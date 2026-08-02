/क्या WhatsApp पर आने वाले हैं Age Verification Rules, आपसे भी मांगी जा रही है Date of Birth? जानें पूरा मामला

सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स पर बच्चों की सेफ्टी को लेकर सुरक्षा को लेकर दुनियाभर में बहस तेज हो गई है. इसी बीच, भारत में WhatsApp यूजर्स के बीच एक नया स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी WhatsApp यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है. वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट में दावा कि या जा रहा है कि WhatsApp जल्द ही भारत में उम्र से जुड़ी नई शर्तें लागू कर सकता है और इसके लिए यूजर्स से उनकी Date of Birth यानी जन्मतिथि मांगी जा रही है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या वाकई भारत सरकार सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के लिए सख्त नियम लाने वाली है, या यह सिर्फ एक अफवाह है? आइए जानते हैं इस वायरल दावे का पूरा सच और मेटा का इस पर क्या कहना है.