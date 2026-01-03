बेहतरीन प्लान के बाद भी नहीं मिल रही हाई स्पीड इंटरनेट? Wi-Fi के कछुए जैसी चाल के पीछे छुपा है ये राज, मिनटों में ऐसे करें ठीक

How to Check Who is Using Wi Fi: आज के इस डिजिटल युग में इंटरनेट हमारे जीवन की मानों ऑक्सीजन बन गया है. घर से लेकर ऑफिस तक हर जगह फास्ट इंटरनेट की जरूरत होती है. इसी लिए लोग अब अपने घरों पर भी Wi-Fi लगवा रहे हैं. लेकिन बहुत से लोग अपने घर में Wi-Fi लगवा तो लेते हैं लेकिन उन्हें अक्सर स्लो स्पीड या लो डेटा जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है. यूजर्स के पास बेहतरीन प्लान होने के बावजूद अचानक इंटरनेट की स्पीड कछुए जैसी होने के पीछे बड़ी वजह होती है. इसके पीछे की एक वजह हो सकते ही कि आपके घर की दीवारों के पार कोई और आपके Wi-Fi के मजे ले रहा हो. पड़ोसियों द्वारा वाई-फाई का इस्तेमाल करना न केवल आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो कर देता है बल्कि यह आपकी प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा हो सकता है.

अगर आपको भी लगता है कि आपके Wi-Fi का इस्तेमाल कोई और करता है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. आप आसानी से यह जान सकते हैं कि आपके डिवाइस से इंटरनेट का इस्तेमाल कौन कौन कर रहे हैं और रोक भी लगा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे...



कैसे पता करें कौन-कौन से डिवाइस आपके Wi-Fi से कनेक्ट हैं?

इसके लिए आपको न तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत है और न ही परेशान होने की आवश्यकता है. इसके लिए आपको बस अपने Wi-Fi के राउटर एडमिन पैनल में जाकर Connected Devices सेक्शन को चेक करें. यहां आपको सभी डिवाइस के नाम और उनके कनेक्शन की पूरी जानकारी मिल जाएगी अगर कोई ऐसा डिवाइस दिखे जिसे आप न जानते हों या किसी अनजान नाम से हो तो आप उसे ब्लाक भी कर सकते हैं.

इसके साथ ही Wi-Fi का पासवर्ड बदलते रहना भी चाहिए. हर बार नया पासवर्ड लंबा और अलग अलग कैरेक्टर वाला होना चाहिए. नए पासवर्ड में कम से कम 12 अक्षर, बड़े-छोटे अक्षर, नंबर और विशेष चिह्न जैसे @, #, * का भी इस्तेमाल करना चाहिए. कोशिश करें कि अपने नाम या मोबाइल नंबर को पासवर्ड के रूप में न चुनें, क्योंकि यह आसानी से क्रैक हो सकता है.



इस तरह सेफ रखें इसे Wi-Fi

इसके साथ ही अपने Wi-Fi की सुरक्षा के लिए WPA3 या कम से कम WPA2 एन्क्रिप्शन का भी इस्तेमाल करें, पुराने WEP प्रोटोकॉल से बचना चाहिए क्योंकि यह आसानी से हैक हो सकता है. आप अपने Wi-Fi का नाम भी हाइड कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस अपने Wi-Fi के राउटर सेटिंग्स में जाना होगा. यहां आपको Hide SSID या Disable SSID Broadcast नाम से ऑप्शन मिल जाएगा, बस इसे ऑन कर लें. इससे आपका नेटवर्क नाम दूसरों को दिखाई देना बंद हो जाएगा और कनेक्ट करना भी आसान नहीं होगा. साथ ही MAC Address Filtering का यूज करें. इसमें आप केवल उन्हीं डिवाइस का एड्रेस राउटर में डालेंगे जिन्हें आपने एक्सेस दी है और बाकी सभी को ब्लॉक कर देंगे.

गेस्ट नेटवर्क का भी करे इस्तेमाल

अगर आपके घर पर अक्सर दोस्त या रिश्तेदार आते रहते हैं और Wi-Fi इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग गेस्ट नेटवर्क बनाना सबसे सेफ तरीका होता है. इससे आपका मेन नेटवर्क और उसका पासवर्ड सेफ रहता है. गेस्ट नेटवर्क का पासवर्ड जरूरत पड़ने पर आसानी से बदला जा सकता है जबकि बाहरी लोग मेन नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे. इन आसान उपायों को अपनाकर आप अपने Wi-Fi की सुरक्षा बढ़ा सकते हैं और पड़ोसियों या मेहमानों के कारण बार-बार पासवर्ड लीक होने की समस्या से बच सकते हैं.

