ठंड का मौसम आते ही लोग AC का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं. ऐसे में बहुत से लोग अपनी AC को सेफ्टी के लिए पूरी तरह कवर कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करना सही है या नहीं? जादातर लोग इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं. और इसी कारण वो बड़ी गलती कर देते हैं जिससे एसी की सेफ्टी पर बड़ा खतरा पैदा हो जाता है. खासकर गैस लीक, वायरिंग खराब या कभी कभी कंप्रेसर फेल जैसी समस्याएं इस वजह से पैदा हो सकती हैं. जानकारों का भी मानना है कि सही तरीके से AC की देखभाल न करने से सर्दियों में यह छोटी-सी गलती भविष्य में बड़े खर्च में बदल सकती है. इसलिए यह बहुत जरूरी है कि ठंड के मौसम में AC की कैसी केयर करनी चाहिए ताकि बिनी किसी खराबी के गर्मी के मौसम में ठंडक मिल सके.

गैस लीक का रहता है खतरा

AC टेक्नीशियन्स के मुताबिक जब एयर कंडीशनर लंबे समय तक बंद रहता है तो उसमें मौजूद रेफ्रिजरेंट यानी AC की गैस जमने की संभावना रहती है. इसके कारण जब इसे फिर से चलाया जाता है तो गैस की मात्रा कम होने लगती है और कूलिंग पॉवर स्लो हो जाती है. यही कारण है कि गर्मियों में कई बार AC सर्विस के दौरान गैस रीफिल करानी पड़ती है. इसलिए जानकारों का मानना है कि सर्दियों में भी महीने में कम से कम दो बार AC को 15-20 मिनट तक जरूर चलाएं. इससे गैस जमने नहीं पाती है और मशीन की कूलिंग पॉवर कम नहीं होती है.

आउटडोर यूनिट को ढकना सही है या नहीं?

विंडो और स्प्लिट AC दोनों में अगर आउटर यूनिट को पूरी तरह ढकना खतरनाक हो सकता है. जब भी हम AC के आउटडोर यूनिट को ढक देते हैं तो यह चूहों और दूसरे छोटे मोटे कीड़ों-मकौड़ों के लिए घर बन जाता है. सर्दियों में ठंडक से बचने के लिए ये जीव गर्म और बंद जगह की तलाश में रहते हैं और कवर किया हुआ AC उनके लिए परफेक्ट घर बन जाता है. इस दौरान वे AC की वायरिंग और PCB को खराब कर सकते हैं, जिससे मशीन चालू होने पर शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट होने का खतरा बढ़ जाता है. कई बार इस वजह से रिपेयर का खर्च AC की आधी कीमत से भी ज्यादा हो सकता है. इसलिए AC टेक्नीशियन्स सलाह देते हैं कि सर्दियों में AC को कभी-कभी ऑन करना सही रहता है, जिससे अगर कोई जीव अंदर घुसा भी होतो वह बाहर निकल जाए.

बिना कवर AC सेफ है या नहीं?

AC टेक्नीशियन्स का कहना है कि बिना कवर छोड़ा गया AC पूरी तरह सेफ रहता है और इससे कोई नुकसान नहीं होता. असल में AC तब गंदा होता है जब वह चलता है न कि बंद होने पर. इसलिए सर्दियों में AC को सिर्फ बंद छोड़ देना और सीजन शुरू होने से पहले सर्विस करवाना ही सही माना जाता है. इसका मतलब यह है कि कवर लगाना जरूरी नहीं है. असली सुरक्षा और मशीन की उम्र बढ़ाने का तरीका है AC को समय-समय पर चलाना और टाइम पर सर्विस कराना.

