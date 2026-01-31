सरकार ने बैन किया ये खतरनाक ऐप, चुपके से आपकी गैलरी और कॉन्टैक्ट्स कर रहा था चोरी; कहीं आपके भी फोन में तो नहीं?

Advertisement
Hindi Newsटेकसरकार ने बैन किया ये खतरनाक ऐप, चुपके से आपकी गैलरी और कॉन्टैक्ट्स कर रहा था चोरी; कहीं आपके भी फोन में तो नहीं?

Government Ban Fraud Apps: आज के इस डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारी जरूरत बन गया है लेकिन यही फोन साइबर ठगों का सबसे बड़ा हथियार भी बनता जा रहा है. कम समय में ज्यादा कमाई और घर बैठे पैसा कमाने के लालच में लोग बिना सोचे-समझे ऐसे ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं, जो उनकी जेब के साथ-साथ पर्सनल प्राइवेसी पर भी सेंध लगा देते हैं. इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने ऐसे ही एक खतरनाक एंड्रॉइड ऐप पर बड़ा एक्शन लिया है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 31, 2026, 06:51 AM IST
Government Ban Fraud Apps: अगर आप भी घर बैठे जल्दी पैसा कमाने के लालच में कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, तो संभल जाइए. डिजिटल इंडिया के दौर में आपके स्मार्टफोन में छिपा एक छोटा सा ऐप आपकी जिंदगी भर की कमाई पर डाका डाल सकता है. या फिर रातों-रात अमीर बनने का सपना आपको जेल की सलाखों के पीछे तक भी ले जा सकता है!भारत सरकार ने एक ऐसे ही खतरनाक एंड्रॉइड स्कैम पर बड़ा एक्शन लिया है जो Wingo ऐप के जरिए मासूम लोगों को अपना शिकार बना रहा था. सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यह ऐप न सिर्फ आपके पैसे लूटने का काम कर रहा था बल्कि आपकी प्राइवेसी का भी गलत इस्तेमाल  कर सकता था. अगर आपके फोन में भी यह ऐप मौजूद है तो बिना देर किए डिलीट कर दें.

भारत सरकार ने Wingo नाम के एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क पर कड़ा एक्शन लिया है. गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने इस ऐप के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है. कई शिकायतें मिलने के बाद I4C ने इस साइबर ठगी नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक्शन लिया. अधिकारियों के मुताबिक Wingo ऐप यूजर्स को जल्दी पैसे कमाने का लालच देता था और चुपचाप उनके मोबाइल डिवाइस और प्राइवेट डेटा का भी गलत इस्तेमाल करता था.

कैसे Wingo ऐप के जरिए की जा रही थी साइबर ठगी
अधिकारियों के अनुसार यह ऐप कम समय से बहुत ज्यादा कमाई और पक्के रिटर्न की बात करता था. यूजर्स को छोटे टास्क पूरे करने या निवेश के नाम पर पैसे जमा करने के लिए कहा जाता था. इसके बाद या तो ऐप बंद हो जाता था या फिर यूजर अकाउंट को ही ब्लॉक कर दिया जाता था. पेमेंट से किसी भी प्रकार का खतरा न हो और पुलिस से बचने के लिए UPI या वॉलेट के जरिए पेमेंट कराया जाता था जिससे लेन-देन का पता लगाना मुश्किल हो जाता था. एप कॉन्टैक्ट्स, गैलरी और लोकेशन जैसी जरूरी ऐप्स की परमिशन मांगता था जिससे पर्सनल डेटा चोरी का भारी रिस्क था.

सरकार का बड़ा एक्शन
सरकारी एजेंसियों ने इस स्कैम को पूरी तह से खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं-

Wingo ऐप से जुड़े कमांड और कंट्रोल सर्वर्स को जियो-ब्लॉक कर दिया गया है. इसके साथ ही 1.53 लाख सब्सक्राइबर्स वाले 4 टेलीग्राम चैनल्स को बंद किया गया है. इस फ्रॉड को प्रमोट करने वाले 53 से ज्यादा वीडियो यूट्यूब से हटा दिए गए हैं.

इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए क्या करें?
अगर आप भी इस तरह के फ्रॉड का शिकार नहीं बनना चाहते हैं तो सरकार की एडवाइजरी यूजर्स को ध्यान देना चाहिए-

जल्द मुनाफे का दावा करने वाले ऐप्स के चक्कर में न पड़ें.

ये भी पढे़ंः Google Maps का नया अवतार! अब बिना फोन चलाए पता चल जाएगा आपका रास्ता, जानें कैसे

ऐप डाउनलोड करते समय गैलरी या SMS जैसी गैर-जरूरी परमिशन देने से बचें.

किसी भी अनजान UPI आईडी पर पैसे ट्रांसफर न करें.

अगर आपके साथ किसी तरह का ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है तो बिना देर किए 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें.

ये भी पढ़ेंः क्या Starlink लॉन्च करने जा रहा बिना सिम वाला स्मार्टफोन? एलन मस्क ने दिया बड़ा हिंट

