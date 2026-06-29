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महंगाई और भारी कर्ज के बीच AI लाएगा आर्थिक तबाही? BIS की इस चेतावनी से मचा बवाल

क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बूम जल्द ही खत्म होने वाला है? BIS की एनुअल इकोनॉमिक रिपोर्ट 2026 ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, बढ़ते कर्ज और महंगाई को लेकर दी है बड़ी चेतावनी. पूरी डिटेल्स यहां पढ़ें.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 29, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:10 AM IST
महंगाई और भारी कर्ज के बीच AI लाएगा आर्थिक तबाही? BIS की इस चेतावनी से मचा बवाल
Image Credit: BIS ने वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट में एक ऐसा चौंकाने वाला दावा किया है, जिसने ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा दिया है.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

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