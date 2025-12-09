WhatsApp का खेल खत्म? Jio-VI के बाद Airtel ने भी Google से कर ली डील, अब बदल जाएगी चैटिंग की पूरी दुनिया!

SMS to Super Chat: भारत में मैसेजिंग ऐप्स की लड़ाई तेज हो गई है. प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी Airtel ने आखिरकार Google के साथ हाथ मिला लिया है जिसके बाद अब WhatsApp एक्सपीरियंस आपको नार्मल SMS पर भी मिलने वाला है. RCS यानी Rich Communication Services के जरिए यूजर्स को अब नार्मल मैसेज में भी यूजर्स को मिलेगा रीड-रिसीट, फोटो-वीडियो शेयरिंग, ग्रुप चैट और एन्क्रिप्शन जैसे एडवांस फीचर्स वो भी बिना किसी दूसरे ऐप के. इस डील के लिए Reliance Jio और Vodafone-Idea के बाद अब Airtel भी Google के साथ हाथ मिलाने जा रहा है. भारत में टेलीकॉम सेक्टर का यह नया कदम सीधे-सीधे WhatsApp के बिजनेस मैसेजिंग दुनिया को चुनौती देने वाला हो सकता है.

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार एक साल की दूरी के बाद Airtel ने RCS मैसेजिंग देने के लिए Google के साथ हाथ मिलाया है. दोनों कंपनियों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत Airtel जल्द ही Google के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके RCS देना शुरू कर देगा. RCS को ट्रेडिशनल SMS का एडवांस रूप माना जाता है.

Airtel दूर क्यों था?

Jio और VI के उलट Airtel ने अब तक RCS को चालू करने के लिए Google या Apple के साथ पार्टनरशिप करने से साफ इंकार कर दिया था. रिपोर्ट के अनुसार Airtel का मानना ​​था कि RCS से यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में हो सकती है. Airtel ने टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI से OTT कम्युनिकेशन चैनल को एंटी-स्पैम रेगुलेशन के तहत लाने की भी रिक्वेस्ट की थी.

पहले नहीं था एयरटेल तैयार

सूत्रों के मुताबिक Google अब एयरटेल के इंटेलिजेंट स्पैम फिल्टर के साथ RCS को इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हो गया है. इस कदम ने दोनों कंपनियों के बीच हाल ही में हुए एग्रीमेंट का रास्ता साफ किया है. अब भारत की तीनों बड़ी टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया ने RCS को अपना लिया है. एयरटेल के शामिल होने के बाद भारत में बिजनेस मैसेजिंग सेगमेंट में WhatsApp के दबदबे को बड़ी चुनौती मिल सकती है.

यूजर्स को क्या होगा फायदा?

RCS सर्विस शुरू होने के बाद Airtel यूजर्स को अब नार्मल SMS में भी WhatsApp जैसा एडवांस चैटिंग एक्सपीरियंस मिलने लगेगा. यह सर्विस मोबाइल डेटा और Wi-Fi दोनों पर काम करती है इसलिए मैसेजिंग ज्यादा तेज और भरोसेमंद हो जाती है. इसके जरिए यूजर्स बिना किसी परेशानी के SMS ऐप में ही फोटो-वीडियो भेज सकेंगे लोकेशन शेयर कर सकेंगे और ग्रुप चैट भी कर पाएंगे.

अब आगे क्या?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगला कदम ऑफ-नेट RCS इंटरऑपरेबिलिटी यानी अलग-अलग नेटवर्क पर RCS मैसेज भेजने की क्षमता को ऑन करने के लिए ऑपरेटरों के बीच बातचीत करना होगा. इस फैसले से नए मैसेजिंग इकोसिस्टम में इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज यानी IUC लग सकते हैं.

एयरटेल की तैयारी

रिपोर्ट के अनुसार एयरटेल हर मैसेज के लिए ₹0.11 चार्ज करेगा जिसमें गूगल के साथ 80:20 रेवेन्यू-शेयरिंग होगा. Airtel के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि हम RCS मैसेज के लिए सख्त गाइडलाइंस पर गूगल के साथ मिलकर काम करेंगे जिससे यह पक्का हो सके कि वे हमारे स्पैम-बेस्ड AI फिल्टर से पास हों.

RCS मैसेजिंग क्या है?

आपकी जानाकरी के लिए बता दें कि RCS एक ग्लोबल मैसेजिंग स्टैंडर्ड है जिसे साल 2007 में ग्लोबल टेलीकॉम इंडस्ट्री बॉडी GSMA ने SMS की जगह लेने के लिए तैयार किया था. इसमें रीड रिसीट, फाइल शेयरिंग, ग्रुप चैट, लोकेशन शेयरिंग और एन्क्रिप्शन जैसे एडवांस्ड फीचर्स होते हैं. इसका मकसद WhatsApp और दूसरे मैसेजिंग ऐप्स से मुकाबला करने के लिए एक यूनिवर्सल कैरियर-बेस्ड मैसेजिंग स्टैंडर्ड बनाना था. भारत में एंटरप्राइज मैसेजिंग मार्केट लगभग ₹2,500 करोड़ का है जिसमें ट्रेडिशनल SMS का मार्केट में 90% हिस्सा है.

