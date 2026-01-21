OnePlus: कॉफी शॉप में आया Idea और बना डाला आईफोन को टक्कर देने वाला फोन! क्या बंद होने जा रहा है वनप्लस?

Is OnePlus Shutting Down: स्मार्टफोन मार्केट में फ्लैगशिप किलर के नाम से फेमस OnePlus आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है. एक समय था जब एक छोटी सी कॉफी शॉप में जन्मा एक आइडिया Apple और Samsung के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था. Never Settle के नारे के साथ OnePlus ने कम कीमत में फ्लैगशिप फोन देकर यूजर्स का न सिर्फ भरोसा जीता बल्कि बहुत ही कम समय में देखते ही देखते ग्लोबल ब्रांड बनता चला गया. लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि आज वही OnePlus गिरते शिपमेंट, सिमटते बाजार और बंद होते ऑफिसों के कारण से चर्चा का विषय बना हुआ है. आखिर ऐसा क्या हुआ कि iPhone जैसे बड़े ब्रांड को टक्कर देने वाली यह कंपनी अर्श से फर्श पर पहुंच गई? आइए आज के इस आर्टिकल में विस्तार से समझते हैं.

इस तरह से हुई थी शुरुआत

इसकी शुरुआत होती है साल 2013 से. चीन के रहने वाले Pete lau और Carl Pei ने इसे एक स्टार्टअप के रूप में शुरू किया. जिसमें Pete इसके सीईओ बने और वो इससे पहले Oppo के साथ काम कर चुथे थे. वहां हार्डवेयर इंजीनियर थे. वहां से वो वाइस प्रेजिडेंट के रूप में काम करने के बाद निकले थे. पहले इनकी टीम में कुछ 5 लोग ही शामिल थे. कैफे में बैठकर स्मार्टफोन की कमियों को पर डिस्कस किया. Pete और Carl पहले से ही कई मामलों पर रिसर्च कर रहे थे. फिर एक नए आईडिया के साथ मार्केट में आने का इरादा बनाया.

इस स्टार्टअप से शुरुआती समय पर जितने लोग जुड़े थे सभी एप्‍पल के फोन इस्तेमाल करते थे. उन्होंने इस बात पर गौर करना शुरू किया कि ऐसा किया है जिसके कारण वो एंड्रॉयड फोन नहीं खरीद रहे. टीम ने इस बात पर ध्यान दिया कि उन्हें ऐसा फोन बनाना है जो पहले यूजर्स को पसंद आए. इन सभी बातो को ध्यान में रखते हुए वनप्लस ने इन्‍वाइट सिस्टम के माध्यम से इस फोन बेचना शुरू किया. इन्‍वाइट सिस्टम के जरिए फोन सिर्फ और सिर्फ कंपनी के आउटलेट पर मिलता है. नया ब्रांड नेम था. लेकिन इसके बाद भी 2014 में वन प्‍लस फोन ने कई रिकार्ड तोड़ कर बाजार में अपनी जगह बनाई. भारत में तो ये फोन दिसंबर में लॉन्च हुआ था. जिसके बाद साल 2014 में इस कंपनी ने पूरे विश्व में 15 लाख से ज्यादा फोन बेचे. जो कि कंपनी की उम्मीदों से भी ज्यादा था.

Add Zee News as a Preferred Source

अब हालात खराब?

लेकिन हाल ही सामने आए कुछ आंकड़ों से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. बताया जा रहा है कि कंपनी को धीरे-धीरे उसकी पेरेंट कंपनी OPPO में मर्ज किया जा रहा है और OnePlus ब्रांड को लाइफ सपोर्ट पर रख दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में OnePlus की शिपमेंट में 20% से ज्यादा की गिरावट हुई है. जहां OPPO ने मार्केट में अपनी बढ़त बनाई है तो वहीं OnePlus का मार्केट शेयर लगातार कम होता जा रहा है.

अमेरिका के डलास स्थित कंपनी के हेडक्वार्टर को बिना किसी शोर-शराबे के बंद कर दिया गया है. वहीं फ्रांस, जर्मनी और यूके में टीमें करीब करीब खत्म हो चुकी हैं. भारत, जो कभी OnePlus का सबसे बड़ा फोन मार्केट हुआ करता था आज यहां भी स्थिति बहुत ही नाजुक है. रिटेल स्टोर्स के साथ विवाद के कारण प्रीमियम सेगमेंट में इसकी हिस्सेदारी 21% से गिरकर मात्र 6% रह गई है.

कैंसिल हुए अपकमिंग फोन

OnePlus के स्मार्टफोन पसंद करने वाले लोगों के लिए सबसे बुरी खबर है कि कंपनी ने अपने आने वाले बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे Open 2 और OnePlus 15s को कैंसिल कर दिया है. अब फैसले चीन से लिए जा रहे हैं.

14 बिलियन डॉलर की मदद भी रही नाकाम

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 2022 में OPPO ने OnePlus को बचाने के लिए 14 बिलियन डॉलर यानी करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम का इन्वेस्ट किया था. उन्हें अपना सर्विस नेटवर्क और रिटेल चेन इस्तेमाल करने की छूट दी गई लेकिन रिपोर्ट्स बताते हैं कि इस मदद के बाद भी ब्रांड खुद को संभाल नहीं पाया.

ये भी पढे़ंः डिजिटल अरेस्ट करने वालों की अब खैर नहीं! एक 'Kill Switch' और स्कैमर्स का खेल खत्म

I wanted to address some misinformation that has been circulating about OnePlus India and its operations.

We’re operating as usual and will continue to do so.

Never Settle. pic.twitter.com/eAGA7iy3Xs — Robin Liu (RobinLiuOnePlus) January 21, 2026

सबसे बड़ा सवाल-क्या आपका OnePlus फोन खराब हो जाएगा?

अगर आप OnePlus के स्मार्टफोन चलाते हैं तो परेशान होने या चिंता करने की कोई बात नहीं है. कंपनी अपने मौजूदा वादों को पूरा करेगी. वारंटी सपोर्ट और सॉफ्टवेयर अपडेट्स फोन में मिलते रहेंगे क्योंकि इसके पीछे OPPO का सपोर्ट सिस्टम है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट की मानें तो नोकिया, ब्लैकबेरी और एलजी की तरह OnePlus भी उसी रास्ते पर जा रहा है.

ये भी पढे़ंः DSLR की छुट्टी करने आ रहा Vivo का नया फोन! 50MP के 3 कैमरों के साथ इस दिन होगा लॉन्च