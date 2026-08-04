/न सर्च में दिख रहा न डाउनलोड हो रहा, जानिए क्यों iPhones से अचानक गायब हुआ Telegram App

अगर आप iPhone यूजर हैं और मैसेजिंग के लिए Telegram का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है. टेक दिग्गज कंपनी Apple ने दुनिया के कई देशों में अपने App Store से Telegram को अचानक हटा दिया है. इस खबर के सामने आते ही आईफोन यूजर्स के बीच खलबली मच गई है. सोमवार को जब कई यूज़र्स ने App Store पर टेलीग्राम को सर्च किया, तो ऐप गायब मिला. आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर Apple ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और क्या भारतीय यूज़र्स पर भी इसका कोई असर पड़ेगा.
Apple: We briefly removed Telegram from the App Store after our review found content that violates our strict guidelines prohibiting child sexual abuse material. The app was subsequently restored after the developer promptly removed the content and banned the user who posted it.
— Mark Gurman (@markgurman) August 4, 2026
हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार, दुनिया के कई हिस्सों में iPhone और iPad यूज़र्स को App Store पर Telegram ऐप नहीं दिखाई दे रहा है. जब यूज़र्स इसे सर्च कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स में ऐप शो नहीं हो रहा है. हालांकि, Mac App Store पर यह ऐप अभी भी उपलब्ध है और Android यूज़र्स इसे Google Play Store से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. राहत की बात यह है कि जिन लोगों के फोन में टेलीग्राम पहले से इंस्टॉल है, उनकी सर्विस बंद नहीं हुई है.
भारतीय यूज़र्स के लिए राहत भरी खबर यह है कि भारत इस बैन की चपेट में नहीं आया है. देश में iPhone यूज़र्स अभी भी App Store से Telegram को बिना किसी परेशानी के डाउनलोड और इस्तेमाल कर सकते हैं. Apple ने फिलहाल कुछ चुनिंदा देशों में ही इस ऐप को सर्च और स्टोर से हटाया है.
ब्लूमबर्ग के दिग्गज टेक रिपोर्टर मार्क गुरमन द्वारा शेयर किए गए Apple के बयान में वजह साफ हो गई है. Apple ने स्पष्ट किया कि Telegram पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा आपत्तिजनक कंटेंट पाया गया था, जो उनके सख्त नियमों का उल्लंघन करता है. Apple के अनुसार, जैसे ही Telegram के डेवलपर्स ने उस आपत्तिजनक कंटेंट को हटाया और पोस्ट करने वाले यूजर को ब्लॉक किया, ऐप को तुरंत स्टोर पर वापस री-स्टोर कर दिया गया.
यह पहली बार नहीं है जब Telegram को Apple की कार्रवाई का सामना करना पड़ा हो. इससे पहले साल 2018 में भी Apple ने कंटेंट मॉडरेशन और आपत्तिजनक सामग्री की वजह से दुनियाभर में Telegram को टेंपरेरी हटा दिया था. इसके अलावा 2023 में ब्राजील में भी हिंसा फैलाने वाले ग्रुप्स की जानकारी न देने पर इसे कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया था. वहीं चीन के इंटरनेट रेगुलेटर के आदेश के बाद चीन के App Store से इसे पूरी तरह हटाया जा चुका है.
भारत में भी पिछले कुछ समय से Telegram लगातार सरकार और एजेंसियों की जांच के दायरे में है. NEET परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी इस प्लेटफॉर्म का नाम उछला था. इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इसे 'नया डार्क वेब' तक कह दिया था. सरकार का मानना है कि साइबर क्राइम और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए टेलीग्राम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.