क्या Meta पढ़ रहा है आपके WhatsApp के प्राइवेट मैसेज? एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के दावों पर मचा बवाल, कोर्ट पहुंचा मामला

WhatsApp privacy Lawsuit: दिग्गज टेक कंपनी Meta एक बार फिर मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है. एक बार फिर से मैसेजिंग ऐप WhatsApp पर प्राइवेसी को लेकर बड़ा आरोप लग रहा है. भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों के यूजर्स के एक ग्रुप ने WhatsApp की Meta के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में केस दर्ज कराया है. याचिका में दावा किया गया है कि WhatsApp की एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) की सुविधा एक दिखावा है और कंपनी वास्तव में यूजर्स के प्राइवेट मैसेज पढ़ सकती है.

WhatsApp की एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सेफ्टी फीचर को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है. अमेरिका की कोर्ट में Meta के खिलाफ केस दायर किया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी WhatsApp यूजर्स की प्राइवेट चैट्स को स्टोर करती है और उसके कर्मचारी इन मैसेज तक पहुंच बना सकते हैं.

यह केस ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के यूजर्स की तरफ से दायर किया गया है. याचिका दायर करने वाले लोगों का कहना है कि Meta और WhatsApp ने यूजर्स से यह दावा किया कि उनकी चैट पूरी तरह सेफ और प्राइवेट है जबकि हकीकत कुछ और है.

WhatsApp काफी समय से दावा करता रहा है कि उसकी चैट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होती है. इसका मतलब होता है कि मैसेज सिर्फ भेजने वाला और पाने वाला ही पढ़ सकता है कंपनी भी नहीं. WhatsApp ऐप में भी लिखा होता है कि इस चैट को सिर्फ इसमें शामिल लोग ही पढ़ या देख सकते हैं. लेकिन कोर्ट में दायर केस में आरोप लगाया गया है कि Meta और WhatsApp यूजर्स के मैसेज को स्टोर करते हैं उनका विश्लेषण करते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें एक्सेस भी कर सकते हैं. दायर की गई याचिका में यह भी कहा गया है कि कंपनी ने अरबों यूजर्स को गुमराह किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

केस में कुछ व्हिसलब्लोअर्स का हवाला भी दिया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर यह जानकारी दी गई है लेकिन उनकी पहचान सामने नहीं लाई गई है.

ये भी पढ़ेंः लैवेंडर के फूलों से बनेगी बिजली.. वैज्ञानिकों ने कचरे से बनाई सस्ती और पावरफुल बैटरी

मेटा ने क्या कहा?

वहीं Meta ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. Meta के स्पोकपर्सन एंडी स्टोन के मुताबिक WhatsApp पिछले 10 सालों से Signal प्रोटोकॉल पर आधारित एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर रहा है और यूजर्स के मैसेज पूरी तरह सेफ हैं. Meta ने इस मुकदमे को बेबुनियाद और काल्पनिक बताया है और कहा है कि वह याचिकाकर्ताओं के वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करेगा.

अब याचिकाकर्ता इस मामले को क्लास-एक्शन मुकदमे में बदलवाने की मांग कर रहे हैं जिससे दुनिया भर के WhatsApp यूजर्स की ओर से मामला लड़ा जा सके.

ये भी पढ़ेंः अब बिना तार, बिना डिश… लेजर से मिलेगा तेज इंटरनेट! 'तारा' कंपनी की नई टेक्नोलॉजी...