Advertisement
trendingNow12991091
Hindi Newsटेक

भूलकर भी ठंड में न करें AC के साथ ये गलती, नहीं तो आधी कीमत से ज्यादा हो सकता है रिपेयरिंग खर्च!

AC Care Tips in Winter: ठंड का मौसम आते ही लोग बेफिक्र होकर अपने AC को बंद कर देते हैं और अक्सर उसे पूरी तरह से ढक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कदम आपके AC की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है? लगातार AC बंद रहने से रेफ्रिजरेंट जमने लगती है जिससे कूलिंग पावर कम हो जाती है और गर्मियों में आपका हजारों का खर्च बढ़ा सकती है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 06, 2025, 02:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भूलकर भी ठंड में न करें AC के साथ ये गलती, नहीं तो आधी कीमत से ज्यादा हो सकता है रिपेयरिंग खर्च!

AC Care Tips in Winter: ठंड का मौसम आते ही लोग AC का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं. ऐसे में बहुत से लोग अपनी AC को सेफ्टी के लिए पूरी तरह कवर कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करना सही है या नहीं? जादातर लोग इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं. और इसी कारण वो बड़ी गलती कर देते हैं जिससे एसी की सेफ्टी पर बड़ा खतरा पैदा हो जाता है. खासकर गैस लीक, वायरिंग खराब या कभी कभी कंप्रेसर फेल जैसी समस्याएं इस वजह से पैदा हो सकती हैं. जानकारों का भी मानना है कि सही तरीके से AC की देखभाल न करने से सर्दियों में यह छोटी-सी गलती भविष्य में बड़े खर्च में बदल सकती है. इसलिए यह बहुत जरूरी है कि ठंड के मौसम में AC की कैसी केयर करनी चाहिए ताकि बिनी किसी खराबी के गर्मी के मौसम में ठंडक मिल सके. 

गैस लीक का रहता है खतरा
AC टेक्नीशियन्स के मुताबिक जब एयर कंडीशनर लंबे समय तक बंद रहता है तो उसमें मौजूद रेफ्रिजरेंट यानी AC की गैस जमने की संभावना रहती है. इसके कारण जब इसे फिर से चलाया जाता है तो गैस की मात्रा कम होने लगती है और कूलिंग पॉवर स्लो हो जाती है. यही कारण है कि गर्मियों में कई बार AC सर्विस के दौरान गैस रीफिल करानी पड़ती है. इसलिए जानकारों का मानना है कि सर्दियों में भी महीने में कम से कम दो बार AC को 15-20 मिनट तक जरूर चलाएं. इससे गैस जमने नहीं पाती है और मशीन की कूलिंग पॉवर कम नहीं होती है.

आउटडोर यूनिट को ढकना सही है या नहीं?
विंडो और स्प्लिट AC दोनों में अगर आउटर यूनिट को पूरी तरह ढकना खतरनाक हो सकता है. जब भी हम  AC के आउटडोर यूनिट को ढक देते हैं तो यह चूहों और दूसरे छोटे मोटे कीड़ों-मकौड़ों के लिए घर बन जाता है. सर्दियों में ठंडक से बचने के लिए ये जीव गर्म और बंद जगह की तलाश में रहते हैं और कवर किया हुआ AC उनके लिए परफेक्ट घर बन जाता है. इस दौरान वे AC की वायरिंग और PCB को खराब कर सकते हैं, जिससे मशीन चालू होने पर शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट होने का खतरा बढ़ जाता है. कई बार इस वजह से रिपेयर का खर्च AC की आधी कीमत से भी ज्यादा हो सकता है. इसलिए AC टेक्नीशियन्स सलाह देते हैं कि सर्दियों में AC को कभी-कभी ऑन करना सही रहता है, जिससे अगर कोई जीव अंदर घुसा भी होतो वह बाहर निकल जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः AI कानून पर सरकार का इनकार! बता दिया अपना प्लान; Jobs पर मंडरा रहे खतरे पर क्या होग

बिना कवर AC सेफ है या नहीं?
AC टेक्नीशियन्स का कहना है कि बिना कवर छोड़ा गया AC पूरी तरह सेफ रहता है और इससे कोई नुकसान नहीं होता. असल में AC तब गंदा होता है जब वह चलता है न कि बंद होने पर. इसलिए सर्दियों में AC को सिर्फ बंद छोड़ देना और सीजन शुरू होने से पहले सर्विस करवाना ही सही माना जाता है. इसका मतलब यह है कि कवर लगाना जरूरी नहीं है. असली सुरक्षा और मशीन की उम्र बढ़ाने का तरीका है AC को समय-समय पर चलाना और टाइम पर सर्विस कराना.

ये भी पढे़ंः WhatsApp तोड़ने जा रहा है अपनी सीमाएं! अब एक ही ऐप से कर सकेंगे दूसरे ऐप पर मैसेज

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

AC Care Tips in WinterAC cover right or wrongAC gas leak problem

Trending news

चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
bengal border
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
Kailash Parvat
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
Jana Gana Mana
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
Rani Gaidinliu
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
Chief Justice of India
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
anunay sood
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
Kashmir First Snowfall
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
DNA
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे