Advertisement
trendingNow13190786
Hindi Newsटेकबैंक खातों पर मंडराया महा-खतरा! निर्मला सीतारमण ने बैंकों को किया अलर्ट, इस खतरनाक AI से खाली हो सकता है आपका बैलेंस

बैंक खातों पर मंडराया 'महा-खतरा'! निर्मला सीतारमण ने बैंकों को किया अलर्ट, इस खतरनाक AI से खाली हो सकता है आपका बैलेंस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Anthropic के Claude Mythos AI मॉडल से भारतीय बैंकों को होने वाले साइबर खतरों पर एक हाई-लेवल मीटिंग की है. यह AI इतना शक्तिशाली है कि यह पुराने से पुराने सुरक्षा छेदों (Vulnerabilities) को ढूंढ सकता है, जिसके चलते सरकार अब एक नया सुरक्षा ढांचा तैयार कर रही है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 24, 2026, 10:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें देश के कई बड़े बैंकों के प्रमुख शामिल हुए.
निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें देश के कई बड़े बैंकों के प्रमुख शामिल हुए.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें देश के कई बड़े बैंकों के प्रमुख शामिल हुए. इस बैठक का मकसद एंथ्रोपिक के क्लॉड माइथोस AI मॉडल से जुड़े साइबर सुरक्षा खतरों को समझना था. यह मीटिंग ऐसे समय में हुई है जब इस AI मॉडल को साइबर सुरक्षा के लिहाज से बेहद एडवांस माना जा रहा है. वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह खतरा सामान्य नहीं बल्कि “अभूतपूर्व” है और इससे निपटने के लिए ज्यादा सतर्कता, तैयारी और सभी संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है. इस बैठक में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे.

क्या है क्लॉड माइथोस AI और क्यों बढ़ी चिंता

क्लॉड माइथोस, एंथ्रोपिक का अब तक का सबसे पावरफुल AI मॉडल माना जा रहा है. कंपनी के मुताबिक यह साइबर सुरक्षा में इतना सक्षम है कि इसे आम लोगों के लिए जारी नहीं किया जा सकता. बताया गया है कि इस AI ने हजारों ऐसे सिक्योरिटी कमजोरियों को ढूंढ निकाला है, जिन्हें इंसान सालों तक नहीं पकड़ पाए. इनमें कुछ कमजोरियां 27 साल पुरानी भी बताई जा रही हैं, जो बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम और वेब ब्राउजर में मौजूद थीं. ऐसे में अगर यह तकनीक गलत हाथों में चली जाए, तो इसका इस्तेमाल बड़े साइबर हमलों के लिए किया जा सकता है.

सीमित एक्सेस के बावजूद खतरा क्यों

एंथ्रोपिक ने क्लॉड माइथोस की पहुंच फिलहाल सिर्फ चुनिंदा कंपनियों तक सीमित रखी है. इनमें Amazon, Microsoft और Google जैसी बड़ी टेक कंपनियां शामिल हैं. हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अनधिकृत यूजर्स भी इस सिस्टम तक पहुंचने में सफल हुए हैं. यही बात सबसे ज्यादा चिंता का कारण बनी हुई है, क्योंकि इससे साइबर सुरक्षा में छिपी कमजोरियों का गलत फायदा उठाया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भी सतर्क

यह मुद्दा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका सरकार भी इस AI मॉडल को लेकर सतर्क है और उसने वॉल स्ट्रीट के बैंकों के साथ बातचीत की है. यहां तक कि The White House भी अपनी एजेंसियों में इस तकनीक के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है, ताकि साइबर सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके.

भारत की क्या है तैयारी

सरकार इस संभावित खतरे से निपटने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार करने की योजना बना रही है. इसका उद्देश्य किसी भी साइबर हमले की पहचान करना और समय रहते उस पर कार्रवाई करना होगा. बैठक में वित्त मंत्री ने बैंकों को अपने IT सिस्टम को मजबूत करने और ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा. इसके साथ ही बैंकों के बीच रियल-टाइम में खतरे की जानकारी साझा करने की व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया.

मिलकर काम करने पर जोर

वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि बैंकों, Indian Computer Emergency Response Team और अन्य एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाए. इससे किसी भी खतरे की पहचान जल्दी की जा सकेगी और सभी संस्थानों को समय रहते अलर्ट किया जा सकेगा. इसके अलावा, Indian Banks’ Association को भी एक ऐसा सिस्टम तैयार करने के लिए कहा गया है, जो किसी भी साइबर खतरे के समय तुरंत प्रतिक्रिया दे सके.

RBI और सरकार कर रहे हैं अध्ययन

रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्रालय और Reserve Bank of India इस बात का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं कि क्लॉड माइथोस से भारतीय वित्तीय क्षेत्र को कितना जोखिम हो सकता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

ClaudeMythos AINirmala Sitharaman

Trending news

10 मिनट में पहुंच रहा हूं... शाह का इंस्टाग्राम जवाब वायरल, रोड शो को लेकर जुटी भीड़
West Bengal Election 2026
10 मिनट में पहुंच रहा हूं... शाह का इंस्टाग्राम जवाब वायरल, रोड शो को लेकर जुटी भीड़
बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग से बढ़ी सियासी हलचल, क्या बंपर मतदान बनाएगा नया ट्रेंड?
West Bengal Election 2026
बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग से बढ़ी सियासी हलचल, क्या बंपर मतदान बनाएगा नया ट्रेंड?
BJP कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों को बख्शेंगे नहीं... CM हिमंता का फूटा गुस्‍सा
West Bengal Election 2026
BJP कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों को बख्शेंगे नहीं... CM हिमंता का फूटा गुस्‍सा
'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान का ट्रंप पर तंज
India US News in Hindi
'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान का ट्रंप पर तंज
बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा महिला MLA होना है?
Assembly Election 2026
बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा महिला MLA होना है?
सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर स्कैम, नया डिवाइस खरीदने पर मजबूर कर रहीं मोबाइल कंपनियां?
DNA
सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर स्कैम, नया डिवाइस खरीदने पर मजबूर कर रहीं मोबाइल कंपनियां?
अप्रैल में 42°C का कहर, मई-जून में बेकाबू होंगे हालात? सवा लाख साल का रिकॉर्ड टूटेगा
DNA
अप्रैल में 42°C का कहर, मई-जून में बेकाबू होंगे हालात? सवा लाख साल का रिकॉर्ड टूटेगा
अमरनाथ यात्रा में चप्पे-चप्पे पर होगी हाईटेक निगरानी, IGP ने की हाई लेवल मीटिंग
Amarnath Yatra 2026
अमरनाथ यात्रा में चप्पे-चप्पे पर होगी हाईटेक निगरानी, IGP ने की हाई लेवल मीटिंग
चीन जाने की कर ली थी पूरी तैयारी, अचानक कैसे बाबर ने किया भारत का रुख और बदला इतिहास
BABUR
चीन जाने की कर ली थी पूरी तैयारी, अचानक कैसे बाबर ने किया भारत का रुख और बदला इतिहास
बंगाल में कैसे सुरक्षाबलों ने बदला माहौल, बंपर मतदान के पीछे की बड़ी वजहें क्या हैं
DNA
बंगाल में कैसे सुरक्षाबलों ने बदला माहौल, बंपर मतदान के पीछे की बड़ी वजहें क्या हैं