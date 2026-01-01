डेडलाइन खत्म! क्या आपका भी PAN कार्ड हो गया है 'बेकार'? चेक करके मिनटों में ऐसे करें एक्टिव

Advertisement
PAN Aadhaar Link Status Check: हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कई नए बदलाव लेकर आती है. अक्सर महीने की शुरुआत होते ही कई नए नियम लागू हो जाते हैं तो वहीं कई जरूरी कामों की डेडलाइन भी खत्म हो जाती है. साल 2026 के शुरुआत होते ही पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग की लॉस्ट डेट खत्म हो गई है. ऐसे में बहुत से लोगों की परेशानी पैन कार्ड आधार से लिंक न होने से बढ़ सकती है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 01, 2026, 02:07 PM IST
PAN Aadhaar Link Status Check: हर महीने की पहली तारीख से कई सारे नए नियम लागू होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई नियमों की लॉस्ट डेट खत्म हो जाती है. साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ PAN कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग की लास्ट डेट खत्म हो गई है. लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मन में इसको लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है. कई टैक्सपेयर्स यह सोच रहे हैं कि क्या सरकार ने 31 दिसंबर 2025 की PAN-Aadhaar लिंकिंग डेडलाइन आगे बढ़ा दी है या फिर नहीं. तो बता दें कि अब तक सरकार या इनकम टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह की कोई नई गाइडलाइन नहीं आई है.

अब जिन लोगों ने आधार और पैन को लिंक नहीं कराया है उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से Inoperative हो सकता है. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं. यह प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और आग घर बैठे मिनटों में इसे पूरा कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस.

PAN कार्ड स्टेटस चेक करने ये रहा पूरा प्रोसेस

इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के e-Filing पोर्टल पर जाना होगा.

अब यहां आपको Verify Your PAN का ऑप्शन मिल जाएगा.

इस पर क्लिक करते ही नया पेज ओपन हो जाएगा, यहां आपको डिटेल्स भरनी होगी. जैसे PAN नंबर, नाम, फोन नंबर, जन्मतिथि.

ये सभी जानकारी भरने के बाद आगे बढ़ें.

अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का एक OTP आएगा. इससे वेरिफिकेशन कर लें. इतना प्रोसेस होते ही आपको स्टेटस दिखने लगेगा कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं.

अगर PAN एक्टिव न हो तो ये काम करें
वहीं अगर आपने आधार पैन को लिंक न किया हो या किसी दूसरे कारण से आपका पैन एक्टिव मोड़ में न हो तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप आसानी से अपना पैन एक्टिव कर सकते हैं. बस आपको फीस देनी होगी.

इतनी देनी होगी फीस
इसके लिए आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. यह 1,000 लेट फीस इनकम टैक्स पोर्टल के e-Pay Tax ऑप्शन से जमा करना होगा. फीस पेमेंट के बाद  PAN-Aadhaar लिंकिंग का प्रोसेस आप पूरा कर सकते हैं. फीस और लिंकिंग का प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद आमतौर पर 7 से 30 दिन में PAN का स्टेटस फिर से एक्टिव हो जाता है. 

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

