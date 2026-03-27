क्या भारत में बंद हो जाएगा OnePlus? सीईओ ने दिया इस्तीफा तो उठे सवाल, अब कंपनी ने दिया ऐसा रिएक्शन

OnePlus को लेकर भारत में एक बार फिर अफवाहों का दौर शुरू हो गया है. इंटरनेट पर यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या कंपनी भारत में अपना ऑपरेशन बंद करने वाली है. इस बीच कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि उसके इंडिया CEO Robin Liu ने इस्तीफा दे दिया है. इस खबर के सामने आते ही कंपनी के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

CEO के इस्तीफे से क्यों मचा है हंगामा

OnePlus ने अपने बयान में कहा कि Robin Liu ने पद छोड़ दिया है और अब वह अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान देंगे. कंपनी ने उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारत में उसका बिजनेस सामान्य रूप से जारी रहेगा. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला थोड़ा जटिल है. बताया जा रहा है कि Liu को अब Sky Li को रिपोर्ट करना था, जो हाल ही में Oppo ग्रुप में बड़ी जिम्मेदारी पर पहुंचे हैं. पहले दोनों अलग-अलग ब्रांड्स को स्वतंत्र रूप से संभालते थे, लेकिन अब यह स्ट्रक्चर बदल गया है. यही बदलाव कई सवाल खड़े कर रहा है.

पहले भी कंपनी दे चुकी है सफाई

कुछ महीने पहले भी OnePlus के भारत से जाने की खबरें सामने आई थीं. तब Robin Liu ने खुद सामने आकर इन अफवाहों को गलत बताया था. उन्होंने कहा था कि कंपनी भारत में सामान्य रूप से काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी. कंपनी ने भी साफ किया था कि OnePlus इंडिया बंद नहीं हो रहा है और सभी ऑपरेशन्स पहले की तरह जारी हैं. साथ ही लोगों से अपील की गई थी कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें.

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गिरती सेल्स बनी चिंता की वजह

हालांकि, कंपनी की सेल्स रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 2025 में OnePlus की शिपमेंट में करीब 32% की गिरावट दर्ज की गई. वहीं, एक दूसरी रिपोर्ट में यह गिरावट लगभग 38.8% तक बताई गई है. भारत जैसे बड़े स्मार्टफोन मार्केट में इस तरह की गिरावट कंपनी के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है. यही वजह है कि CEO के इस्तीफे के साथ इन आंकड़ों को जोड़कर देखा जा रहा है.

आगे क्या हो सकता है

फिलहाल, OnePlus ने नए CEO की घोषणा नहीं की है और न ही यह बताया है कि भारत में उसकी नई लीडरशिप कैसी होगी. कंपनी ने इस पूरे मामले पर कोई नया विस्तृत बयान भी जारी नहीं किया है. लेकिन कंपनी का कहना साफ है कि वह भारत छोड़कर कहीं नहीं जा रही है. यानी, यूजर्स के लिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है.