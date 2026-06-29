/महंगाई और भारी कर्ज के बीच AI लाएगा आर्थिक तबाही? BIS की इस चेतावनी से मचा बवाल

आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के दीवानेपन में डूबी हुई है. शेयर मार्केट से लेकर बड़ी टेक कंपनियों तक, हर जगह सिर्फ AI का ही बोलबाला है. लेकिन क्या यह तरक्की सचमुच टिकाऊ है? स्विट्जरलैंड स्थित बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) ने अपनी 2026 की वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट में एक ऐसा चौंकाने वाला दावा किया है, जिसने ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा दिया है.
BIS ने चेतावनी दी है कि AI का यह सुनहरा दौर बहुत जल्द ही खत्म हो सकता है और इसके पीछे बढ़ता हुआ वैश्विक कर्ज और महंगाई जैसे बड़े खतरे छुपे हुए हैं.
पूरी दुनिया में इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर जो उत्साह देखा जा रहा है, वह शायद ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है. केंद्रीय बैंकों की वैश्विक संस्था 'बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स' (BIS) ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में दुनिया को आगाह किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, भले ही AI की वजह से भविष्य में उत्पादकता बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन इस क्षेत्र में हो रहा अंधाधुंध निवेश वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है.
पिछले कुछ समय में दुनिया ने कई बड़े झटकों का सामना किया है. इसमें बढ़ते टैरिफ, पश्चिम एशिया का तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना शामिल है. इसके बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था मज़बूत बनी रही. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मज़बूती के पीछे वित्तीय बाज़ारों की आसान शर्तें और AI सेक्टर में होने वाला भारी-भरकम निवेश था. लेकिन अब यही ताकतें मुसीबत का सबब बन सकती हैं. अगर निवेशकों ने AI पर होने वाले खर्च को लेकर अपने फैसले बदले, तो मार्केट में बड़ी अस्थिरता आ सकती है.
रिपोर्ट यह साफ़ करती है कि AI तकनीक में कोई खराबी नहीं है. रिसर्च से पता चलता है कि AI के इस्तेमाल से कंपनियों और कर्मचारियों के समय में 20 से 50 प्रतिशत तक की बड़ी बचत हो रही है. चिंता की बात यह नहीं है कि AI काम का नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि फाइनेंशियल मार्केट इसके भविष्य के फायदों को जरूरत से ज्यादा आंक रहा है. यह एक तरह का हाइप (Hype) बन चुका है, जो कभी भी टूट सकता है.
BIS ने अपनी रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा किया है. AI के इन्फ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए टेक कंपनियां लगातार कर्ज ले रही हैं. प्राइवेट क्रेडिट और गैर-बैंकिंग लोन देने वाली संस्थाएं इस रेस में सबसे आगे हैं. अगर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने खर्चों में कटौती की, तो पूरी सप्लाई चेन मलबे की तरह ढह जाएगी. इसमें इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी वो कंपनियां भी डूब सकती हैं, जो AI के डेटा सेंटर बना रही हैं.
दुनियाभर के देशों पर इस समय कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है और ब्याज दरें भी ऊंची बनी हुई हैं. ऐसी स्थिति में सरकारों के पास किसी नए आर्थिक संकट से निपटने के लिए बहुत कम गुंजाइश बची है. BIS के अधिकारी फ्रैंक स्मेट्स के अनुसार, इस नए वित्तीय संकट की वजह से सरकारी बॉन्ड की वैल्यू में बड़ी गिरावट आ सकती है. इससे केंद्रीय बैंकों के लिए नीतियां बनाना मुश्किल हो जाएगा और मार्केट को शांत करने के लिए उन्हें बीच में दखल देना पड़ेगा, जिसके अपने अलग नुकसान होंगे.