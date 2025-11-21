क्या चार्जिंग पर लगा रहता है आपका Laptop? 90% भारतीय करते हैं ये गलती, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

आज ज्यादातर लोग अपने लैपटॉप को घंटों तक चार्जिंग पर लगाए रखते हैं. चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, ऑनलाइन क्लासेज हों या कंटेंट स्ट्रीमिंग, कई यूजर्स का चार्जर हमेशा लैपटॉप से जुड़ा रहता है. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आदत बैटरी के लिए नुकसानदायक है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप लैपटॉप कैसे चार्ज करते हैं और उसे कहां रखते हैं.

लैपटॉप बैटरी को कैसे सुरक्षित रखते हैं

आज के मॉडर्न लैपटॉप इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि बैटरी 100% होने के बाद चार्जिंग अपने आप रुक जाती है. इसका मतलब यह है कि लैपटॉप को लगातार प्लग-इन छोड़ देने से तुरंत कोई नुकसान नहीं होता. फिर भी, लंबे समय में इसका असर पड़ सकता है. लैपटॉप में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन बैटरियां समय के साथ स्वाभाविक रूप से कमजोर होती हैं. अगर बैटरी लंबे समय तक 100% पर बनी रहे, तो उसकी गिरावट थोड़ी तेज हो सकती है. एक शोध के अनुसार, लिथियम-आयन बैटरियां ज्यादा चार्ज और ज्यादा तापमान पर तेजी से पुरानी होती हैं, क्योंकि इससे बैटरी सेल्स पर केमिकल स्ट्रेस बढ़ता है.

हीट यानी गर्मी बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन

हीट बैटरी के खराब होने में बड़ी भूमिका निभाती है. अगर आप अपने लैपटॉप को बेड, कंबल या गोद में रखते हैं, तो वह गर्मी को फंसा लेता है. इससे बैटरी ज्यादा गर्म होती है और जल्दी खराब होती है. अगर आप वीडियो एडिटिंग, गेमिंग या रेंडरिंग जैसे भारी काम करते हैं, तो लैपटॉप का इंटरनल टेम्परेचर और बढ़ जाता है. ऐसे में अगर आपका लैपटॉप लगातार चार्जिंग पर है और साथ ही गर्म भी हो रहा है, तो बैटरी पर डबल प्रेशर पड़ता है. इसलिए हमेशा लैपटॉप को अच्छी वेंटिलेशन वाली, सपाट और कठोर सतह पर रखना बैटरी की उम्र बढ़ा सकता है.

बैटरी लाइफ बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बैटरी को लगभग 40 से 80 प्रतिशत के बीच रखना बैटरी की लाइफ को काफी बढ़ा देता है. कई लैपटॉप ब्रांड्स अपने सिस्टम में “बैटरी केयर” या “कंजरवेशन मोड” देते हैं, जिससे बैटरी 100% तक चार्ज नहीं होती और सुरक्षित रहती है. कुछ लोग मानते हैं कि लैपटॉप को कभी-कभी अनप्लग करना जरूरी है, लेकिन अगर आप अधिकतर समय चार्जिंग पर काम करते हैं, तो यह बिल्कुल अनिवार्य नहीं है. कैलिब्रेशन के लिए कभी-कभी ऐसा करना ठीक है, लेकिन रोज करने की जरूरत नहीं.

कब लगातार चार्जिंग सुरक्षित है

अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल डेस्क पर बैठकर करते हैं, वीडियो कॉल्स लेते हैं, कोडिंग करते हैं या ग्राफिक डिजाइन जैसी प्रोफेशनल फील्ड में काम करते हैं, तो लगातार प्लग-इन रखकर काम करना बिल्कुल सामान्य है. जब तक लैपटॉप ठंडा रहता है और एयर वेंट साफ हैं, तब तक यह बैटरी के लिए बड़ा खतरा नहीं बनता.

बैटरी को सुरक्षित रखने के सही तरीके

जब आप ज्यादा समय तक चार्जिंग पर लैपटॉप चलाते हैं, तो कुछ आसान सी बातों का ध्यान रखने से बैटरी की लाइफ काफी बढ़ सकती है. लैपटॉप को हमेशा सख्त और सपाट सतह पर रखें ताकि हीट बाहर निकल सके. बैटरी कंजरवेशन मोड ऑन करें, जिससे बैटरी हमेशा फुल चार्ज पर न रहे. भारी काम बेड या ऐसी जगह पर न करें जहां एयरफ्लो कम हो. कभी-कभी बैटरी को थोड़ा डिस्चार्ज होने दें, ताकि उसकी कैलिब्रेशन ठीक बनी रहे. लैपटॉप के वेंट्स समय-समय पर साफ करें ताकि गर्मी जमा न हो. और सबसे ज़रूरी बात, लैपटॉप को लंबे समय के लिए 100% चार्ज पर स्टोर न करें.