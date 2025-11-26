मिनटों में खत्म हो जा रही है फोन की बैटरी? तुरंत बंद कर दें ये 5 गलतियां, पावर बैकअप होगा डबल!

How to Fix Battery Life: आजकल स्मार्टफोन की बैटरी तेजी से खत्म होना लगभग हर यूजर की सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन चुका है. फोन नया हो या पुराना कई बार कुछ नार्मल गलतियां ही बैटरी को मिनटों में खाली कर देती हैं. लगातार ऑन रहने वाली सेटिंग्स, बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स और खराब नेटवर्क ये सब मिलकर फोन की पावर को चुपचाप खत्म करते रहते हैं. अगर आप भी दिन में कई बार फोन चार्ज करने को मजबूर हैं तो अब संभलने का वक्त आ गया है. इन पांच बड़ी गलतियों को तुरंत रोक दें और आपका फोन न सिर्फ ज्यादा देर चलेगा बल्कि पावर बैकअप भी लगभग डबल हो जाएगा.

आइए जानते हैं बैटरी तेजी से खत्म होने के टॉप 5 कारण और फोन के परफॉर्मेंस को वापस लाने के लिए सरल उपाय.

बैकग्राउंड ऐप्स द्वारा ज्यादा पावर का यूज

ज्यादातर ऐप्स आपके एक्टिव रूप से इस्तेमाल न किए जाने के बाद भी बैकग्राउंड में चलते रहते हैं. सोशल मीडिया, मैसेजिंग सर्विस, मैप्स और शॉपिंग ऐप्स हर सेकंड रिफ्रेश होते रहते हैं नोटिफिकेशन भेजते हैं और लगातार मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते रहते हैं जिससे बैटरी तेजी से खर्च होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले फोन की स्क्रीन से रीसेंट ऐप्स पर जाएं और आप उनका बैकग्राउंड यूज को बंद कर दें. जिन ऐप्स का उपयोग आप अक्सर नहीं करते हैं उनमें ऑटो-सिंक फीचर को जरूर डिसेबल कर दें.

हाई स्क्रीन ब्राइटनेस और ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले

आपके फोन की स्क्रीन सबसे ज्यादा पावर इस्तेमाल करने वाले कंपोनेंट्स में से एक है. आवश्यकता से ज्यादा ब्राइटनेस रखना या ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले जैसी सुविधाओं को इनेबल रखना आपकी बैटरी लाइफ को बहुत तेजी से कम करता है. इसे सही करने के लिए ऑटो-ब्राइटनेस ऑन करें या ब्राइटनेस को मैन्युअल रूप से कम रखें. साथ ही जरूरत न होने पर ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले को बंद कर दें. वहीं AMOLED स्क्रीन्स पर बैटरी बचाने के लिए डार्क मोड का इस्तेमाल करें.

पुराना सॉफ्टवेयर या बग वाले ऐप्स

सॉफ्टवेयर में बग्स, ऐप्स के पुराने वर्जन या पेडिंग सिस्टम अपडेट्स के कारण प्रोसेसिंग में समस्या आती है जो अंततः बैटरी ड्रेन का कारण बनता है.

इसे सही करने के लिए अपने फोन को तुरंत लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में अपडेट करें. प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से सभी एप्लिकेशन को अपडेट करें. ऐसे ऐप्स जो बार-बार क्रैश होते हैं या असामान्य रूप से व्यवहार करते हैं उन्हें तुरंत अनइंस्टॉल कर दें.

ये भी पढ़ेंः गुम हो जाने का डर खत्म! Google Maps अब बिना Wi-Fi और डेटा के भी चलेगा, जानिए कैसे

कमजोर नेटवर्क या खराब सिग्नल

जब नेटवर्क कवरेज खराब होता है या कमजोर होता है तो आपका मोबाइल फोन सिग्नल को बढ़ाने के लिए खुद से ज्यादा पावर खर्च करने लगता है जिससे बैटरी तेजी से खत्म होती है. अगर मोबाइल नेटवर्क सही नहीं है तो कोशिश करें कि फोन यूज करने के लिए वाई-फाई नेटवर्क का इस्तेमाल करें. वहीं आपके एरिया में 5G नेटवर्क कवरेज लगातार नहीं है तो इसे बंद कर दें.

बैटरी हेल्थ का खराब होना

समय के साथ लिथियम-आयन बैटरियां खराब होने लगती है. अगर आपका मोबाइल फोन 2 से 3 साल से ज्यादा पुराना है तो इसकी बैटरी हेल्थ काफी कम हो चुकी होगी. इसे सही करने के लिए फोन की बैटरी हेल्थ फीचर आपके फोन में है तो जरूर चेंक करें. रात भर चार्ज करने और सस्ते या लोकल चार्जर का इस्तेमाल करने से बचें. अगर बैटरी हेल्थ 80 प्रतिशत से नीचे आ गई है तो बैटरी बदलना ज्यादा फायदेमंद होता है.

ये भी पढ़ेंः HP ने शुरू किया मिशन LayOffs! 6,000 कर्मचारियों को दिखाएगा बाहर का रास्ता