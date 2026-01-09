क्या AI के चक्कर में डूबेगी Elon Musk की लंका? X पर ताला लगाने की तैयारी में ये देश! PM बोले- सहन नहीं करेंगे

Advertisement
Grok का इस्तेमाल करके महिलाओं और बच्चों की तस्वीरों को बिना कपड़ों के दिखाया गया, जिसके बाद ब्रिटेन की सरकार सख्त हो गई है. ब्रिटिश अखबार Telegraph की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला इतना गंभीर है कि अब X पर कार्रवाई करने के सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 09, 2026, 07:20 AM IST
एलन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ब्रिटेन में बैन हो सकता है. इसकी वजह X के AI चैटबॉट Grok को लेकर उठा बड़ा विवाद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Grok का इस्तेमाल करके महिलाओं और बच्चों की तस्वीरों को बिना कपड़ों के दिखाया गया, जिसके बाद ब्रिटेन की सरकार सख्त हो गई है. ब्रिटिश अखबार Telegraph की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला इतना गंभीर है कि अब X पर कार्रवाई करने के सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है.

AI Grok से बनी आपत्तिजनक तस्वीरों ने बढ़ाई चिंता
Telegraph की रिपोर्ट के मुताबिक, X के AI चैटबॉट Grok से ऐसी तस्वीरें बनाई गईं, जिनमें महिलाओं और बच्चों को अश्लील और यौन इशारों वाली पोज में दिखाया गया. कुछ मामलों में बच्चों की तस्वीरों को भी इस तरह बदला गया, जो कानूनन गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कंटेंट चाइल्ड सेक्शुअल एब्यूज मटीरियल की कैटेगरी में आ सकता है, जिसे ब्रिटेन में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

UK PM Keir Starmer ने Ofcom को दिए सख्त निर्देश
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री Keir Starmer ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए मीडिया रेगुलेटर Ofcom से कहा है कि “सभी विकल्प खुले रखे जाएं.” इसका मतलब साफ है कि अगर जरूरत पड़ी, तो X ऐप को ब्रिटेन में पूरी तरह ब्लॉक भी किया जा सकता है. Telegraph के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि X को तुरंत इस तरह के कंटेंट को हटाना होगा, क्योंकि यह न सिर्फ गलत है बल्कि गैरकानूनी भी है.

Online Safety Act के तहत X पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई
Telegraph ने 10 Downing Street के सूत्रों के हवाले से बताया कि ब्रिटेन सरकार के पास Online Safety Act के तहत बहुत सख्त अधिकार हैं. इस कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों पर अरबों पाउंड का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर प्लेटफॉर्म को देश में ब्लॉक भी किया जा सकता है. X के दुनियाभर में करीब 65 करोड़ यूजर्स हैं, जिनमें से करीब 2 करोड़ यूजर सिर्फ ब्रिटेन में हैं, ऐसे में बैन की खबर बेहद बड़ी मानी जा रही है.

डार्क वेब तक पहुंची Grok से बनी तस्वीरें
रिपोर्ट में बताया गया है कि Grok से बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीरें डार्क वेब फोरम्स पर भी शेयर की गईं. ब्रिटेन के इंटरनेट वॉचडॉग ने चेतावनी दी है कि इनमें से कई तस्वीरें गैरकानूनी चाइल्ड एब्यूज कंटेंट की श्रेणी में आती हैं. यही वजह है कि Ofcom ने X से तुरंत संपर्क किया है और इस पूरे मामले की जांच शुरू करने की बात कही है.

प्रधानमंत्री का सख्त संदेश: बर्दाश्त नहीं करेंगे
Keir Starmer ने Greatest Hits Radio से बातचीत में कहा कि X को इस मुद्दे पर तुरंत कंट्रोल करना होगा. उन्होंने साफ कहा कि यह गलत है, गैरकानूनी है और इसे किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा. प्रधानमंत्री ने Ofcom को पूरी छूट दी है कि वह इस मामले में सख्त से सख्त कदम उठाए.

Online Safety Act पर Elon Musk की नाराजगी
इस बीच, Elon Musk पहले ही ब्रिटेन के Online Safety Act की आलोचना कर चुके हैं. उनका कहना है कि यह कानून लोगों की आवाज दबाने के लिए बनाया गया है. हालांकि ब्रिटिश सरकार का मानना है कि यह कानून ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार बनाने और अवैध कंटेंट रोकने के लिए बेहद जरूरी है.

क्या सच में X होगा ब्रिटेन में बैन?
Telegraph की रिपोर्ट के मुताबिक, Ofcom को किसी भी बैन से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा. इसमें जांच, प्रारंभिक फैसला और कंपनी को जवाब देने का मौका शामिल है. अगर X, Ofcom की चिंताओं को दूर करने में नाकाम रहता है, तो कोर्ट के जरिए ब्रिटेन में X की वेबसाइट और ऐप को ब्लॉक किया जा सकता है. फिलहाल Ofcom ने कहा है कि उसने X से “तत्काल संपर्क” किया है और मामले की जांच की जा रही है.

x appElon MuskElon Musk UK rowGrok AI Controversy

