सिरदर्द, थकान या नींद न आने की वजह कहीं टावर का रेडिएशन तो नहीं? ऐसे कराएं सरकार से जांच, सामने आएगी सच्चाई
सिरदर्द, थकान या नींद न आने की वजह कहीं टावर का रेडिएशन तो नहीं? ऐसे कराएं सरकार से जांच, सामने आएगी सच्चाई

क्या आपको अक्सर सिरदर्द, थकान या फिर नींद न आने जैसी समस्याएं होती हैं? अगर हां, तो इसकी वजह सिर्फ लाइफस्टाइल ही नहीं बल्कि आपके घर के पास लगा मोबाइल टावर भी हो सकता है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि टावर से निकलने वाला रेडिएशन सेहत पर असर डाल सकता है. अच्छी बात यह है कि सरकार ने मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन की जांच के लिए पोर्टल शुरू किया है. आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 30, 2025, 08:34 AM IST
सिरदर्द, थकान या नींद न आने की वजह कहीं टावर का रेडिएशन तो नहीं? ऐसे कराएं सरकार से जांच, सामने आएगी सच्चाई

How to Check Mobile Tower Radiation: गांव हो या शहर आजकल मोबाइल टावर हर जगह दिखाई देते हैं. अपने यूजर्स को अच्छा नेटवर्क देने के लिए कंपनियां हर जगर टावर लगाई हैं. टावर से नेटवर्क तो अच्छा मिलता है लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि कहीं इससे रेडिएशन तो नहीं फैलता? खासकर जब टावर एकदम पास या फिर पड़ोसी की छत पर हो तो चिंता और बढ़ जाती है. टावर से निकलने वाले रेडिएशन से कई गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है. इस लिए इसे रिहायशी इलाकों से दूर लगाया जाता है. अच्छी बात यह है कि अब सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए एक खास पोर्टल शुरू किया है. इस पोर्टल की मदद से कोई भी व्यक्ति आसानी से शिकायत दर्ज कर सकता है और मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन की जांच करवा सकता है.

मोबाइल टावर से हो सकती है बीमारियां?
तमाम र‍िपोर्टों के मुताबिक मोबाइल टावर से रेडियो फ्रिक्वेंसी तरंगें निकलती हैं. लंबे समय तक मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन के संपर्क में रहने के स्किन से जुड़ी बीमारियों के होने के चांस बढ़ जाते हैं. इसके साथ ही लोगों में सिर्द दर्द, थकान, नींद न आना जैसी समस्या भी हो सकती है. तो अगर आपके घर के आस-पास टावर लगा हुआ है और आप यह जानना चाहते हैं कि आपके घर के पास लगा टावर कितना रेडिएशन फैला रहा है तो इसके लिए आपको सरकार से उसका EMF Measurement करा सकते हैं.

जानिए क्या है EMF Measurement
ईएमएफ यानी Electro Magnetic Field मापन वह प्रक्रिया है जिसमें खास सेंसर या मीटर की मदद से किसी जगह पर मौजूद विद्युत चुम्बकीय तरंगों की ताकत और गुणों को मापा जाता है. इसका इस्तेमाल ज्यादातर बिजली की तारों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या मोबाइल टावर जैसे दूरसंचार साधनों से निकलने वाले रेडिएशन की जांच के लिए किया जाता है. इस प्रक्रिया से यह पता लगाया जा सकता है कि कहीं रेडिएशन सेहत पर असर तो नहीं डाल रहा और क्या यह तय किए गए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के भीतर है या नहीं.

सरकारी पोर्टल से कराएं जांच
अगर आपको लगता है कि आसपास लगे मोबाइल टावर से रेडिएशन फैल रहा है, तो इसकी शिकायत आसानी से की जा सकती है. इसके लिए भारत सरकार के संचार मंत्रालय का Tarang Sanchar पोर्टल बनाया गया है. यहां आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं. बस कुछ बेसिक जानकारी भरनी होती है और इसके बाद संबंधित टीम मौके पर आकर जांच करती है. अगर रेडिएशन तय सीमा से ज्यादा पाया जाता है तो सरकार की ओर से जरूरी कदम उठाए जाते हैं. अच्छी बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे शुरू कर सकते हैं.

इस तरह से करें रिक्वेस्ट सबमिट 
इसके लिए आपको सबसे पहले Tarang Sanchar पोर्टल पर जाना होगा. इसका बाद वेबसाइट पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएं.
यहां आफको सबसे आखिरी में EMF Measurement Request by Public का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक कर दें.
अब आपको कुछ जरूरी डिटेल भरनी होंगी. आपको नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर Next बटन पर क्लिक करना होगा.
बता दें कि आपको इसके लिए 4000 रुपये फीस देनी होगी. फिर Next बटन पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए लिए रिक्वेस्ट सबम‍िट कर दें.

ये भी पढ़ेंः WiFi स्लो होने की ये है असली वजह! 99% लोग नहीं जानते राउटर लगाने की सही जगह

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

Mobile tower radiationSleep Problems RadiationEMF Measurement Process

