Advertisement
trendingNow13012291
Hindi Newsटेक

क्या चार्जिंग पर लगा रहता है आपका Laptop? 90% भारतीय करते हैं ये गलती, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

आज के मॉडर्न लैपटॉप इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि बैटरी 100% होने के बाद चार्जिंग अपने आप रुक जाती है. इसका मतलब यह है कि लैपटॉप को लगातार प्लग-इन छोड़ देने से तुरंत कोई नुकसान नहीं होता. फिर भी, लंबे समय में इसका असर पड़ सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 21, 2025, 08:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या चार्जिंग पर लगा रहता है आपका Laptop? 90% भारतीय करते हैं ये गलती, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

आज ज्यादातर लोग अपने लैपटॉप को घंटों तक चार्जिंग पर लगाए रखते हैं. चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, ऑनलाइन क्लासेज हों या कंटेंट स्ट्रीमिंग, कई यूजर्स का चार्जर हमेशा लैपटॉप से जुड़ा रहता है. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आदत बैटरी के लिए नुकसानदायक है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप लैपटॉप कैसे चार्ज करते हैं और उसे कहां रखते हैं.

लैपटॉप बैटरी को कैसे सुरक्षित रखते हैं
आज के मॉडर्न लैपटॉप इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि बैटरी 100% होने के बाद चार्जिंग अपने आप रुक जाती है. इसका मतलब यह है कि लैपटॉप को लगातार प्लग-इन छोड़ देने से तुरंत कोई नुकसान नहीं होता. फिर भी, लंबे समय में इसका असर पड़ सकता है. लैपटॉप में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन बैटरियां समय के साथ स्वाभाविक रूप से कमजोर होती हैं. अगर बैटरी लंबे समय तक 100% पर बनी रहे, तो उसकी गिरावट थोड़ी तेज हो सकती है. एक शोध के अनुसार, लिथियम-आयन बैटरियां ज्यादा चार्ज और ज्यादा तापमान पर तेजी से पुरानी होती हैं, क्योंकि इससे बैटरी सेल्स पर केमिकल स्ट्रेस बढ़ता है.

हीट यानी गर्मी बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन
हीट बैटरी के खराब होने में बड़ी भूमिका निभाती है. अगर आप अपने लैपटॉप को बेड, कंबल या गोद में रखते हैं, तो वह गर्मी को फंसा लेता है. इससे बैटरी ज्यादा गर्म होती है और जल्दी खराब होती है. अगर आप वीडियो एडिटिंग, गेमिंग या रेंडरिंग जैसे भारी काम करते हैं, तो लैपटॉप का इंटरनल टेम्परेचर और बढ़ जाता है. ऐसे में अगर आपका लैपटॉप लगातार चार्जिंग पर है और साथ ही गर्म भी हो रहा है, तो बैटरी पर डबल प्रेशर पड़ता है. इसलिए हमेशा लैपटॉप को अच्छी वेंटिलेशन वाली, सपाट और कठोर सतह पर रखना बैटरी की उम्र बढ़ा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बैटरी लाइफ बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका
विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बैटरी को लगभग 40 से 80 प्रतिशत के बीच रखना बैटरी की लाइफ को काफी बढ़ा देता है. कई लैपटॉप ब्रांड्स अपने सिस्टम में “बैटरी केयर” या “कंजरवेशन मोड” देते हैं, जिससे बैटरी 100% तक चार्ज नहीं होती और सुरक्षित रहती है. कुछ लोग मानते हैं कि लैपटॉप को कभी-कभी अनप्लग करना जरूरी है, लेकिन अगर आप अधिकतर समय चार्जिंग पर काम करते हैं, तो यह बिल्कुल अनिवार्य नहीं है. कैलिब्रेशन के लिए कभी-कभी ऐसा करना ठीक है, लेकिन रोज करने की जरूरत नहीं.

कब लगातार चार्जिंग सुरक्षित है
अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल डेस्क पर बैठकर करते हैं, वीडियो कॉल्स लेते हैं, कोडिंग करते हैं या ग्राफिक डिजाइन जैसी प्रोफेशनल फील्ड में काम करते हैं, तो लगातार प्लग-इन रखकर काम करना बिल्कुल सामान्य है. जब तक लैपटॉप ठंडा रहता है और एयर वेंट साफ हैं, तब तक यह बैटरी के लिए बड़ा खतरा नहीं बनता.

बैटरी को सुरक्षित रखने के सही तरीके
जब आप ज्यादा समय तक चार्जिंग पर लैपटॉप चलाते हैं, तो कुछ आसान सी बातों का ध्यान रखने से बैटरी की लाइफ काफी बढ़ सकती है. लैपटॉप को हमेशा सख्त और सपाट सतह पर रखें ताकि हीट बाहर निकल सके. बैटरी कंजरवेशन मोड ऑन करें, जिससे बैटरी हमेशा फुल चार्ज पर न रहे. भारी काम बेड या ऐसी जगह पर न करें जहां एयरफ्लो कम हो. कभी-कभी बैटरी को थोड़ा डिस्चार्ज होने दें, ताकि उसकी कैलिब्रेशन ठीक बनी रहे. लैपटॉप के वेंट्स समय-समय पर साफ करें ताकि गर्मी जमा न हो. और सबसे ज़रूरी बात, लैपटॉप को लंबे समय के लिए 100% चार्ज पर स्टोर न करें.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Laptoplaptop overheating issuesbattery conservation modelaptop charging safety

Trending news

बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
Karnataka crisis
बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
Maharashtra
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
mohan bhagwat news
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
Delhi blast
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
Weather
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
DNA
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
DNA
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
DNA
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट