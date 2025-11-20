Bank से आया OTP फर्जी तो नहीं? बस एक 'अक्षर' देखकर पहचानिए, फॉड से बचाएगा TRAI का नया नियम

TRAI New OTP Rule: साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बीच अब TRAI ने OTP सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नया नियम लागू कर दिया है. अक्सर बैंक या पेमेंट से जुड़े फर्जी मैसेज में भेजे गए नकली OTP के कारण लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं. इसी खतरे को कम करने के लिए अब हर असली OTP में एक ‘अक्षर’ दिखेगा, जिससे यूजर तुरंत पहचान पाएंगे कि मैसेज वाकई बैंक की तरफ से आया है या कोई फ्रॉड की कोशिश कर रहा है.
Trending Photos
TRAI New OTP Rule: देश में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. हर दिन नए-नए तरीकों से कहीं-न-कहीं किसी यूज़र की जीवन भर की कमाई गायब हो जाती है, तो वहीं किसी का सोशल मीडिया हैक हो जाता है. इन ज्यादातर मामलों में एक छोटा-सा कोड यानी OTP ही अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है. बस एक गलत OTP शेयर करना और हैकर आपके फोन-बैंक या सोशल मीडिया अकाउंट तक पहुंच जाते हैं. लेकिन असली मुश्किल तब होती है जब आपके फोन पर एक साथ कई OTP मैसेज आने लगते हैं. यूज़र्स अक्सर यह नहीं जान पाते हैं कि इनमें से असली कौन-सा है और फेक यानी नकली ओटीपी है. ऐसे ही मामलों को रोकने के लिए TRAI ने एक नई शुरुआत की है जिसकी मदद से आप आसानी से असली और नकली ओटीपी या मैसेज की पहचान कर सकते हैं.
अब हर SMS के साथ दिखेगा एक खास कोड
TRAI ने सभी कंपनियों के लिए नियम बना दिया है कि वे SMS के साथ एक खास अल्फाबेट कोड भी दिखाएं. ये कोड SMS के सेंडर ID में दिखाई देते हैं. इन कोड की सहायता से आप तुरंत यह जान सकते हैं कि मैसेज कैसा है और कितना भरोसेमंद है.
इन कोड्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है-
S-कोड
अगर आपके मोबाइल नंबर पर आने वाला मैसेज S से खत्म हो रहा है तो जान लीजिए कि यह ट्रांजैक्शनल SMS है. इन्हीं मैसेज में बैंक, UPI ऐप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी जरूरी सर्विस का OTP मिलता है.
जैसे- VK-ICICIS, BP-GPAY S
यह कोड बताता है कि OTP भेजने वाला नंबर किसी कंपनी या संस्था के नाम से रजिस्टर्ड है.
P-कोड
वहीं अगर आपके नंबर पर आने वाला मैसेज P से समाप्त हो रहा है तो यह एक प्रमोशनल मैसेज होता है. ये आमतौर पर ऑफर्स, डिस्काउंट, रिचार्ज, सेल या मार्केटिंग से जुड़े मैसेज होते हैं. इनमें OTP आना नार्मल बात नहीं है. अगर किसी P-कोड वाले मैसेज में OTP भेजा गया है तो सावधान रहिए.
G-कोड
G से खत्म होने वाले मैसेज सरकारी योजनाओं, सरकारी सर्विस या नोटिफिकेशन से जुड़े होते हैं. जैसे आधार, पेंशन, मनरेगा, सरकारी पोर्टल्स.
ये भी पढ़ेंः ठंड में हीटर-गर्मी में AC, अब एक मशीन में दोनों मजे! Hot & Cold AC पर है धांसू ऑफर
कैसे पहचानें फ्रॉड SMS?
TRAI के नियम के अनुसार हर असली और रजिस्टर्ड SMS में इनमें से कोई एक कोड जरूर होना चाहिए.
वहीं अगर आपके फोन पर आने वाले किसी मैसेज में S, G या P कोड नहीं दिखता है तो उससे सावधान रहें.
ऐसा मैसेज या तो किसी नार्मल नंबर से भेजा गया है या किसी अनवैरिफाइड सेंडर से आया है.
ऐसी स्थिति में OTP भूल से भी शेयर न करें और उस मैसेज को तुरंत डिलीट कर दें.
ये भी पढे़ंः अपराधी हैरान! यह कुत्ता क्या है? रोबोट ने बंधकों को बचाया! सर्च ऑपरेशन में भी शामिल