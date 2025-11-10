Oakter 65W GaN Charger Review: क्या ये है एक परफेक्ट ट्रैवल चार्जर? दिखने में स्टाइलिश, जानिए खूबियां और कमियां

Oakter 65W GaN Charger को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल दोनों हो. GaN (Gallium Nitride) तकनीक पर बना यह चार्जर पारंपरिक सिलिकॉन चार्जर्स की तुलना में कम गर्म होता है और ज्यादा पावर-एफिशिएंट है. चार्जर का मैट फिनिश वाला मजबूत बॉडी डिजाइन और 3-पिन भारतीय प्लग इसे और भरोसेमंद बनाते हैं. दीवार पर यह मजबूती से फिट होता है और किसी भी सॉकेट में आसानी से लगाया जा सकता है. सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने इसके साथ एक 1.5 मीटर की USB-C से USB-C केबल दी है, जो पूरे 65W आउटपुट को सपोर्ट करती है. यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो ऑल-इन-वन चार्जिंग किट चाहते हैं.

परफॉर्मेंस और कम्पैटिबिलिटी: पावर और एफिशिएंसी दोनों

Oakter का यह 65W GaN Charger USB Power Delivery (PD 3.0) और PPS (Programmable Power Supply) स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करता है. इसका मतलब है कि यह चार्जर अलग-अलग डिवाइस की जरूरत के हिसाब से वोल्टेज और करेंट को एडजस्ट कर सकता है. यह MacBook Air, iPhone 15, Samsung Galaxy S24, Google Pixel और अन्य USB-C डिवाइस के साथ पूरी तरह कम्पैटिबल है. चार्जिंग टेस्ट के दौरान इसने लैपटॉप्स को फुल स्पीड पर चार्ज किया, और गर्म होने की समस्या नहीं दिखी. स्मार्टफोन चार्ज करते समय यह ऑटोमैटिकली पावर आउटपुट कम कर देता है, जिससे फास्ट और सेफ चार्जिंग होती है.

सुरक्षा और सर्टिफिकेशन: भरोसे के साथ सेफ्टी

Oakter ने इस चार्जर में मल्टी-लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम दिया है. इसमें ओवरवोल्टेज, शॉर्ट सर्किट और ओवरहीटिंग से सुरक्षा के फीचर शामिल हैं. यह चार्जर BIS सर्टिफाइड है, यानी यह भारत के सुरक्षा और क्वालिटी मानकों पर खरा उतरता है. यह खासतौर पर उन लोगों के लिए सही है जो बार-बार लैपटॉप, टैबलेट या वियरेबल्स जैसे संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज करते हैं.

यूजेबिलिटी और डेली एक्सपीरियंस: ट्रैवलर का सच्चा साथी

Oakter 65W GaN Charger बहुत हल्का है और छोटे पाउच में आसानी से फिट हो जाता है. इसे ट्रैवल या डेस्क सेटअप दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. बॉक्स में शामिल केबल से इसे तुरंत इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जा सकता है — अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं. इसका सिर्फ एक सिंगल पोर्ट डिजाइन इसकी एकमात्र कमी है. अगर आपको एक साथ कई डिवाइस चार्ज करने होते हैं तो यह थोड़ा सीमित हो सकता है. लेकिन अगर आप एक-डिवाइस यूजर हैं (जैसे लैपटॉप या फोन), तो यह कमी महसूस नहीं होगी.

खूबियां (Pros)

• कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन

• GaN टेक्नोलॉजी से कम गर्मी और ज्यादा एफिशिएंसी

• 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

• बॉक्स में 1.5 मीटर USB-C केबल

• BIS सर्टिफिकेशन और मल्टी-प्रोटेक्शन

कमियां (Cons)

• सिर्फ एक चार्जिंग पोर्ट

• कुछ लैपटॉप मॉडल में पूरा 65W आउटपुट नहीं दे पाता

• व्हाइट कलर वैरिएंट में धूल जल्दी दिखाई देती है

Verdict: क्या यह ₹1,599 में सही डील है?

अगर आप ऐसा चार्जर चाहते हैं जो एक ही डिवाइस को फुल स्पीड पर चार्ज करे, कम जगह ले और ट्रैवल-फ्रेंडली हो, तो Oakter 65W GaN Charger एक शानदार विकल्प है. ₹1,599 की कीमत में यह चार्जर स्पीड, सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी का बेहतरीन संतुलन देता है. हालांकि मल्टीपोर्ट की कमी है, लेकिन इसके कॉम्पैक्ट डिजाइन, पावर एफिशिएंसी और भरोसेमंद चार्जिंग की वजह से यह अपने प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट सिंगल-पोर्ट GaN चार्जर्स में से एक है.