Advertisement
trendingNow13034176
Hindi Newsटेक

WhatsApp का खेल खत्म? Jio-VI के बाद Airtel ने भी Google से कर ली डील, अब बदल जाएगी चैटिंग की पूरी दुनिया!

Airtel Google RCS Deal: भारत में मैसेजिंग की जंग एक नए मोड़ पर आ गई है. Jio और Vodafone-Idea के बाद अब Airtel भी Google के साथ हाथ मिला लिया है, जिससे नार्मल SMS एक सुपर चैट में बदलने वाला है. RCS टेक्नोलॉजी की एंट्री के साथ यूजर्स को अब बिना किसी ऐप के ही WhatsApp जैसे कमाल के फीचर्स मिलने वाले हैं. यह साझेदारी यूजर्स के मैसेजिंग एक्सपीरियंस बदल सकता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 09, 2025, 06:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp का खेल खत्म? Jio-VI के बाद Airtel ने भी Google से कर ली डील, अब बदल जाएगी चैटिंग की पूरी दुनिया!

SMS to Super Chat: भारत में मैसेजिंग ऐप्स की लड़ाई तेज हो गई है. प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी Airtel ने आखिरकार Google के साथ हाथ मिला लिया है जिसके बाद अब WhatsApp एक्सपीरियंस आपको नार्मल SMS पर भी मिलने वाला है. RCS यानी Rich Communication Services के जरिए यूजर्स को अब नार्मल मैसेज में भी यूजर्स को मिलेगा रीड-रिसीट, फोटो-वीडियो शेयरिंग, ग्रुप चैट और एन्क्रिप्शन जैसे एडवांस फीचर्स वो भी बिना किसी दूसरे ऐप के. इस डील के लिए Reliance Jio और Vodafone-Idea के बाद अब Airtel भी Google के साथ हाथ मिलाने जा रहा है. भारत में टेलीकॉम सेक्टर का यह नया कदम सीधे-सीधे WhatsApp के बिजनेस मैसेजिंग दुनिया को चुनौती देने वाला हो सकता है.

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार एक साल की दूरी के बाद Airtel ने RCS मैसेजिंग देने के लिए Google के साथ हाथ मिलाया है. दोनों कंपनियों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत Airtel जल्द ही Google के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके RCS देना शुरू कर देगा. RCS को ट्रेडिशनल SMS का एडवांस रूप माना जाता है.

Airtel दूर क्यों था?
Jio और VI के उलट Airtel ने अब तक RCS को चालू करने के लिए Google या Apple के साथ पार्टनरशिप करने से साफ इंकार कर दिया था. रिपोर्ट के अनुसार Airtel का मानना ​​था कि RCS से यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में हो सकती है. Airtel ने टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI से OTT कम्युनिकेशन चैनल को एंटी-स्पैम रेगुलेशन के तहत लाने की भी रिक्वेस्ट की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले नहीं था एयरटेल तैयार
सूत्रों के मुताबिक  Google अब एयरटेल के इंटेलिजेंट स्पैम फिल्टर के साथ RCS को इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हो गया है. इस कदम ने दोनों कंपनियों के बीच हाल ही में हुए एग्रीमेंट का रास्ता साफ किया है. अब भारत की तीनों बड़ी टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया ने RCS को अपना लिया है. एयरटेल के शामिल होने के बाद भारत में बिजनेस मैसेजिंग सेगमेंट में WhatsApp के दबदबे को बड़ी चुनौती मिल सकती है.

यूजर्स को क्या होगा फायदा?
RCS सर्विस शुरू होने के बाद Airtel यूजर्स को अब नार्मल SMS में भी WhatsApp जैसा एडवांस चैटिंग एक्सपीरियंस मिलने लगेगा. यह सर्विस मोबाइल डेटा और Wi-Fi दोनों पर काम करती है इसलिए मैसेजिंग ज्यादा तेज और भरोसेमंद हो जाती है. इसके जरिए यूजर्स बिना किसी परेशानी के SMS ऐप में ही फोटो-वीडियो भेज सकेंगे लोकेशन शेयर कर सकेंगे और ग्रुप चैट भी कर पाएंगे.

अब आगे क्या? 
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगला कदम ऑफ-नेट RCS इंटरऑपरेबिलिटी यानी अलग-अलग नेटवर्क पर RCS मैसेज भेजने की क्षमता को ऑन करने के लिए ऑपरेटरों के बीच बातचीत करना होगा. इस फैसले से नए मैसेजिंग इकोसिस्टम में इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज यानी IUC लग सकते हैं.

एयरटेल की तैयारी
रिपोर्ट के अनुसार एयरटेल हर मैसेज के लिए ₹0.11 चार्ज करेगा जिसमें गूगल के साथ 80:20 रेवेन्यू-शेयरिंग होगा. Airtel के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि हम RCS मैसेज के लिए सख्त गाइडलाइंस पर गूगल के साथ मिलकर काम करेंगे जिससे यह पक्का हो सके कि वे हमारे स्पैम-बेस्ड AI फिल्टर से पास हों.

ये भी पढे़ंः Elon Musk के Starlink की कितनी होगी भारत में कीमत? SpaceX ने कर दिया खुलासा

RCS मैसेजिंग क्या है?
आपकी जानाकरी के लिए बता दें कि RCS एक ग्लोबल मैसेजिंग स्टैंडर्ड है जिसे साल 2007 में ग्लोबल टेलीकॉम इंडस्ट्री बॉडी GSMA ने SMS की जगह लेने के लिए तैयार किया था. इसमें रीड रिसीट, फाइल शेयरिंग, ग्रुप चैट, लोकेशन शेयरिंग और एन्क्रिप्शन जैसे एडवांस्ड फीचर्स होते हैं. इसका मकसद WhatsApp और दूसरे मैसेजिंग ऐप्स से मुकाबला करने के लिए एक यूनिवर्सल कैरियर-बेस्ड मैसेजिंग स्टैंडर्ड बनाना था. भारत में एंटरप्राइज मैसेजिंग मार्केट लगभग ₹2,500 करोड़ का है जिसमें ट्रेडिशनल SMS का मार्केट में 90% हिस्सा है.

ये भी पढे़ंः भारत में धमाल मचाने आ रहे Realme के 2 Smartphones, कंपनी ने कर दिया कंफर्म

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Airtel Google RCS DealSMS to Super ChatAirtel RCS

Trending news

भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ
Weather
भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ
'हिंदू-मुसलमान जिंदाबाद...' संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए, सांसदों ने की तारीफ
aimim asaduddin owaisi
'हिंदू-मुसलमान जिंदाबाद...' संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए, सांसदों ने की तारीफ
दीपक जलाने का दिया आदेश तो मच गया सियासी घमासान, कौन हैं जस्टिस स्वामीनाथन?
Tamil Nadu
दीपक जलाने का दिया आदेश तो मच गया सियासी घमासान, कौन हैं जस्टिस स्वामीनाथन?
गुजरात में बनेगी अब जनता की सरकार, राजकोट में बोले अरविंद केजरीवाल का BJP पर हमला
Arvind Kejriwal
गुजरात में बनेगी अब जनता की सरकार, राजकोट में बोले अरविंद केजरीवाल का BJP पर हमला
पुलिस की आंख में धूल झोंक गोवा क्लब के मालिक भागे, IndiGo की फ्लाइट से फुकेट फरार
Goa
पुलिस की आंख में धूल झोंक गोवा क्लब के मालिक भागे, IndiGo की फ्लाइट से फुकेट फरार
'अच्छी सर्विस चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा...', टोल से शहरों के जाम पर क्या बोले गडकरी
Nitin Gadkari
'अच्छी सर्विस चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा...', टोल से शहरों के जाम पर क्या बोले गडकरी
चीन भारतीय नागरिकों को टार्गेट... महिला के साथ दुर्व्यवहार पर MEA की चीन को चेतावनी
MEA
चीन भारतीय नागरिकों को टार्गेट... महिला के साथ दुर्व्यवहार पर MEA की चीन को चेतावनी
SIR के बाद ECI ने पार्टियों से मांगा जरूरी दस्तावेज, खत में लिखा- फौरन जमा कराएं...
Election Commission
SIR के बाद ECI ने पार्टियों से मांगा जरूरी दस्तावेज, खत में लिखा- फौरन जमा कराएं...
कर्ज और कंगाली ने ली तीन जान, मां के साथ मिलकर महिला ने उतारा बेटे को मौत के घाट
Karnataka News
कर्ज और कंगाली ने ली तीन जान, मां के साथ मिलकर महिला ने उतारा बेटे को मौत के घाट
सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड
Punjab
सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड