Advertisement
trendingNow13062607
Hindi Newsटेकबेहतरीन प्लान के बाद भी नहीं मिल रही हाई स्पीड इंटरनेट? Wi-Fi के कछुए जैसी चाल के पीछे छुपा है ये राज, मिनटों में ऐसे करें ठीक

बेहतरीन प्लान के बाद भी नहीं मिल रही हाई स्पीड इंटरनेट? Wi-Fi के कछुए जैसी चाल के पीछे छुपा है ये राज, मिनटों में ऐसे करें ठीक

How to Check Who is Using Wi Fi: आज के डिजिटल युग में हाई स्पीड और सुरक्षित इंटरनेट हर घर की जरूरत बन गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी इंटरनेट स्पीड अचानक स्लो होने का कारण पड़ोसी या अनजान लोग भी हो सकते हैं जो आपके Wi-Fi का इस्तेमाल कर रहे हैं? इससे न सिर्फ इंटरनेट स्लो होता है बल्कि आपकी प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है. आइए जानते हैं कि कैसे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन-कौन आपके Wi-Fi से कनेक्ट है और कैसे उन लोगों को ब्लाक कर सकते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 04, 2026, 11:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेहतरीन प्लान के बाद भी नहीं मिल रही हाई स्पीड इंटरनेट? Wi-Fi के कछुए जैसी चाल के पीछे छुपा है ये राज, मिनटों में ऐसे करें ठीक

How to Check Who is Using Wi Fi: आज के इस डिजिटल युग में इंटरनेट हमारे जीवन की मानों ऑक्सीजन बन गया है. घर से लेकर ऑफिस तक हर जगह फास्ट इंटरनेट की जरूरत होती है. इसी लिए लोग अब अपने घरों पर भी Wi-Fi लगवा रहे हैं.  लेकिन बहुत से लोग अपने घर में Wi-Fi  लगवा तो लेते हैं लेकिन उन्हें अक्सर स्लो स्पीड या लो डेटा जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है. यूजर्स के पास बेहतरीन प्लान होने के बावजूद अचानक इंटरनेट की स्पीड कछुए जैसी होने के पीछे बड़ी वजह होती है. इसके पीछे की एक वजह हो सकते ही कि आपके घर की दीवारों के पार कोई और आपके Wi-Fi के मजे ले रहा हो. पड़ोसियों द्वारा वाई-फाई का इस्तेमाल करना न केवल आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो कर देता है बल्कि यह आपकी प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा हो सकता है.

अगर आपको भी लगता है कि आपके Wi-Fi  का इस्तेमाल कोई और करता है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. आप आसानी से यह जान सकते हैं कि आपके डिवाइस से इंटरनेट का इस्तेमाल कौन कौन कर रहे हैं और रोक भी लगा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे...
 
कैसे पता करें कौन-कौन से डिवाइस आपके Wi-Fi से कनेक्ट हैं? 
इसके लिए आपको न तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत है और न ही परेशान होने की आवश्यकता है. इसके लिए आपको बस अपने Wi-Fi के राउटर एडमिन पैनल में जाकर Connected Devices सेक्शन को चेक करें. यहां आपको सभी डिवाइस के नाम और उनके कनेक्शन की पूरी जानकारी मिल जाएगी अगर कोई ऐसा डिवाइस दिखे जिसे आप न जानते हों या किसी अनजान नाम से हो तो आप उसे ब्लाक भी कर सकते हैं. 
इसके साथ ही Wi-Fi का पासवर्ड बदलते रहना भी चाहिए. हर बार नया पासवर्ड लंबा और अलग अलग कैरेक्टर वाला होना चाहिए. नए पासवर्ड में कम से कम 12 अक्षर, बड़े-छोटे अक्षर, नंबर और विशेष चिह्न जैसे @, #, * का भी इस्तेमाल करना चाहिए. कोशिश करें कि अपने नाम या मोबाइल नंबर को पासवर्ड के रूप में न चुनें, क्योंकि यह आसानी से क्रैक हो सकता है.
 
इस तरह सेफ रखें इसे Wi-Fi
इसके साथ ही अपने Wi-Fi की सुरक्षा के लिए WPA3 या कम से कम WPA2 एन्क्रिप्शन का भी इस्तेमाल करें, पुराने WEP प्रोटोकॉल से बचना चाहिए क्योंकि यह आसानी से हैक हो सकता है. आप अपने Wi-Fi का नाम भी हाइड कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस अपने Wi-Fi के राउटर सेटिंग्स में जाना होगा. यहां आपको Hide SSID या Disable SSID Broadcast नाम से ऑप्शन मिल जाएगा, बस इसे ऑन कर लें. इससे आपका नेटवर्क नाम दूसरों को दिखाई देना बंद हो जाएगा और कनेक्ट करना भी आसान नहीं होगा. साथ ही MAC Address Filtering का यूज करें. इसमें आप केवल उन्हीं डिवाइस का एड्रेस राउटर में डालेंगे जिन्हें आपने एक्सेस दी है और बाकी सभी को ब्लॉक कर देंगे.

ये भी पढ़ेंः ऑफिस है या मंदिर? गेट पर जूते उतरवा रहे हैं बॉस! टेक कंपनियों में वायरल हुआ ये कल्चर

Add Zee News as a Preferred Source

गेस्ट नेटवर्क का भी करे इस्तेमाल 
अगर आपके घर पर अक्सर दोस्त या रिश्तेदार आते रहते हैं और Wi-Fi इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग गेस्ट नेटवर्क बनाना सबसे सेफ तरीका होता है. इससे आपका मेन नेटवर्क और उसका पासवर्ड सेफ रहता है. गेस्ट नेटवर्क का पासवर्ड जरूरत पड़ने पर आसानी से बदला जा सकता है जबकि बाहरी लोग मेन नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे. इन आसान उपायों को अपनाकर आप अपने Wi-Fi की सुरक्षा बढ़ा सकते हैं और पड़ोसियों या मेहमानों के कारण बार-बार पासवर्ड लीक होने की समस्या से बच सकते हैं.

ये भी पढे़ंः क्या आप भी पुराने तरीके से चला रहे हैं Gmail? तुरंत जान लें ये 8 जादुई ट्रिक्स

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

block devices on Wi Fihow to check who is using my wifi

Trending news

'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
Tamil Nadu news
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
Maharashtra news
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
Maharashtra news
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
Asaduddin Owaisi
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?
Assembly Elections 2026
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?
घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल
jammu kashmir news
घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
MA
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
Mustafizur Rahman
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
Blue Supermoon 2026
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?