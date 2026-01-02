क्या आपकी प्राइवेट बातें सुन रहा है आपका फोन? फौरन ऑन करें यह Secret Setting, प्राइवेसी के साथ बैटरी भी बचेगी

Smartphone Privacy Tips: क्या आपको भी लगता है कि आपका स्मार्टफोन आपकी बातें सुन रहा है? अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी चीज को लेकर फोन पर बात करते हैं और फिर कुछ ही देर पर उसी से जुड़े ऐड्स हमारे सोशल मीडिया से लेकर रील्स तक आने लगते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो अब बिलकुल भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है. लगातार हो रहे डिजिटल फॉड और प्राइवेसी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच Android स्मार्टफोन्स में एक ऐसा सीक्रेट फीचर छिपा है जो आपकी जासूसी करने वालों को एक ही झटके में ब्लॉक कर सकता है. इससे न सिर्फ आपकी बातें कोई सुन नहीं पाएगा बल्कि आपको आपकी प्राइवेसी भी सेफ रहेगी.

जान लीजिए इस फीचर की खास बातें

हमारे स्मार्टफोन्स में माइक्रोफोन और कैमरा जैसे कई छोटे-छोटे सेंसर्स लगे होते हैं, वैसे तो ये फोन को स्मार्ट बनाते हैं लेकिन कई बार कुछ ऐप्स इन्हीं सेंसर्स का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं. गलत इस्तेमाल का मतलब है कि कई बार कुछ ऐप्स बैकग्राउंड में इनका इस्तेमाल कर आपकी प्राइवेसी में सेंध लगाने का काम करते हैं. एंड्रॉइड के इस छिपे हुए फीचर का नाम है Sensor Off. अगर आप अपने स्मार्टफोन में एक्टिवेट कर दें तो फोन के नोटिफिकेशन पैनल में एक शॉर्टकट बटन आ जाता है जिससे आप जब चाहें माइक्रोफोन, कैमरा और दूसरे सेंसर्स को कंट्रोल कर सकते हैं.

प्राइवेसी के साथ बैटरी भी बचेगी

अच्छी बात य है कि इस सेटिंग को ऑन करने से सिर्फ प्राइवेसी ही नहीं सेफ रहती है बल्कि इससे फोन की बैटरी लॉइफ भी बढ़ जाती है. कई ऐप्स बैकग्राउंड में लगातार सेंसर्स का इस्तेमाल करते रहते हैं इससे फोन की बैटरी बहुत तेजी से खत्म होने लगती है. Sensor Off मोड को ऑन करने से न केवल आपकी बातचीत पूरी तरह स सेफ रहती है बल्कि फोन की बैटरी लाइफ भी काफी हद तक बढ़ जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः पुराना फोन छोड़िए, नए साल में घर लाएं iPhone 17! मिल रहा है बंपर डिस्काउंट, कीमत...

एक्टिवेट करने का ये रहा प्रोसेस

इस खास फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने फोन की Developer Settings को इनेबल करना होगा. इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग में जाना होगा. यहां आपको About Phone नाम का एक नया ऑप्शन मिल जाएगा. इस पर क्लिक करें और Build Number पर 7-8 बार क्लिक करें. इसके बाद आपको You are now a developer! का मैसेज आएगा और आप Quick Settings Developer Tiles में जाकर Sensors Off के ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं.

ये भी पढे़ंः BSNL ने कर दिया कमाल, अब मोबाइल में नेटवर्क न होने पर भी होगी HD कॉलिंग, जानिए कैसे