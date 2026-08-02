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क्या WhatsApp पर आने वाले हैं Age Verification Rules, आपसे भी मांगी जा रही है Date of Birth? जानें पूरा मामला

सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत में WhatsApp पर Age Verification फीचर की चर्चा तेज हो गई है. एक वायरल स्क्रीनशॉट में दावा है कि ऐप यूजर्स से जन्मतिथि मांग रहा है. जानिए क्या वाकई नियम बदलने वाले हैं?

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 02, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:31 PM IST
क्या WhatsApp पर आने वाले हैं Age Verification Rules, आपसे भी मांगी जा रही है Date of Birth? जानें पूरा मामला

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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