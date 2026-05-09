'बम' बना AC! गर्मी में ये छोटी सी गलती उड़ा देगा आपके एयर कंडीशनर के परखच्चे, अभी बदलें आदत

दिल्ली-NCR समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे मौसम में एयर कंडीशनर यानी AC लोगों के लिए जरूरत बन चुका है. लेकिन हाल के दिनों में दिल्ली NCR में AC ब्लास्ट और आग लगने की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. हालांकि ऐसे हादसे बहुत कम होते हैं, लेकिन जब भी होते हैं तो इनके पीछे लापरवाही, खराब मेंटेनेंस या तकनीकी खराबी बड़ी वजह बनती है. सही समय पर ध्यान न देने से छोटी समस्या बड़ा हादसा बन सकती है.

AC ब्लास्ट की सबसे बड़ी वजह क्या होती है?

गर्मियों में AC लगातार लंबे समय तक चलाया जाता है. इससे मशीन पर दबाव बढ़ता है. अगर वायरिंग पुरानी हो, कनेक्शन ढीले हों या बिजली का लोड ज्यादा हो जाए तो शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है. कई बार लोग एक ही बिजली बोर्ड में AC के साथ दूसरे भारी उपकरण भी चला देते हैं, जिससे ओवरलोडिंग हो जाती है. यही वजह AC के अंदर स्पार्क या आग लगने का कारण बन सकती है.

कंप्रेसर ओवरहीटिंग भी है बड़ा खतरा

AC का सबसे अहम हिस्सा उसका कंप्रेसर होता है. अगर AC लगातार बिना रुके चलता रहे तो कंप्रेसर जरूरत से ज्यादा गर्म हो सकता है. अत्यधिक गर्मी के कारण सिस्टम का प्रेशर बिगड़ जाता है और मशीन खराब होने लगती है. कई मामलों में यही स्थिति ब्लास्ट या आग जैसी घटनाओं का कारण बनती है. इसलिए एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि AC को लगातार कई घंटों तक बहुत कम तापमान पर न चलाएं.

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गैस लीकेज से भी हो सकता है हादसा

AC में इस्तेमाल होने वाली रेफ्रिजरेंट गैस कूलिंग के लिए जरूरी होती है. लेकिन अगर कहीं गैस लीकेज हो जाए और उसी समय स्पार्क या ज्यादा गर्मी पैदा हो जाए तो खतरा बढ़ सकता है. कई बार लोग गैस लीकेज के शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं. AC से सीटी जैसी आवाज आना या कूलिंग अचानक कम हो जाना गैस लीकेज का संकेत हो सकता है.

गलत इंस्टॉलेशन बनता है छिपा हुआ खतरा

बहुत से लोग सस्ते या अनट्रेंड तकनीशियन से AC इंस्टॉल करा लेते हैं. गलत वायरिंग, ढीली फिटिंग और गलत गैस प्रेशर धीरे-धीरे मशीन को नुकसान पहुंचाते हैं. शुरुआत में समस्या दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ महीनों बाद यही खराबी बड़े हादसे की वजह बन सकती है. इसलिए हमेशा सर्टिफाइड तकनीशियन से ही इंस्टॉलेशन करवाना चाहिए.

AC में दिखने वाले खतरे के संकेत

ज्यादातर मामलों में AC पहले से कुछ चेतावनी संकेत देता है. अगर AC से जलने जैसी बदबू आए, मशीन ज्यादा वाइब्रेट करे, बार-बार ट्रिपिंग हो या कूलिंग अचानक कम हो जाए तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए. कई लोग इन संकेतों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही गलती बाद में भारी पड़ सकती है.

नियमित सर्विसिंग क्यों जरूरी है?

AC की समय-समय पर सर्विसिंग बेहद जरूरी होती है. धूल जमने से फिल्टर ब्लॉक हो जाते हैं और एयरफ्लो रुकने लगता है. इससे मशीन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक साल में कम से कम एक या दो बार प्रोफेशनल सर्विस जरूर करवानी चाहिए. सर्विसिंग के दौरान वायरिंग, कॉइल, गैस लेवल और अन्य पार्ट्स की जांच की जाती है, जिससे छिपी खराबियां समय रहते पकड़ में आ जाती हैं.

घर में AC इस्तेमाल करते समय रखें ये सावधानियां

गर्मियों में AC को बहुत कम तापमान पर लंबे समय तक चलाने से बचना चाहिए. 24 से 26 डिग्री के बीच तापमान रखना सुरक्षित और बिजली बचाने वाला माना जाता है. टाइमर और स्लीप मोड का इस्तेमाल भी मशीन पर दबाव कम करता है. इसके अलावा AC के आसपास ज्वलनशील सामान नहीं रखना चाहिए. आउटडोर यूनिट को खुली और हवादार जगह पर लगाना भी जरूरी है.

अगर AC से धुआं या जलने की बदबू आए तो क्या करें?

अगर AC से अचानक धुआं, स्पार्क या जलने की बदबू आए तो तुरंत मशीन बंद कर दें. साथ ही मेन पावर सप्लाई भी ऑफ कर दें. बिना तकनीकी जानकारी के खुद AC खोलने या ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. ऐसे समय में तुरंत सर्टिफाइड तकनीशियन को बुलाना सबसे सुरक्षित तरीका होता है. सही समय पर कार्रवाई करने से बड़ा हादसा टाला जा सकता है.