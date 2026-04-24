बैंक खातों पर मंडराया 'महा-खतरा'! निर्मला सीतारमण ने बैंकों को किया अलर्ट, इस खतरनाक AI से खाली हो सकता है आपका बैलेंस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें देश के कई बड़े बैंकों के प्रमुख शामिल हुए. इस बैठक का मकसद एंथ्रोपिक के क्लॉड माइथोस AI मॉडल से जुड़े साइबर सुरक्षा खतरों को समझना था. यह मीटिंग ऐसे समय में हुई है जब इस AI मॉडल को साइबर सुरक्षा के लिहाज से बेहद एडवांस माना जा रहा है. वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह खतरा सामान्य नहीं बल्कि “अभूतपूर्व” है और इससे निपटने के लिए ज्यादा सतर्कता, तैयारी और सभी संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है. इस बैठक में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे.

क्या है क्लॉड माइथोस AI और क्यों बढ़ी चिंता

क्लॉड माइथोस, एंथ्रोपिक का अब तक का सबसे पावरफुल AI मॉडल माना जा रहा है. कंपनी के मुताबिक यह साइबर सुरक्षा में इतना सक्षम है कि इसे आम लोगों के लिए जारी नहीं किया जा सकता. बताया गया है कि इस AI ने हजारों ऐसे सिक्योरिटी कमजोरियों को ढूंढ निकाला है, जिन्हें इंसान सालों तक नहीं पकड़ पाए. इनमें कुछ कमजोरियां 27 साल पुरानी भी बताई जा रही हैं, जो बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम और वेब ब्राउजर में मौजूद थीं. ऐसे में अगर यह तकनीक गलत हाथों में चली जाए, तो इसका इस्तेमाल बड़े साइबर हमलों के लिए किया जा सकता है.

सीमित एक्सेस के बावजूद खतरा क्यों

एंथ्रोपिक ने क्लॉड माइथोस की पहुंच फिलहाल सिर्फ चुनिंदा कंपनियों तक सीमित रखी है. इनमें Amazon, Microsoft और Google जैसी बड़ी टेक कंपनियां शामिल हैं. हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अनधिकृत यूजर्स भी इस सिस्टम तक पहुंचने में सफल हुए हैं. यही बात सबसे ज्यादा चिंता का कारण बनी हुई है, क्योंकि इससे साइबर सुरक्षा में छिपी कमजोरियों का गलत फायदा उठाया जा सकता है.

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सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भी सतर्क

यह मुद्दा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका सरकार भी इस AI मॉडल को लेकर सतर्क है और उसने वॉल स्ट्रीट के बैंकों के साथ बातचीत की है. यहां तक कि The White House भी अपनी एजेंसियों में इस तकनीक के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है, ताकि साइबर सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके.

भारत की क्या है तैयारी

सरकार इस संभावित खतरे से निपटने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार करने की योजना बना रही है. इसका उद्देश्य किसी भी साइबर हमले की पहचान करना और समय रहते उस पर कार्रवाई करना होगा. बैठक में वित्त मंत्री ने बैंकों को अपने IT सिस्टम को मजबूत करने और ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा. इसके साथ ही बैंकों के बीच रियल-टाइम में खतरे की जानकारी साझा करने की व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया.

मिलकर काम करने पर जोर

वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि बैंकों, Indian Computer Emergency Response Team और अन्य एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाए. इससे किसी भी खतरे की पहचान जल्दी की जा सकेगी और सभी संस्थानों को समय रहते अलर्ट किया जा सकेगा. इसके अलावा, Indian Banks’ Association को भी एक ऐसा सिस्टम तैयार करने के लिए कहा गया है, जो किसी भी साइबर खतरे के समय तुरंत प्रतिक्रिया दे सके.

RBI और सरकार कर रहे हैं अध्ययन

रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्रालय और Reserve Bank of India इस बात का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं कि क्लॉड माइथोस से भारतीय वित्तीय क्षेत्र को कितना जोखिम हो सकता है.