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OnePlus के बाद अब Nothing भी होगी बंद? स्मार्टफोन मार्केट छोड़ने की खबरों पर कंपनी ने तोड़ी चुप्पी, बताया सच

वनप्लस के बाद अब यूनिक डिजाइन वाले स्मार्टफोन ब्रांड Nothing के शटडाउन और भारी छंटनी की खबरों ने टेक जगत में खलबली मचा दी है. कंपनी ने इन दावों को पूरी तरह फेक न्यूज करार देते हुए अपना असली मास्टरप्लान और रिकॉर्ड तोड़ सेल के आंकड़े पेश किए हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 26, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:30 AM IST
OnePlus के बाद अब Nothing भी होगी बंद? स्मार्टफोन मार्केट छोड़ने की खबरों पर कंपनी ने तोड़ी चुप्पी, बताया सच

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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