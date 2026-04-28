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Hindi Newsटेकलू जैसी गर्म हवा फेंकने लगेगा आपका AC! आज ही आजमाएं ये 15-मिनट वाला फॉर्मूला, मैकेनिक से मिलेगा छुटकारा

लू जैसी गर्म हवा फेंकने लगेगा आपका AC! आज ही आजमाएं ये '15-मिनट वाला फॉर्मूला', मैकेनिक से मिलेगा छुटकारा

2026 में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच, अब समय है कि आप अपने AC का एक छोटा सा “हेल्थ चेक” कर लें, ताकि बड़ी परेशानी से बचा जा सके.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 28, 2026, 06:43 AM IST
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अब समय है कि आप अपने AC का एक छोटा सा “हेल्थ चेक” कर लें, ताकि बड़ी परेशानी से बचा जा सके.
अब समय है कि आप अपने AC का एक छोटा सा “हेल्थ चेक” कर लें, ताकि बड़ी परेशानी से बचा जा सके.

गर्मी के मौसम में अगर रात के 2 बजे पसीने में उठना पड़े और पता चले कि AC ने काम करना बंद कर दिया है, तो इससे ज्यादा खराब स्थिति शायद ही कोई हो. आमतौर पर लोग मान लेते हैं कि अगर AC से हवा आ रही है, तो सब ठीक है. लेकिन सच्चाई यह है कि एयर कंडीशनर अचानक खराब नहीं होते, बल्कि हफ्तों पहले छोटे-छोटे संकेत देने लगते हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. 2026 में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच, अब समय है कि आप अपने AC का एक छोटा सा “हेल्थ चेक” कर लें, ताकि बड़ी परेशानी से बचा जा सके.

अजीब आवाजें देती हैं बड़ा संकेत

कई बार आपका कान थर्मामीटर से बेहतर काम करता है. सामान्य तौर पर AC की आवाज हल्की और लगातार होती है. लेकिन अगर आपको अलग तरह की आवाजें सुनाई देने लगें, तो यह खतरे का संकेत हो सकता है. अगर AC से खड़खड़ाहट (rattling) या टकराने जैसी आवाज आ रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई पार्ट ढीला है या फैन का ब्लेड असंतुलित हो गया है. इसे नजरअंदाज करने पर मोटर को नुकसान हो सकता है.

अगर आपको भनभनाहट (buzzing) या चटचटाहट (sizzling) की आवाज सुनाई दे, तो यह इलेक्ट्रिकल समस्या का संकेत हो सकता है. यह खराब कैपेसिटर या ढीली वायरिंग की वजह से हो सकता है, ऐसे में तुरंत AC बंद करना जरूरी है. सबसे खतरनाक आवाज होती है घिसने (grinding) या चीखने (screaming) जैसी आवाज, जो बताती है कि मेटल पार्ट्स आपस में रगड़ खा रहे हैं. इसका मतलब है कि कम्प्रेसर या मोटर के बेयरिंग खराब हो रहे हैं और तुरंत मरम्मत की जरूरत है.

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15 मिनट का टेस्ट: गैस कम है या नहीं ऐसे पता करें

अगर आपको लगता है कि आपका AC पहले जितनी कूलिंग नहीं दे रहा, तो एक आसान टेस्ट कर सकते हैं. कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें और AC को 18°C पर हाई फैन स्पीड के साथ चालू करें. ठीक 15 मिनट बाद AC के वेंट के सामने हाथ रखें. अगर हवा तेज और बहुत ठंडी लगे, तो सब ठीक है. लेकिन अगर हवा सिर्फ हल्की ठंडी महसूस हो या पंखे जैसी लगे, तो इसका मतलब है कि AC में गैस (रेफ्रिजरेंट) कम हो सकती है. अगर आपको कॉपर पाइप या इंडोर यूनिट पर बर्फ जमती दिखे, तो यह साफ संकेत है कि गैस लीक हो रही है और कम्प्रेसर पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है.

समय रहते सर्विस क्यों जरूरी है

दिल्ली-NCR जैसी जगहों पर जब गर्मी अपने पीक पर होती है, तब AC टेक्नीशियन मिलना भी मुश्किल हो जाता है. उस समय तक इंतजार करने से छोटी समस्या बड़ी बन सकती है. अगर आप अभी यह 15 मिनट वाला टेस्ट कर लेते हैं, तो समय रहते सर्विस करवा सकते हैं. अभी गैस भरवाना या मोटर की सर्विस करवाना काफी सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर कम्प्रेसर खराब हो गया, तो इसका खर्च कई गुना बढ़ सकता है.

आखिरी बात: छोटे संकेतों को नजरअंदाज न करें

AC अचानक खराब नहीं होता, वह पहले चेतावनी देता है. आवाजें, कम कूलिंग या बर्फ जमना- ये सभी संकेत हैं कि कुछ गड़बड़ है. अगर आप इन संकेतों को समय रहते समझ लेते हैं, तो बड़ी परेशानी और खर्च दोनों से बच सकते हैं. गर्मियों में आराम से रहने के लिए जरूरी है कि आपका AC पूरी तरह फिट रहे.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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