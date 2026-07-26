/OnePlus के बाद अब Nothing भी होगी बंद? स्मार्टफोन मार्केट छोड़ने की खबरों पर कंपनी ने तोड़ी चुप्पी, बताया सच

टेक की दुनिया में इन दिनों स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि OnePlus के बाद अब Nothing भी स्मार्टफोन मार्केट को अलविदा कहने जा रही है! पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर तैर रही शटडाउन और मास-लेऑफ की खबरों पर आखिरकार Nothing ने अब चुप्पी तोड़ दी है. कंपनी ने इन दावों को झूठ बताया है और कहा है कि सच कुछ और ही है. आखिर क्यों उड़ी Nothing के बंद होने की अफवाह और क्या है कंपनी का असली मास्टरप्लान? आइए जानते हैं...
दरअसल, एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि Nothing दुनिया भर के 12 से ज्यादा देशों से अपना बोरिया-बिस्तर समेटने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि कंपनी अपने लंदन और चीन स्थित R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स से कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी कर रही है. इसके साथ ही रिपोर्ट में कंपनी के हाल ही में लॉन्च Nothing Phone (4b) की सेल पर भी सवाल उठाए थे और दावा किया गया था कि लॉन्च के बाद से अब तक इसकी सिर्फ 20,000 यूनिट्स ही बिक पाई हैं.
इन खबरों के तेजी से वायरल होने के बाद Nothing के को फाउंडर एकिस इवेंजेलिडिस ने बयान जारी कर स्थिति साफ की है. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से FAKE NEWS है... हम किसी भी देश में अपना बिजनेस बंद नहीं कर रहे हैं. मार्केट में गलत जानकारी फैलाई जा रही है. Phone (4b) ने सिर्फ अपने पहले ही दिन 29,537 यूनिट्स बेची हैं और अपने प्राइस सेगमेंट में बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इवेंजेलिडिस ने यह भी साफ किया है कि कंपनी कोई मार्केट बंद नहीं कर रही है, बल्कि भविष्य की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस का री-ऑर्गेनाइजेशन कर रही है.
FAKE NEWS... We are not shutting down any markets. Inaccurate reports are being circulated; Phone (4b) sold 29,537 units on Day 1 only, breaking records in its price segment.
What we are doing is reorganising our teams to prepare for our next phase of growth. We are… pic.twitter.com/gjA8A8GGfM
— Akis Evangelidis (@AkisEvangelidis) July 24, 2026
कंपनी के अनुसारमु, वे आने वाले समय के लिए एक खास AI-Native Business Unit तैयार कर रहे हैं. साथ ही, अलग-अलग देशों के काम को ज्यादा बेहतर तरीके से चलाने के लिए रीजनल हब्स बनाए जा रहे हैं.
छंटनी की खबरों पर बात करते हुए उन्होंने माना कि इस बदलाव के चलते कुछ पदों पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन मीडिया में चल रहे छंटनी के आंकड़े पूरी तरह गलत और बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए हैं. उन्होंने कहा कि रेगुलेटरी नियमों के कारण वे सटीक आंकड़े शेयर नहीं कर सकते, लेकिन प्रभावित कर्मचारियों को कंपनी पूरा सपोर्ट दे रही है.