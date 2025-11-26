Advertisement
trendingNow13018605
Hindi Newsटेक

मिनटों में खत्म हो जा रही है फोन की बैटरी? तुरंत बंद कर दें ये 5 गलतियां, पावर बैकअप होगा डबल!

Smartphone Battery Drain: स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बैटरी ड्रेन होना अब आम बात हो गई है. कई बार फोन पूरी तरह चार्ज होने के बाद कुछ ही मिनटों में तेजी से डाउन होने लगता है. इसके पीछे बैटरी की क्वालिटी नहीं बल्कि यूजर्स की कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो भले ही छोटी लगें लेकिन बैटरी लाइफ के लिए खतरनाक हैं. अगर इन्हें समय रहते बंद न किया जाए तो बैटरी...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 26, 2025, 09:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिनटों में खत्म हो जा रही है फोन की बैटरी? तुरंत बंद कर दें ये 5 गलतियां, पावर बैकअप होगा डबल!

How to Fix Battery Life: आजकल स्मार्टफोन की बैटरी तेजी से खत्म होना लगभग हर यूजर की सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन चुका है. फोन नया हो या पुराना कई बार कुछ नार्मल गलतियां ही बैटरी को मिनटों में खाली कर देती हैं. लगातार ऑन रहने वाली सेटिंग्स, बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स और खराब नेटवर्क ये सब मिलकर फोन की पावर को चुपचाप खत्म करते रहते हैं. अगर आप भी दिन में कई बार फोन चार्ज करने को मजबूर हैं तो अब संभलने का वक्त आ गया है. इन पांच बड़ी गलतियों को तुरंत रोक दें और आपका फोन न सिर्फ ज्यादा देर चलेगा बल्कि पावर बैकअप भी लगभग डबल हो जाएगा.

आइए जानते हैं बैटरी तेजी से खत्म होने के टॉप 5 कारण और फोन के परफॉर्मेंस को वापस लाने के लिए सरल उपाय.

बैकग्राउंड ऐप्स द्वारा ज्यादा पावर का यूज
ज्यादातर ऐप्स आपके एक्टिव रूप से इस्तेमाल न किए जाने के बाद भी बैकग्राउंड में चलते रहते हैं. सोशल मीडिया, मैसेजिंग सर्विस, मैप्स और शॉपिंग ऐप्स हर सेकंड रिफ्रेश होते रहते हैं नोटिफिकेशन भेजते हैं और लगातार मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते रहते हैं जिससे बैटरी तेजी से खर्च होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले फोन की स्क्रीन से रीसेंट ऐप्स पर जाएं और आप उनका बैकग्राउंड यूज को बंद कर दें. जिन ऐप्स का उपयोग आप अक्सर नहीं करते हैं उनमें ऑटो-सिंक फीचर को जरूर डिसेबल कर दें.

हाई स्क्रीन ब्राइटनेस और ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले
आपके फोन की स्क्रीन सबसे ज्यादा पावर इस्तेमाल करने वाले कंपोनेंट्स में से एक है. आवश्यकता से ज्यादा ब्राइटनेस रखना या ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले जैसी सुविधाओं को इनेबल रखना आपकी बैटरी लाइफ को बहुत तेजी से कम करता है. इसे सही करने के लिए  ऑटो-ब्राइटनेस ऑन करें या ब्राइटनेस को मैन्युअल रूप से कम रखें. साथ ही जरूरत न होने पर ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले को बंद कर दें. वहीं AMOLED स्क्रीन्स पर बैटरी बचाने के लिए डार्क मोड का इस्तेमाल करें.

पुराना सॉफ्टवेयर या बग वाले ऐप्स
सॉफ्टवेयर में बग्स, ऐप्स के पुराने वर्जन या पेडिंग सिस्टम अपडेट्स के कारण प्रोसेसिंग में समस्या आती है जो अंततः बैटरी ड्रेन का कारण बनता है.

इसे सही करने के लिए अपने फोन को तुरंत लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में अपडेट करें. प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से सभी एप्लिकेशन को अपडेट करें. ऐसे ऐप्स जो बार-बार क्रैश होते हैं या असामान्य रूप से व्यवहार करते हैं उन्हें तुरंत अनइंस्टॉल कर दें.

ये भी पढ़ेंः गुम हो जाने का डर खत्म! Google Maps अब बिना Wi-Fi और डेटा के भी चलेगा, जानिए कैसे

कमजोर नेटवर्क या खराब सिग्नल
जब नेटवर्क कवरेज खराब होता है या कमजोर होता है तो आपका मोबाइल फोन सिग्नल को बढ़ाने के लिए खुद से ज्यादा पावर खर्च करने लगता है जिससे बैटरी तेजी से खत्म होती है. अगर मोबाइल नेटवर्क सही नहीं है तो कोशिश करें कि फोन यूज करने के लिए वाई-फाई नेटवर्क का इस्तेमाल करें.  वहीं आपके एरिया में 5G नेटवर्क कवरेज लगातार नहीं है तो इसे बंद कर दें.

बैटरी हेल्थ का खराब होना
समय के साथ लिथियम-आयन बैटरियां खराब होने लगती है. अगर आपका मोबाइल फोन 2 से 3 साल से ज्यादा पुराना है तो इसकी बैटरी हेल्थ काफी कम हो चुकी होगी. इसे सही करने के लिए  फोन की बैटरी हेल्थ फीचर आपके फोन में है तो जरूर चेंक करें. रात भर चार्ज करने और सस्ते या लोकल चार्जर का इस्तेमाल करने से बचें. अगर बैटरी हेल्थ 80 प्रतिशत से नीचे आ गई है तो बैटरी बदलना ज्यादा फायदेमंद होता है.

ये भी पढ़ेंः HP ने शुरू किया मिशन LayOffs! 6,000 कर्मचारियों को दिखाएगा बाहर का रास्ता

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Smartphone Battery DrainHow to fix battery lifeHigh Screen Brightness fix

Trending news

अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
South Korea News
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
Humayun Kabir
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
Nellie Massacre
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
Constitution day 2025
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
DNA
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
T20 World Cup
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
Delhi blast
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
X Location Feature
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
Bengal SIR
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
NOTAM
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM