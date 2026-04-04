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Hindi NewsटेकCeiling Fan बना बम! धूं-धूं कर जल उठेगा घर, गर्मी आने से पहले याद रखें ये 2 बातें

Ceiling Fan बना बम! धूं-धूं कर जल उठेगा घर, गर्मी आने से पहले याद रखें ये 2 बातें

बिना रुके घंटों तक सीलिंग फैन चलाने और सस्ते या नकली कंडेनसर के इस्तेमाल से मोटर जरूरत से ज्यादा गर्म होकर ब्लास्ट हो सकती है. अपने परिवार को बड़े हादसे से बचाने के लिए समय-समय पर पंखे को 'रेस्ट' देना और हमेशा अच्छी क्वालिटी के स्पेयर पार्ट्स का उपयोग करना बेहद जरूरी है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 04, 2026, 09:18 AM IST
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क्या आप भी 24 घंटे चलाते हैं पंखा? फटने से पहले देता है ये संकेत
क्या आप भी 24 घंटे चलाते हैं पंखा? फटने से पहले देता है ये संकेत

गर्मियों में सीलिंग फैन हर घर का जरूरी हिस्सा होता है. यह हमें तेज गर्मी से राहत देता है और बिजली की खपत भी AC के मुकाबले कम करता है. आजकल तो ऐसे स्मार्ट फैन भी आ गए हैं जिन्हें रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है. लेकिन कम लोग जानते हैं कि अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से न किया जाए, तो यह खतरनाक भी बन सकता है. कुछ मामलों में पंखा ज्यादा गर्म होकर खराब हो जाता है और बहुत ही दुर्लभ स्थितियों में इसमें स्पार्क या आग जैसी स्थिति भी बन सकती है. इसलिए जरूरी है कि हम इसे हल्के में न लें.

पहल बात: ज्यादा देर तक लगातार चलाना बन सकता है वजह

अक्सर लोग पंखा चालू छोड़कर घंटों के लिए चले जाते हैं. कई बार यह लगातार 10–12 घंटे या उससे ज्यादा समय तक चलता रहता है, खासकर जब इसे फुल स्पीड पर रखा जाए. ऐसे में फैन का मोटर गर्म होता जाता है. अगर इसे बीच में आराम न मिले, तो इसके अंदर के पार्ट्स पर दबाव बढ़ता है. लंबे समय तक ओवरहीटिंग होने से खराबी आ सकती है और जोखिम बढ़ सकता है. इसलिए बेहतर है कि जरूरत के हिसाब से ही फैन चलाएं और लंबे समय तक खाली कमरे में इसे ऑन न छोड़ें.

दूसरी बात:सस्ते और नकली पार्ट्स से बढ़ता खतरा

सीलिंग फैन के अंदर लगा कंडेनसर उसकी स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए बेहद जरूरी होता है. लेकिन कई लोग पैसे बचाने के लिए लोकल या सस्ते कंडेनसर खरीद लेते हैं. शुरुआत में ये पार्ट्स सही काम करते दिखते हैं, लेकिन समय के साथ इनमें खराबी आने लगती है. कई बार ये ज्यादा गर्म होकर खराब हो जाते हैं और फैन के बाकी सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसलिए हमेशा भरोसेमंद ब्रांड और अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स ही इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि लंबे समय तक सुरक्षित इस्तेमाल हो सके.

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लापरवाही से बढ़ सकता है जोखिम

अगर पंखे की सर्विस लंबे समय तक नहीं कराई जाती, तो उसमें धूल जम जाती है. इससे मोटर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और वह जल्दी गर्म हो सकता है. इसके अलावा, पुरानी वायरिंग, ढीले कनेक्शन या अजीब आवाज भी इस बात का संकेत हो सकते हैं कि फैन में कुछ गड़बड़ है. ऐसे संकेतों को नजरअंदाज करना आगे चलकर जोखिम बढ़ा सकता है.

सुरक्षित इस्तेमाल के लिए क्या करें?

सीलिंग फैन को सुरक्षित रखने के लिए कुछ आसान आदतें अपनाना काफी है. जैसे—फैन को जरूरत के अनुसार ही चलाना, समय-समय पर उसकी सफाई और सर्विस कराना, और किसी भी खराबी को तुरंत ठीक कराना. इसके साथ ही, हमेशा क्वालिटी वाले पार्ट्स और इलेक्ट्रिशियन की मदद लें. छोटी-सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है. आखिरकार, सीलिंग फैन एक उपयोगी और सुरक्षित उपकरण है—बस जरूरत है इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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