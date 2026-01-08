क्या Microsoft निकालेगा 22,000 कर्मचारी? जनवरी की छंटनी वाली खबरों पर कंपनी ने तोड़ी चुप्पी, जान लीजिए सच्चाई

Advertisement
 Microsoft जनवरी 2026 में 11,000 से 22,000 कर्मचारियों को निकाल सकता है. यह संख्या सुनते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई. कंपनी के Chief Communications Officer, Frank X. Shaw ने सीधे सोशल मीडिया पर आकर इस खबर को पूरी तरह गलत बता दिया.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 08, 2026, 11:21 AM IST
इस हफ्ते टेक दुनिया में एक खबर आग की तरह फैल गई. दावा किया गया कि Microsoft जनवरी 2026 में 11,000 से 22,000 कर्मचारियों को निकाल सकता है. यह संख्या सुनते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई. Microsoft के कर्मचारी, टेक एक्सपर्ट्स और आम यूजर्स तक इस खबर पर चर्चा करने लगे. कहीं डर था, कहीं गुस्सा, तो कहीं मीम्स और अफवाहें. कई लोग तो यह भी कहने लगे कि उन्हें “Microsoft के अंदर काम करने वाले किसी जानने वाले” से यह बात पता चली है.

किन टीमों पर गिर सकती थी गाज?
रिपोर्ट में कहा गया कि अगर छंटनी होती है, तो उसका असर Azure क्लाउड सर्विस, Xbox गेमिंग डिविजन और ग्लोबल सेल्स टीम पर पड़ सकता है. वजह बताई गई बढ़ता खर्च, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर हो रहा भारी निवेश. तर्क वही पुराना था- AI पर ज्यादा पैसा, खर्च कम करने की जरूरत, और फिर नौकरियों में कटौती. टेक इंडस्ट्री में ऐसी कहानियां पहले भी कई बार सुनने को मिली हैं.

Microsoft ने अफवाह पर क्या कहा?
इस बार Microsoft ने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया. कंपनी के Chief Communications Officer, Frank X. Shaw ने सीधे सोशल मीडिया पर आकर इस खबर को पूरी तरह गलत बता दिया. उनका जवाब गोलमोल नहीं था, बल्कि साफ और सीधा था. उन्होंने कहा कि जो आंकड़े सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, उनका किसी भी आधिकारिक योजना से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने हल्के मजाक में यह भी कहा कि वे खुद इस “खबर” का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर ऐसी कोई जानकारी है ही नहीं.

अफवाह पर लोगों ने इतना भरोसा क्यों किया?
इस अफवाह के इतना फैलने की एक बड़ी वजह है- Microsoft पहले भी छंटनी कर चुका है. जुलाई 2025 में कंपनी ने करीब 9,000 कर्मचारियों की नौकरियां खत्म की थीं. उस समय Xbox से जुड़े कुछ स्टूडियो बंद हुए थे और कुछ प्रोजेक्ट रद्द कर दिए गए थे. तब Xbox हेड फिल स्पेंसर ने कहा था कि यह फैसला कंपनी को ज्यादा फोकस्ड और तेज बनाने के लिए जरूरी है. जब कोई कंपनी ऐसा बयान देती है, तो लोगों के दिमाग में वह बात बैठ जाती है.

क्या Microsoft आर्थिक संकट में है?
असलियत इससे बिल्कुल अलग है. Microsoft की हालत किसी भी तरह कमजोर नहीं है. साल 2025 में कंपनी का मार्केट वैल्यू 4 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया था. इसका मतलब साफ है- अगर Microsoft कहीं छंटनी करता भी है, तो वह मजबूरी में नहीं, बल्कि रणनीति के तहत करता है. कंपनी खुद को छोटा नहीं कर रही, बल्कि AI और क्लाउड जैसे सेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान देने के लिए अपने संसाधनों को इधर-उधर कर रही है.

फिलहाल सच्चाई क्या है?
कंपनी के आधिकारिक बयान के हिसाब से जनवरी 2026 में 22,000 नौकरियों की कटौती की खबर सिर्फ अफवाह है. लेकिन यह मामला एक बड़ी सच्चाई जरूर दिखाता है. आज की टेक इंडस्ट्री में बुरी खबरें असली खबरों से ज्यादा तेजी से फैलती हैं. कर्मचारी हर समय “अगर ऐसा हुआ तो?” की सोच में रहते हैं. और चूंकि छंटनी अब इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुकी है, इसलिए हर अफवाह सच जैसी लगने लगती है.

अफवाहों पर लगाम जरूरी
Microsoft शायद अगले महीने हजारों नौकरियां नहीं काटेगा, लेकिन उसने एक चीज जरूर साफ कर दी है- गलत जानकारी पर सख्त कार्रवाई. इस वक्त पक्की तौर पर अगर किसी चीज की कटौती हो रही है, तो वह है मिसइन्फॉर्मेशन. और मौजूदा दौर में यही सबसे जरूरी भी है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

MicrosoftMicrosoft Layoffs

